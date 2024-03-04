Описание приготовления:

В этом торте прекрасно сочетается аромат меда и вкус орехов. Торт больше понравится тем, кто любит сухие, не мягкие тортики, так как он не сильно пропитывается. Орехи можно взять любые, мед лучше всего использовать липовый, но не гречишный, он даст горечь. Коржи должны стать чуть золотистыми, не передержите, иначе торт будет жесткий. А чтобы коржи не разъезжались во время выравнивания, проткните их насквозь шпажками. После приготовления удалите их и закройте крошкой.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Сахар 100 Грамм (тесто)

Маргарин 100 Грамм (тесто)

Яйца 1 Штука (тесто)

Мед 1 Ст. ложка (тесто)

Сода 20 Грамм (тесто)

Лимонная кислота 2 Грамма (тесто)

Мука 300 Грамм (тесто)

Шоколад 15 Грамм (молочный или черный, в тесто)

Масло сливочное 120 Грамм (крем)

Сахар 100 Грамм (крем)

Сгущенка 60 Грамм (крем)

Вода 40 Грамм (крем)

Орехи 200 Грамм (крем)

Количество порций 8

Калорийность

447 ккал

Калорийность

7 г

Белки

27 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Елена"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта "Елена».

В кастрюлю с толстым дном выложите порезанный маргарин, мед, сахар и разбейте яйцо.

Все перемешайте и поставьте на медленный огонь. Мешая, нагревайте массу до однородности и растворения сахара. Масса должна нагреться, но не сильно. Снимите кастрюлю с огня и всыпьте соду и лимонную кислоту. Все хорошо перемешайте. Масса начнет белеть и увеличиватся в объеме, это нормально.

Муку просейте и частями добавьте в массу, вымешивая до гладкого теста. Накройте и дайте постоять 20 минут.

Тесто разделите на 7-8 частей. Каждую раскатайте между двух пергаментов в тонкую лепешку. Наколите ее по всей поверхности и надавите формой диаметром 18 сантиметров, сделав круг.

Выпекайте каждый корж в горячей духовке при температуре 180 градусов до золотистого цвета. На это уйдет примерно 4-5 минут. Затем сразу достаньте и проведите по кругу, вырезая его, пока горячий. Испеките так все части, готовые коржи кладите друг на друга прокладывая пергаментом и дайте им полностью остыть.

Обрезки измельчите в крошку.

Грецкие орехи поджарьте и остудите, после чего измельчите.

В кастрюлю налейте воду, всыпьте сахар и влейте сгущенку. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, перемешивая. Снимите с огня и остудите.

В массу добавьте мягкое сливочное масло и взбейте до однородного, пышного состояния.

Добавьте измельченные орехи и перемешайте.

Каждый корж смажьте кремом.

Складывайте коржи друг на друга, смазывая каждый кремом. Верх и бока выровняйте кремом.

Верх и бока обсыпьте измельченными обрезками и уберите в холодильник на 12 часов.

Спустя время украсьте верх торта шоколадом, ягодами или по своему усмотрению и подавайте к столу.

Приятного аппетита!