Торт «Царский» со сметанным кремом

Роскошный торт «Царский» с воздушным кремом из сметаны способен пленить сердца всех сладкоежек. Потому его приготовление — отличный повод позвать подруг в гости. Они уж точно оценят по достоинству этот потрясающий десерт.

Вы успеете его испечь, пока подруги будут в пути. Много времени вам не понадобится. Ведь на замешивание теста и выпекания коржей уходит суммарно полчаса, а на приготовление сметанного крема — 5 минут. Затем останется лишь сформовать десерт и заварить ароматный чай.

Как приготовить торт «Царский» в домашних условиях

Чтобы сделать нежный и вкусный крем, вам не нужно использовать миксер. Сметану следует хорошенько перемешать с сахарной пудрой и лимонной кислотой при помощи ложки. Взбивать крем не надо, иначе он превратится в жидкую смесь.

Ингредиенты

Пшеничная мука160 г Соль1 щеп. Яйцо2 шт. Ванилин по вкусу Сахар180 г Сода1 ч. л. Уксус1 ст. л. Какао-порошок1 ст. л. Мак1 ст. л. Изюм2 ст. л. Сметана650 г Сахарная пудра3 ст. л. Лимонная кислота0,3 ч. л.

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем 1 щеп. соли и сахар. Взбиваем всё миксером до пышной смеси. Добавляем 200 г сметаны жирностью 20 %. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности. В полученную массу всыпаем просеянную пшеничную муку и ванилин. Перемешиваем всё. Затем гасим соду уксусом и добавляем в тесто. Снова хорошенько перемешиваем венчиком до однородной массы.Разделяем тесто на 3 части. В первую добавляем какао-порошок, во вторую — мак, а в третью — изюм. Хорошенько перемешиваем все виды теста.Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него 3 вида теста, равномерно их распределяя. Отправляем будущие коржи в разогретую до 160 градусов духовку на 15 минут. Даем им остыть. Готовим крем. В глубокой емкости соединяем оставшуюся сметану жирностью 20 % с сахарной пудрой. Добавляем лимонную кислоту. Тщательно всё перемешиваем ложкой до однородности.Разрезаем готовые поржи на прямоугольные заготовки. Обрезки теста измельчаем до состояния крошки. Вкладываем на блюдо корж с изюмом. Смазываем его сметанным кремом. Сверху выкладываем шоколадный корж. Также смазываем его кремом. Сверху помещаем третий корж. Смазываем верх и бока торта кремом. Посыпаем его крошкой из теста. Отправляем десерт на 2 часа в холодильник.

После того как коржи пропитаются кремом, можете разрезать торт и подавать его к чаю или к кофе. Рецепт такого шикарного десерта будут просить у вас все подруги. Так как его замечательный вкус не оставит им другого выбора.