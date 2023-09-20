Вы еще не пробовали такую вкуснятину. Картофель теперь готовлю по новому: удивит каждого за праздничным столом

Картофель можно назвать неотъемлемой частью рациона многих семей. Это вполне обоснованное заявление, потому что привычная нам картошка имеет множество преимуществ. Она питательна, экономична и имеет знакомый привычный вкус.
Однако, большинство людей знает только ограниченное количество рецептов. Способы приготовления картофеля повторяются из раза в раз.
Данный рецепт – это призыв попробовать что-то новое, попытка раскрыть вкус картофеля по новому.
Ингредиенты для картофельных шариков:
- Картофель – 9 шт.;
- Соль – ч. л.;
- Перец черный молотый – ½ ч. л.;
- Куриное мясо – 300 г;
- Лук репчатый – шт.;
- Яйцо — шт.;
- Мука — 100 г;
- Панировочные сухари – 100 г.
Приготовление картофельных шариков:
Отвариваем картофель, очищаем от кожуры и разминаем до состояния пюре.
Для начинки нарезаем мелкими кубиками куриное мясо. На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, начинаем обжаривать мелко нарезанный лук.
Через 3 минуты добавляем к луку мясо, высыпаем соль и перец черный молотый. Продолжаем обжаривать мясо с луком до золотистой корочки.
В емкость помещаем пищевую пленку, выкладываем на нее слой пюре по всей поверхности. На слой из пюре кладем начинку из мяса и лука.
При помощи пленки формируем шарики с начинкой.
Разогреваем на сковороде растительное масло. Полученные шарики помещаем сначала в муку, потом в яичный желток, а затем обволакиваем в панировочных сухарях.
Обжариваем шарики на сковороде до золотистой корочки.
Такое блюдо, несомненно, удивит каждого за праздничным столом. Примечательно, что на приготовление закуски уйдет совсем немного времени.