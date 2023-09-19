Наградить медалью того, кто придумал так готовить баклажаны. Просто и невероятно вкусно

Впервые баклажаны стали известны в Индии в IX веке нашей эры. По другим странам баклажаны разошлись благодаря торговцам из Персии. Этот народ перевез овощ в Афганистан и Иран.

Далее баклажаны стали популярны в Африке. Долгое время этот овощ никто не воспринимал серьезно, а многие даже боялись. Баклажан был диковинным овощем. Однако, в итоге смог завоевать доверие людей.

В основном, баклажаны полюбили жители Востока.

Стоит рассказать о том, как можно вкусно приготовить баклажаны.

Ингредиенты для маринованных баклажанов:

баклажаны — 4 кг;

сладкий красный перец — 1,5 кг;

острый стручковый перец — 2 шт.;

помидоры — 2,5 кг;

репчатый лук — 1,5 кг;

кинза — пучок;

петрушка — пучок;

соль — 2 ст. л.;

растительное масло — 600 мл;

чеснок — 2 зубчика;

сахар — 2 ст. л.

Приготовление маринованных баклажанов:

Удаляем плодоножки у баклажанов, нарезаем на небольшие кубики. Солим столовой ложкой баклажанные кубики, перемешиваем и отжимаем.

Делаем крестовые надрезы на каждой помидорке. Заливаем помидоры крутым кипятком и оставляем на 10 минут.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Очищаем от внутренностей сладкий перец и нарезаем маленькими кусочками. С помидор снимаем кожуру, нарезаем небольшими кубиками.

В кастрюлю выливаем растительное масло, разогреваем и выкладываем репчатый лук. На среднем огне жарим лук 15 минут, а затем кладем томаты. Помидоры варим с луком 15 минут на сильном огне, помешиваем.

Нарезаем кольцами острый перец, выкладываем к томатам и луку в кастрюлю вместе со сладким перцем. Варим перцы 10 минут, а затем выкладываем баклажаны. Заранее отжимаем кусочки баклажанов.

Посыпаем солью смесь овощей, перемешиваем. Варим овощную массу 50 минут на огне меньше среднего под крышкой.

Шинкуем петрушку и кинзу, нарезаем слайсами зубчики чеснока. Высыпаем сахар в овощную массу, добавляем петрушку, чеснок и кинзу, смешиваем. Варим смесь 5 минут под крышкой.

Выкладываем баклажанную массу в стерилизованные банки, закручиваем их.

Укутываем баклажанную смесь в банках в полотенце и оставляем до полного остывания. Получается интересный гарнир к мясу и другим блюдам.