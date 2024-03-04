Суп с фрикадельками – это очень вкусное и сытное решение для вашего домашнего стола. Такой аппетитный суп идеально подойдет для семейного обеда. Есть несколько вариантов приготовления, но лучшие из них мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти пошаговых рецептов с фотографиями.

Суп с фрикадельками из фарша — классический рецепт

Суп с фрикадельками из фарша – это классический рецепт, который точно стоит взять на заметку для своего сытного семейного обеда. Такое блюдо выходит очень наваристым, сытным и привлекательным. А готовится оно из самых простых продуктов, поэтому обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+4 порц.

Картофель 3 шт.

Фарш мясной 300 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Зелень 30 гр.

Масло сливочное 20 гр.

Масло растительное для жарки

Вода 2 л.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Лавровый лист 1 шт.

Шаги 45 мин.

Как приготовить самый вкусный суп с фрикадельками? Подготовим все необходимые продукты по списку. Растапливаем сливочное масло. Отмеряем необходимое количество мясного фарша. Он должен быть полностью разморожен. К мясному фаршу вливаем растопленное сливочное масло, добавляем измельченный лук, соль и черный молотый перец. Хорошенько вымешиваем фарш со специями до однородности. Также можно его отбить руками. Из полученной мясной массы можно начинать лепить фрикадельки. Рекомендуется скатывать небольшие шарики мокрыми руками. Необходимо получить одинаковые аккуратные шарики. Выкладываем их на тарелку на небольшом расстоянии друг от друга. Доводим до кипения воду в кастрюле, добавляем сюда лавровый лист, соль и перец. В кипящую воду аккуратно погружаем фрикадельки, снова доводим все до кипения. После повторного закипания с фрикадельками, начнет образовываться пена. Ее обязательно убираем. После закипания фрикадельки варим около 10 минут. Далее фрикадельки на время убираем из бульона. В это время очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на кубики. Кубики картофеля опускаем в готовый бульон и снова доводим все до кипения. Также по вкусу можно добавить еще соль и молотый перец. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терку морковь. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их до мягкого состояния, периодически помешивая. Около 10 минут варим картофель и после выкладываем в кастрюлю обжаренные овощи. Сразу же можно выкладывать сюда отварные фрикадельки. Промываем и обсушиваем зелень и мелко рубим его ножом. Отправляем ароматную зелень в наш суп, доводим снова до кипения и выключаем огонь. Затем кастрюлю с супом закрываем крышкой и оставляем на 10-20 минут. Суп с фрикадельками из фарша по классическому рецепту готов. Угощайтесь!

Простой суп с фрикадельками и картошкой

Простой суп с фрикадельками и картошкой идеально впишется в ваше обеденное меню. Подавайте аппетитное и наваристое блюдо с хлебом, ароматной зеленью, сметаной и другими дополнениями – как вам больше нравится. Для приготовления используйте нашу пошаговую кулинарную идею.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Фарш мясной – 250 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Яичный белок – 1 шт.

Вода – 1 л.

Лук зеленый – 4 пера.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем и промываем под водой.

Шаг 2. Картофель разделываем кубиками и выкладываем в кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный лук и тертую на терке морковку.

Шаг 3. Заливаем продукты водой, дополняем солью и лавровым листком. Доводим до кипения и после варим 15 минут.

Шаг 4. Мясной фарш хорошенько вымешиваем с солью, перцем и яичным белком. Из полученной массы лепим аккуратные круглые фрикадельки.

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Шаг 5. Аккуратно опускаем фрикадельки в готовый овощной бульон. Варим еще около 7 минут.

Шаг 6. Пробуем суп на вкус и при необходимости дополняем его солью и перцем. Сюда же отправляем измельченный зеленый лук. Варим суп еще пару минут и выключаем огонь.

Шаг 7. Простой суп с фрикадельками и картошкой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром

Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром отличается особенной питательностью и оригинальным вкусом. Перед таким горячим угощением с добавлением нежного сыра, будет невозможно устоять. Аппетитный суп ярко дополнит ваши большие семейные обеды. Попробуйте!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Фарш говяжий – 250 гр.

Сырок плавленый – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 1,5 л.

Лавровый лист – 2 шт.

Укроп – 2 ветки.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на крупной терке морковь.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук. Обжариваем его до прозрачного состояния около 5 минут.

Шаг 4. В глубокую миску отправляем мясной фарш, добавляем сюда куриное яйцо, соль, смесь перцев и половину обжаренного лука. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные небольшие шарики.

Шаг 6. К оставшемуся луку в сковороде отправляем тертую морковь и жарим овощи вместе еще 5 минут.

Шаг 7. В кастрюле доводим до кипения воду и погружаем сюда обжаренные овощи.

Шаг 8. Далее в кастрюлю выкладываем фрикадельки, доводим до повторного кипения и варим еще 15 минут.

Шаг 9. Почищенный картофель разделываем на небольшие кубики.

Шаг 10. Картофель также отправляем в наш суп и варим в течение 10 минут.

Шаг 11. Дополняем суп солью и специями по вкусу.

Шаг 12. Плавленый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 13. Тертый сыр также погружаем в суп и варим до его полного расплавления.

Шаг 14. После выключаем огонь и достаем из супа лавровый лист.

Шаг 15. Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром готов. Скорее пробуйте!

Простой суп с фрикадельками и рисом

Простой суп с фрикадельками и рисом отлично разнообразит ваш обеденный стол. Подавайте горячее наваристое блюдо с хлебом, ароматной зеленью, сметаной и другими дополнениями – что больше любите. Порадуйте себя и семью невероятно питательным кулинарным решением!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бульон мясной – 1,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Растительное масло – для жарки.

Рис – 75 гр.

Укроп – 5 веток.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для фрикаделек:

Фарш мясной – 400 гр.

Хлеб белый – 2 ломтика.

Молоко коровье – 100 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим ножом репчатый лук. С белого хлеба срезаем корку, а мякиш заливаем молоком и оставляем на 10 минут.

Шаг 2. В большой миске соединяем мясной фарш, отжатый от молока батон, измельченный лук, соль и перец. Хорошенько все перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Шаг 3. Для супа нарезаем тонкими ломтиками лук с морковью.

Шаг 4. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле. После перекладываем их в кипящий мясной бульон и варим 5 минут.

Шаг 5. Из подготовленного фарша мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.

Шаг 6. Фрикадельки также отправляем в кипящий бульон.

Шаг 7. Также в суп отправляем рис. Варим все вместе около 10 минут. В конце добавляем зелень и при необходимости еще соль и специи.

Шаг 8. Простой суп с фрикадельками и рисом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Суп с фрикадельками и вермишелью

Суп с фрикадельками и вермишелью – это простое и невероятно вкусное кулинарное решение для семейного обеда. Такой аппетитный суп – просто находка для большой семьи. Готовится он легко и из самых простых ингредиентов. Рекомендуем взять на заметку нашу кулинарную идею!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Картофель – 250 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук репчатый – 180 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вермишель – 50 гр.

Вода – 2 л.

Зелень – по желанию.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Почищенный картофель разделываем на небольшие кубики. Мелко нарезаем очищенные лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. В глубокую миску прокручиваем мясо через мясорубку. В полученный фарш отправляем половину измельченного лука, куриное яйцо, соль и специи. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Из полученного фарша мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем оставшийся лук с морковью около 5 минут.

Шаг 6. Доводим до кипения воду в кастрюле и добавляем сюда соль. В кипящую воду сразу же отправляем фрикадельки, доводим до повторного закипания и опускаем сюда картофель. Варим около 20 минут. В процессе варки обязательно убираем пенку. В конце добавляем обжаренные овощи и готовим еще 5 минут.

Шаг 7. Дополняем наш суп вермишелью, варим пару минут и посыпаем угощение специями. Выключаем огонь и даем суп настояться под крышкой 15 минут.

Шаг 8. Суп с фрикадельками и вермишелью готов. Подавайте к столу и оценивайте горячее блюдо!

Вкусный суп с фрикадельками из куриного фарша

Вкусный суп с фрикадельками из куриного фарша идеально подойдет для вашего обеденного стола. Подавайте аппетитное и наваристое блюдо с хлебом, свежей зеленью, сметаной и другими дополнениями – как вам больше нравится. Для приготовления берите на заметку нашу пошаговую кулинарную идею.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Фарш куриный – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Вермишель – 100 гр.

Зелень сушеная – по вкусу.

Лавровый лист – по желанию.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты. Картофель очищаем от кожуры и промываем. Так же очищаем морковку.

Шаг 2. Одну луковицу и морковь разделываем на небольшие кубики.

Шаг 3. Обжариваем овощи на растительном масле около 10 минут до мягкого состояния.

Шаг 4. Доводим до кипения воду с солью и дополняем обжаренными овощами. Варим около 5 минут.

Шаг 5. В куриный фарш отправляем измельченную луковицу, соль и черный молотый перец. Хорошенько все вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Мокрыми руками из куриного фарша лепим аккуратные фрикадельки.

Шаг 7. Опускаем готовые фрикадельки в наш кипящий суп.

Шаг 8. Доводим угощение до повторного закипания и варим около 7 минут.

Шаг 9. Также в суп отправляем кубики картофеля. Варим до его мягкости.

Шаг 10. В конце добавляем специи из списка. Также выкладываем вермишель, варим пару минут и выключаем огонь.

Шаг 11. Вкусный суп с фрикадельками из куриного фарша готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп с фрикадельками из рыбного фарша

Суп с фрикадельками из рыбного фарша удивляет невероятной питательностью и интересным вкусом. Перед таким горячим угощением будет сложно устоять. Аппетитный суп с добавлением рыбного продукта идеально подойдет для большого и сытного обеда в кругу семьи.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 800 гр.

Фарш рыбный – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Лавровый лист – 6 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Вода – 2,5 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем и разделываем на кусочки среднего размера. Выкладываем в кастрюлю.

Шаг 3. Сюда же отправляем соль и лавровые листья.

Шаг 4. Заливаем это все водой, доводим до кипения и варим около 30 минут.

Шаг 5. Измельчаем одну луковицу и натираем на терке морковь. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем продукты до мягкости на умеренном огне.

Шаг 7. Сюда же выкладываем томатную пасту, хорошо все перемешиваем и жарим еще около 5 минут.

Шаг 8. Вторую луковицу измельчаем и соединяем с рыбным фаршем. Также добавляем соль и специи. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. Из полученного фарша мокрыми руками лепим аккуратные фрикадельки.

Шаг 10. В кастрюлю отправляем овощи с томатной пастой и перемешиваем.

Шаг 11. Далее аккуратно опускаем в суп фрикадельки. Готовим 10 минут и выключаем огонь.

Шаг 12. Суп с фрикадельками из рыбного фарша готов. Подавайте к столу, дополнив ароматной зеленью!

Суп с фрикадельками и грибами

Суп с фрикадельками и грибами порадует не только ярким вкусом, но и удивительным ароматом. Такую особенность горячему блюду придают грибы. Если хотите порадовать себя и домашних привлекательным и сытным обедом без лишних хлопот, то берите на заметку нашу кулинарную идею.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Фарш мясной – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 7 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Рис – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Зелень – 3 ветки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Грибы хорошенько промываем под водой и нарезаем кубиками.

Шаг 3. Мелко рубим ножом репчатый лук.

Шаг 4. Морковку разделываем тонкой соломкой или натираем на крупной терке.

Шаг 5. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой и режем на кубики среднего размера.

Шаг 6. Мясной фарш дополняем солью, перцем и хорошенько вымешиваем.

Шаг 7. В кастрюлю вливаем растительное масло и выкладываем сюда морковку.

Шаг 8. Обжариваем морковь и выкладываем к ней лук, грибы и хорошо промытый рис.

Шаг 9. Перемешиваем продукты и обжариваем около 5 минут.

Шаг 10. Далее сюда выкладываем картофель и заливаем все это кипятком. Провариваем до мягкости картофеля.

Шаг 11. Из фарша мокрыми руками лепим аккуратные фрикадельки.

Шаг 12. Фрикадельки также опускаем в наш суп и варим все вместе до их готовности.

Шаг 13. В конце готовки добавляем соль, специи и измельченную зелень. Выключаем огонь и держим блюдо под крышкой 10 минут.

Шаг 14. Суп с фрикадельками и грибами готов. Подавайте к столу, дополнив грибами!

Гречневый суп с фрикадельками

Гречневый суп с фрикадельками – это оригинальное кулинарное решение для большого семейного обеда. Готовое горячее блюдо выходит невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Кулинарный процесс порадует своей простотой и непродолжительностью. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Крупа гречневая – 50 гр.

Фарш мясной – 250 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Зелень – 3 ветки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем от кожуры картофель, промываем его под водой и разделываем на кубики среднего размера. Опускаем в кипящую подсоленную воду и отвариваем.

Шаг 2. Хорошо перебираем и промываем гречку. Также отправляем ее в кастрюлю с картофелем.

Шаг 3. В отдельной посуде соединяем мясной фарш с солью и специями. По желанию можно добавить измельченный чеснок.

Шаг 4. Сюда же отправляем мелко нарубленный лук и хорошенько все вымешиваем.

Шаг 5. Для зажарки также измельчаем луковицу и натираем на крупной терке морковь.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи около 5 минут. Выкладываем их в нашу кастрюлю с супом.

Шаг 7. Из фарша мокрыми руками лепим аккуратные шарики и также погружаем в суп. Варим до готовности 15 минут.

Шаг 8. Гречневый суп с фрикадельками готов. Можно пробовать!

Суп с фрикадельками из говяжьего фарша

Суп с фрикадельками из говяжьего фарша отличается особенной питательностью и насыщенным вкусом. Перед таким горячим угощением будет невозможно устоять. Аппетитный наваристый суп легко станет вашим любимым блюдом для большого семейного обеда.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 330 гр.

Фарш говяжий – 300 гр.

Помидоры – 200 гр.

Рис – 50 гр.

Лапша – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Карри – 0,25 ч.л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Петрушка – 20 гр.

Вода – 2 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рис промываем под водой и выкладываем в сотейник, заливаем водой, доводим до кипения и варим на небольшом огне около 10 минут.

Шаг 3. Далее рис остужаем до комнатной температуры.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем мясной фарш и остывший рис. Сюда же отправляем соль и специи.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем фарш с рисом и отбиваем его несколько раз.

Шаг 6. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные фрикадельки.

Шаг 7. Картофель нарезаем небольшими кубиками и опускаем в кастрюлю с водой. Доводим до кипения и после варим около 10 минут.

Шаг 8. Мелко рубим ножом лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле около 5 минут на небольшом огне.

Шаг 9. Сюда же выкладываем измельченные помидоры, перемешиваем и готовим все вместе.

Шаг 10. Дополняем овощи измельченной петрушкой и готовим еще около 5 минут.

Шаг 11. Выкладываем обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем и доводим все до кипения.

Шаг 12. Далее в суп отправляем подготовленные фрикадельки. Снова доводим до кипения и варим около 10 минут на небольшом огне.

Шаг 13. Выкладываем в наш суп лапшу и варим еще около 5 минут.

Шаг 14. Далее суп дополняем измельченной зеленью и солью, провариваем пару минут.

Шаг 15. Выключаем плиту. Супу можно дать настояться под крышкой перед подачей.

Шаг 16. Суп с фрикадельками из говяжьего фарша готов. Угощайтесь!