Тонкий лаваш для шаурмы: правильный рецепт

Мы с мужем буквально выросли на шаурме. Когда вместе учились, всегда покупали на обед это блюдо в соседнем с ВУЗом ларьке. И не было на моей памяти ни одного случая, чтобы студент отравился такой пищей. Конечно, сейчас шаурму лучше готовить самому, дома. Особенно учитывая то, что и время, и техника позволяет. Даже лаваш для шаурмы я делаю самостоятельно. Уверена в каждом ингредиенте!

Конечно, подстраиваться под вкусы каждого из членов семьи нелегко. Муж, к примеру, ест шаурму с бараниной. Говорит, только эту начинку можно считать правильной. А вот мне больше нравится курица. Дети вообще предпочитают хаос в виде начинки: смешивают кукурузу, морковь по-корейски, сыр и картошку фри. Что ж, у всех есть право на фантазию!

Лаваш для шаурмы домашнего приготовления

Ничего сложного в приготовлении домашнего лаваша нет. Вам понадобится всего 4 простых ингредиента, полчаса времени и набитая на тесто рука. Хотя даже если вы и не специалист по хлебобулочным изделиям, с домашним производством тонкого лаваша в духовке точно справитесь!

Ингредиенты

Пшеничная мука360 г Вода200 мл Подсолнечное масло20 мл Соль0,5 ч. л.

Приготовление

Муку пересыпьте на очищенную рабочую поверхность. В стакане смешайте воду с солью. В горке муки сделайте углубление, перелейте туда жидкость, масло. Замесите тесто. Месите, пока оно не станет однородным и эластичным. Из готового теста сформируйте шарик, обмотайте его пищевой пленкой и оставьте минут на 20. В холодильник можно не прятать. По истечению этого времени раскатайте тесто в колбаску, разрежьте ее на 12 равных частей.По очереди раскатайте каждую из частей теста в тончайшую лепешку. Можете растянуть ее по форме противня или придать формы тарелки. Работая с одним куском теста, остальные лучше накрыть пленкой. Так они не обветрятся. Выпекайте лаваши в разогретой до 220 градусов духовке до румяности. Вы увидите, когда продукт будет готов. Испеченный лаваш обильно сбрызните водой, накройте полотенцем и оставьте на 4 часа остывать.

Лично я готовлю таким способом лаваши один за другим целую стопку. Уходит у меня на всё про всё минут 30. Далее лаваши отдыхают ночью, а уже на утро они готовы к употреблению. А вы пробовали когда-то самостоятельно готовить лаваш? Каким рецептом пользовались?