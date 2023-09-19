Наградить медалью того, кто придумал так готовить баклажаны. Просто и невероятно вкусно

Впервые баклажаны стали известны в Индии в IX веке нашей эры. По другим странам баклажаны разошлись благодаря торговцам из Персии. Этот народ перевез овощ в Афганистан и Иран.
Далее баклажаны стали популярны в Африке. Долгое время этот овощ никто не воспринимал серьезно, а многие даже боялись. Баклажан был диковинным овощем. Однако, в итоге смог завоевать доверие людей.
В основном, баклажаны полюбили жители Востока.
Стоит рассказать о том, как можно вкусно приготовить баклажаны.
Ингредиенты для маринованных баклажанов:
- баклажаны — 4 кг;
- сладкий красный перец — 1,5 кг;
- острый стручковый перец — 2 шт.;
- помидоры — 2,5 кг;
- репчатый лук — 1,5 кг;
- кинза — пучок;
- петрушка — пучок;
- соль — 2 ст. л.;
- растительное масло — 600 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 2 ст. л.
Приготовление маринованных баклажанов:
Удаляем плодоножки у баклажанов, нарезаем на небольшие кубики. Солим столовой ложкой баклажанные кубики, перемешиваем и отжимаем.
Делаем крестовые надрезы на каждой помидорке. Заливаем помидоры крутым кипятком и оставляем на 10 минут.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Очищаем от внутренностей сладкий перец и нарезаем маленькими кусочками. С помидор снимаем кожуру, нарезаем небольшими кубиками.
В кастрюлю выливаем растительное масло, разогреваем и выкладываем репчатый лук. На среднем огне жарим лук 15 минут, а затем кладем томаты. Помидоры варим с луком 15 минут на сильном огне, помешиваем.
Нарезаем кольцами острый перец, выкладываем к томатам и луку в кастрюлю вместе со сладким перцем. Варим перцы 10 минут, а затем выкладываем баклажаны. Заранее отжимаем кусочки баклажанов.
Посыпаем солью смесь овощей, перемешиваем. Варим овощную массу 50 минут на огне меньше среднего под крышкой.
Шинкуем петрушку и кинзу, нарезаем слайсами зубчики чеснока. Высыпаем сахар в овощную массу, добавляем петрушку, чеснок и кинзу, смешиваем. Варим смесь 5 минут под крышкой.
Выкладываем баклажанную массу в стерилизованные банки, закручиваем их.
Укутываем баклажанную смесь в банках в полотенце и оставляем до полного остывания. Получается интересный гарнир к мясу и другим блюдам.