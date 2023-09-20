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Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

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Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Картофель можно назвать неотъемлемой частью рациона многих семей. Это вполне обоснованное заявление, потому что привычная нам картошка имеет множество преимуществ. Она питательна, экономична и имеет знакомый привычный вкус.
Однако, большинство людей знает только ограниченное количество рецептов. Способы приготовления картофеля  повторяются из раза в раз.

Данный рецепт – это призыв попробовать что-то новое, попытка раскрыть вкус картофеля по новому.

Ингредиенты для картофельных шариков:

  • Картофель – 9 шт.;
  • Соль – ч. л.;
  • Перец черный молотый – ½ ч. л.;
  • Куриное мясо – 300 г;
  • Лук репчатый – шт.;
  • Яйцо — шт.;
  • Мука — 100 г;
  • Панировочные сухари – 100 г.

Приготовление картофельных шариков:

Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре.

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Для начинки нарезаем мелкими кубиками куриное мясо. На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, начинаем обжаривать мелко нарезанный лук.

Через 3 минуты добавляем к луку мясо, высыпаем соль и перец черный молотый. Продолжаем обжаривать мясо с луком до золотистой корочки.

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

В емкость помещаем пищевую пленку, выкладываем на нее слой пюре по всей поверхности. На слой из пюре кладем начинку из мяса и лука.

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

При помощи пленки формируем шарики с начинкой.

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Разогреваем на сковороде растительное масло. Полученные шарики помещаем сначала в муку, потом в яичный желток, а затем обволакиваем в панировочных сухарях.

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Обжариваем шарики на сковороде до золотистой корочки.

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Такое блюдо, несомненно, удивит каждого за праздничным столом. Примечательно, что на приготовление закуски уйдет совсем немного времени.

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