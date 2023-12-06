Во время прошлой поездки в Краков мы с детьми ночевали у одной гостеприимной пани. Мало того, что она согласилась принять нас за бесценок, так еще и регулярно угощала моих краснощеких сыновей местными сладостями. Ее торт «Эйфория» с маком, а если точнее — пляцек, до сих пор заставляет ностальгировать детей по Польше.

Местные десерты — это действительно нечто! Настолько яркого разнообразия слоев и украшений из шоколада мне нигде не встречалось. Но, кривить душой не буду, и в моём сердце «Эйфория» оставила след. Хорошо, что попросила рецепт в последний день поездки.

Как приготовить шоколадный торт «Эйфория» с маком

Для приготовления пляцека лично я использовала форму для запекания размером 22 на 30 см. С остальными же девайсами и продуктами проблем возникнуть не должно. Читайте детальный список!

Ингредиенты

Эспрессо120 мл Яйцо8 шт. Белок2 шт. Пшеничная мука140 г Сахар300 г Подсолнечное масло80 мл Какао-порошок40 г Разрыхлитель1,5 ч. л. Мак150 г Грецкие орехи100 г Сливки170 мл Сливочное масло270 г Черный шоколад200 г Сгущенное молоко вареное370 г

Приготовление

Первым приготовьте бисквит. В глубокой миске смешайте эспрессо с какао-порошком. 4 желтка разотрите со 120 г сахара до осветления. Смешайте обе массы и подсолнечное масло без запаха.Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте смесь в кофейно-желтковую массу. Хорошо перемешайте. 6 белков взбейте в густую пену. Добавьте к ней 30 г сахара и продолжайте взбивать до стойких пиков.Введите белки в несколько приемов в тесто. Аккуратно перемешайте. Форму выстелите пергаментом, перелейте в нее тесто. Готовьте бисквит в разогретой до 170 °С духовке 30 минут. Далее подержите его в выключенной духовке с приоткрытой дверцей еще 10 минут. Выложите корж на решетку и остудите. 100 г сливочного масла взбейте со 100 г сахара. По одному введите 4 желтки, продолжая взбивать миксером. Добавьте мак и измельченные и обжаренные орехи. Перемешайте. Отдельно взбейте белки в густую пену. Добавьте к белкам 50 г сахара и взбивайте до стойких пиков. Введите их в предыдущую массу в несколько этапов. Выпекайте корж в той же форме, выстеленной пергаментом, при такой же температуре 25 минут.Приготовьте крем. Жирные сливки доведите до кипения, уберите из огня и добавьте черный шоколад. Замешайте до однородной массы и остудите. Мягкое сливочное масло взбейте миксером и введите в него сгущенку. Объедините готовые массы. Шоколадный бисквит разрежьте продольно на две лепешки и складывайте торт в следующем порядке: шоколадный корж, крем, маковый корж, крем, шоколадный корж. Сверху торт уплотните, покройте небольшим количеством крема и по желанию посыпьте измельченными орешками.

Десерт по-краковски готов. Пляцек поместите в холодильник минимум на 5 часов (или на ночь), чтобы он стабилизировался и пропитался кремом. Подавайте десерт к столу с крепким черным чаем или кофе. Вкуснота, поверьте!