Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Картофель можно назвать неотъемлемой частью рациона многих семей. Это вполне обоснованное заявление, потому что привычная нам картошка имеет множество преимуществ. Она питательна, экономична и имеет знакомый привычный вкус.

Однако, большинство людей знает только ограниченное количество рецептов. Способы приготовления картофеля повторяются из раза в раз.

Данный рецепт – это призыв попробовать что-то новое, попытка раскрыть вкус картофеля по новому.

Ингредиенты для картофельных шариков:

Картофель – 9 шт.;

Соль – ч. л.;

Перец черный молотый – ½ ч. л.;

Куриное мясо – 300 г;

Лук репчатый – шт.;

Яйцо — шт.;

Мука — 100 г;

Панировочные сухари – 100 г.

Приготовление картофельных шариков:

Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре.

Для начинки нарезаем мелкими кубиками куриное мясо. На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, начинаем обжаривать мелко нарезанный лук.

Через 3 минуты добавляем к луку мясо, высыпаем соль и перец черный молотый. Продолжаем обжаривать мясо с луком до золотистой корочки.

В емкость помещаем пищевую пленку, выкладываем на нее слой пюре по всей поверхности. На слой из пюре кладем начинку из мяса и лука.

При помощи пленки формируем шарики с начинкой.

Разогреваем на сковороде растительное масло. Полученные шарики помещаем сначала в муку, потом в яичный желток, а затем обволакиваем в панировочных сухарях.

Обжариваем шарики на сковороде до золотистой корочки.

Такое блюдо, несомненно, удивит каждого за праздничным столом. Примечательно, что на приготовление закуски уйдет совсем немного времени.