Суп с фрикадельками – это очень вкусное и сытное решение для вашего домашнего стола. Такой аппетитный суп идеально подойдет для семейного обеда. Есть несколько вариантов приготовления, но лучшие из них мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти пошаговых рецептов с фотографиями.
Суп с фрикадельками из фарша — классический рецепт
Суп с фрикадельками из фарша – это классический рецепт, который точно стоит взять на заметку для своего сытного семейного обеда. Такое блюдо выходит очень наваристым, сытным и привлекательным. А готовится оно из самых простых продуктов, поэтому обязательно попробуйте!
Ингредиенты –+4 порц.
- Картофель 3 шт.
- Фарш мясной 300 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Зелень 30 гр.
- Масло сливочное 20 гр.
- Масло растительное для жарки
- Вода 2 л.
- Соль 1 ч.л.
- Перец чёрный молотый 2 щепотки
- Лавровый лист 1 шт.
Шаги 45 мин.
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Как приготовить самый вкусный суп с фрикадельками? Подготовим все необходимые продукты по списку.
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Растапливаем сливочное масло. Отмеряем необходимое количество мясного фарша. Он должен быть полностью разморожен.
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К мясному фаршу вливаем растопленное сливочное масло, добавляем измельченный лук, соль и черный молотый перец.
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Хорошенько вымешиваем фарш со специями до однородности. Также можно его отбить руками.
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Из полученной мясной массы можно начинать лепить фрикадельки.
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Рекомендуется скатывать небольшие шарики мокрыми руками.
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Необходимо получить одинаковые аккуратные шарики. Выкладываем их на тарелку на небольшом расстоянии друг от друга.
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Доводим до кипения воду в кастрюле, добавляем сюда лавровый лист, соль и перец. В кипящую воду аккуратно погружаем фрикадельки, снова доводим все до кипения.
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После повторного закипания с фрикадельками, начнет образовываться пена. Ее обязательно убираем.
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После закипания фрикадельки варим около 10 минут.
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Далее фрикадельки на время убираем из бульона.
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В это время очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и разделываем на кубики.
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Кубики картофеля опускаем в готовый бульон и снова доводим все до кипения.
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Также по вкусу можно добавить еще соль и молотый перец.
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Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терку морковь.
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Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.
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Обжариваем их до мягкого состояния, периодически помешивая.
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Около 10 минут варим картофель и после выкладываем в кастрюлю обжаренные овощи.
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Сразу же можно выкладывать сюда отварные фрикадельки.
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Промываем и обсушиваем зелень и мелко рубим его ножом.
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Отправляем ароматную зелень в наш суп, доводим снова до кипения и выключаем огонь. Затем кастрюлю с супом закрываем крышкой и оставляем на 10-20 минут.
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Суп с фрикадельками из фарша по классическому рецепту готов. Угощайтесь!
Простой суп с фрикадельками и картошкой
Простой суп с фрикадельками и картошкой идеально впишется в ваше обеденное меню. Подавайте аппетитное и наваристое блюдо с хлебом, ароматной зеленью, сметаной и другими дополнениями – как вам больше нравится. Для приготовления используйте нашу пошаговую кулинарную идею.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Фарш мясной – 250 гр.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Морковь – 0,5 шт.
- Яичный белок – 1 шт.
- Вода – 1 л.
- Лук зеленый – 4 пера.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лавровый лист – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем и промываем под водой.
Шаг 2. Картофель разделываем кубиками и выкладываем в кастрюлю. Сюда же отправляем измельченный лук и тертую на терке морковку.
Шаг 3. Заливаем продукты водой, дополняем солью и лавровым листком. Доводим до кипения и после варим 15 минут.
Шаг 4. Мясной фарш хорошенько вымешиваем с солью, перцем и яичным белком. Из полученной массы лепим аккуратные круглые фрикадельки.
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Шаг 5. Аккуратно опускаем фрикадельки в готовый овощной бульон. Варим еще около 7 минут.
Шаг 6. Пробуем суп на вкус и при необходимости дополняем его солью и перцем. Сюда же отправляем измельченный зеленый лук. Варим суп еще пару минут и выключаем огонь.
Шаг 7. Простой суп с фрикадельками и картошкой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!
Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром
Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром отличается особенной питательностью и оригинальным вкусом. Перед таким горячим угощением с добавлением нежного сыра, будет невозможно устоять. Аппетитный суп ярко дополнит ваши большие семейные обеды. Попробуйте!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Картофель – 400 гр.
- Фарш говяжий – 250 гр.
- Сырок плавленый – 200 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Вода – 1,5 л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Укроп – 2 ветки.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на крупной терке морковь.
Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук. Обжариваем его до прозрачного состояния около 5 минут.
Шаг 4. В глубокую миску отправляем мясной фарш, добавляем сюда куриное яйцо, соль, смесь перцев и половину обжаренного лука. Тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные небольшие шарики.
Шаг 6. К оставшемуся луку в сковороде отправляем тертую морковь и жарим овощи вместе еще 5 минут.
Шаг 7. В кастрюле доводим до кипения воду и погружаем сюда обжаренные овощи.
Шаг 8. Далее в кастрюлю выкладываем фрикадельки, доводим до повторного кипения и варим еще 15 минут.
Шаг 9. Почищенный картофель разделываем на небольшие кубики.
Шаг 10. Картофель также отправляем в наш суп и варим в течение 10 минут.
Шаг 11. Дополняем суп солью и специями по вкусу.
Шаг 12. Плавленый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.
Шаг 13. Тертый сыр также погружаем в суп и варим до его полного расплавления.
Шаг 14. После выключаем огонь и достаем из супа лавровый лист.
Шаг 15. Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром готов. Скорее пробуйте!
Простой суп с фрикадельками и рисом
Простой суп с фрикадельками и рисом отлично разнообразит ваш обеденный стол. Подавайте горячее наваристое блюдо с хлебом, ароматной зеленью, сметаной и другими дополнениями – что больше любите. Порадуйте себя и семью невероятно питательным кулинарным решением!
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Бульон мясной – 1,5 л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло – для жарки.
- Рис – 75 гр.
- Укроп – 5 веток.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для фрикаделек:
- Фарш мясной – 400 гр.
- Хлеб белый – 2 ломтика.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко рубим ножом репчатый лук. С белого хлеба срезаем корку, а мякиш заливаем молоком и оставляем на 10 минут.
Шаг 2. В большой миске соединяем мясной фарш, отжатый от молока батон, измельченный лук, соль и перец. Хорошенько все перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
Шаг 3. Для супа нарезаем тонкими ломтиками лук с морковью.
Шаг 4. Обжариваем овощи до мягкости на растительном масле. После перекладываем их в кипящий мясной бульон и варим 5 минут.
Шаг 5. Из подготовленного фарша мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.
Шаг 6. Фрикадельки также отправляем в кипящий бульон.
Шаг 7. Также в суп отправляем рис. Варим все вместе около 10 минут. В конце добавляем зелень и при необходимости еще соль и специи.
Шаг 8. Простой суп с фрикадельками и рисом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!
Суп с фрикадельками и вермишелью
Суп с фрикадельками и вермишелью – это простое и невероятно вкусное кулинарное решение для семейного обеда. Такой аппетитный суп – просто находка для большой семьи. Готовится он легко и из самых простых ингредиентов. Рекомендуем взять на заметку нашу кулинарную идею!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 400 гр.
- Картофель – 250 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Лук репчатый – 180 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Вермишель – 50 гр.
- Вода – 2 л.
- Зелень – по желанию.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Почищенный картофель разделываем на небольшие кубики. Мелко нарезаем очищенные лук и натираем на терке морковь.
Шаг 3. В глубокую миску прокручиваем мясо через мясорубку. В полученный фарш отправляем половину измельченного лука, куриное яйцо, соль и специи. Тщательно перемешиваем.
Шаг 4. Из полученного фарша мокрыми руками лепим небольшие фрикадельки.
Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем оставшийся лук с морковью около 5 минут.
Шаг 6. Доводим до кипения воду в кастрюле и добавляем сюда соль. В кипящую воду сразу же отправляем фрикадельки, доводим до повторного закипания и опускаем сюда картофель. Варим около 20 минут. В процессе варки обязательно убираем пенку. В конце добавляем обжаренные овощи и готовим еще 5 минут.
Шаг 7. Дополняем наш суп вермишелью, варим пару минут и посыпаем угощение специями. Выключаем огонь и даем суп настояться под крышкой 15 минут.
Шаг 8. Суп с фрикадельками и вермишелью готов. Подавайте к столу и оценивайте горячее блюдо!
Вкусный суп с фрикадельками из куриного фарша
Вкусный суп с фрикадельками из куриного фарша идеально подойдет для вашего обеденного стола. Подавайте аппетитное и наваристое блюдо с хлебом, свежей зеленью, сметаной и другими дополнениями – как вам больше нравится. Для приготовления берите на заметку нашу пошаговую кулинарную идею.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Картофель – 5 шт.
- Фарш куриный – 400 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь крупная – 1 шт.
- Вермишель – 100 гр.
- Зелень сушеная – по вкусу.
- Лавровый лист – по желанию.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты. Картофель очищаем от кожуры и промываем. Так же очищаем морковку.
Шаг 2. Одну луковицу и морковь разделываем на небольшие кубики.
Шаг 3. Обжариваем овощи на растительном масле около 10 минут до мягкого состояния.
Шаг 4. Доводим до кипения воду с солью и дополняем обжаренными овощами. Варим около 5 минут.
Шаг 5. В куриный фарш отправляем измельченную луковицу, соль и черный молотый перец. Хорошенько все вымешиваем до однородности.
Шаг 6. Мокрыми руками из куриного фарша лепим аккуратные фрикадельки.
Шаг 7. Опускаем готовые фрикадельки в наш кипящий суп.
Шаг 8. Доводим угощение до повторного закипания и варим около 7 минут.
Шаг 9. Также в суп отправляем кубики картофеля. Варим до его мягкости.
Шаг 10. В конце добавляем специи из списка. Также выкладываем вермишель, варим пару минут и выключаем огонь.
Шаг 11. Вкусный суп с фрикадельками из куриного фарша готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!
Суп с фрикадельками из рыбного фарша
Суп с фрикадельками из рыбного фарша удивляет невероятной питательностью и интересным вкусом. Перед таким горячим угощением будет сложно устоять. Аппетитный суп с добавлением рыбного продукта идеально подойдет для большого и сытного обеда в кругу семьи.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Картофель – 800 гр.
- Фарш рыбный – 300 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1,5 ст.л.
- Лавровый лист – 6 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – 0,3 ч.л.
- Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- Вода – 2,5 л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Картофель очищаем и разделываем на кусочки среднего размера. Выкладываем в кастрюлю.
Шаг 3. Сюда же отправляем соль и лавровые листья.
Шаг 4. Заливаем это все водой, доводим до кипения и варим около 30 минут.
Шаг 5. Измельчаем одну луковицу и натираем на терке морковь. Выкладываем овощи в сковороду с растительным маслом.
Шаг 6. Обжариваем продукты до мягкости на умеренном огне.
Шаг 7. Сюда же выкладываем томатную пасту, хорошо все перемешиваем и жарим еще около 5 минут.
Шаг 8. Вторую луковицу измельчаем и соединяем с рыбным фаршем. Также добавляем соль и специи. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 9. Из полученного фарша мокрыми руками лепим аккуратные фрикадельки.
Шаг 10. В кастрюлю отправляем овощи с томатной пастой и перемешиваем.
Шаг 11. Далее аккуратно опускаем в суп фрикадельки. Готовим 10 минут и выключаем огонь.
Шаг 12. Суп с фрикадельками из рыбного фарша готов. Подавайте к столу, дополнив ароматной зеленью!
Суп с фрикадельками и грибами
Суп с фрикадельками и грибами порадует не только ярким вкусом, но и удивительным ароматом. Такую особенность горячему блюду придают грибы. Если хотите порадовать себя и домашних привлекательным и сытным обедом без лишних хлопот, то берите на заметку нашу кулинарную идею.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Фарш мясной – 400 гр.
- Грибы шампиньоны – 7 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Рис – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Зелень – 3 ветки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Грибы хорошенько промываем под водой и нарезаем кубиками.
Шаг 3. Мелко рубим ножом репчатый лук.
Шаг 4. Морковку разделываем тонкой соломкой или натираем на крупной терке.
Шаг 5. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой и режем на кубики среднего размера.
Шаг 6. Мясной фарш дополняем солью, перцем и хорошенько вымешиваем.
Шаг 7. В кастрюлю вливаем растительное масло и выкладываем сюда морковку.
Шаг 8. Обжариваем морковь и выкладываем к ней лук, грибы и хорошо промытый рис.
Шаг 9. Перемешиваем продукты и обжариваем около 5 минут.
Шаг 10. Далее сюда выкладываем картофель и заливаем все это кипятком. Провариваем до мягкости картофеля.
Шаг 11. Из фарша мокрыми руками лепим аккуратные фрикадельки.
Шаг 12. Фрикадельки также опускаем в наш суп и варим все вместе до их готовности.
Шаг 13. В конце готовки добавляем соль, специи и измельченную зелень. Выключаем огонь и держим блюдо под крышкой 10 минут.
Шаг 14. Суп с фрикадельками и грибами готов. Подавайте к столу, дополнив грибами!
Гречневый суп с фрикадельками
Гречневый суп с фрикадельками – это оригинальное кулинарное решение для большого семейного обеда. Готовое горячее блюдо выходит невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Кулинарный процесс порадует своей простотой и непродолжительностью. Обязательно берите на заметку!
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Крупа гречневая – 50 гр.
- Фарш мясной – 250 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Зелень – 3 ветки.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем от кожуры картофель, промываем его под водой и разделываем на кубики среднего размера. Опускаем в кипящую подсоленную воду и отвариваем.
Шаг 2. Хорошо перебираем и промываем гречку. Также отправляем ее в кастрюлю с картофелем.
Шаг 3. В отдельной посуде соединяем мясной фарш с солью и специями. По желанию можно добавить измельченный чеснок.
Шаг 4. Сюда же отправляем мелко нарубленный лук и хорошенько все вымешиваем.
Шаг 5. Для зажарки также измельчаем луковицу и натираем на крупной терке морковь.
Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи около 5 минут. Выкладываем их в нашу кастрюлю с супом.
Шаг 7. Из фарша мокрыми руками лепим аккуратные шарики и также погружаем в суп. Варим до готовности 15 минут.
Шаг 8. Гречневый суп с фрикадельками готов. Можно пробовать!
Суп с фрикадельками из говяжьего фарша
Суп с фрикадельками из говяжьего фарша отличается особенной питательностью и насыщенным вкусом. Перед таким горячим угощением будет невозможно устоять. Аппетитный наваристый суп легко станет вашим любимым блюдом для большого семейного обеда.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Картофель – 330 гр.
- Фарш говяжий – 300 гр.
- Помидоры – 200 гр.
- Рис – 50 гр.
- Лапша – 100 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
- Карри – 0,25 ч.л.
- Паприка молотая – 0,5 ч.л.
- Петрушка – 20 гр.
- Вода – 2 л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Рис промываем под водой и выкладываем в сотейник, заливаем водой, доводим до кипения и варим на небольшом огне около 10 минут.
Шаг 3. Далее рис остужаем до комнатной температуры.
Шаг 4. В глубокой миске соединяем мясной фарш и остывший рис. Сюда же отправляем соль и специи.
Шаг 5. Тщательно перемешиваем фарш с рисом и отбиваем его несколько раз.
Шаг 6. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные фрикадельки.
Шаг 7. Картофель нарезаем небольшими кубиками и опускаем в кастрюлю с водой. Доводим до кипения и после варим около 10 минут.
Шаг 8. Мелко рубим ножом лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле около 5 минут на небольшом огне.
Шаг 9. Сюда же выкладываем измельченные помидоры, перемешиваем и готовим все вместе.
Шаг 10. Дополняем овощи измельченной петрушкой и готовим еще около 5 минут.
Шаг 11. Выкладываем обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем и доводим все до кипения.
Шаг 12. Далее в суп отправляем подготовленные фрикадельки. Снова доводим до кипения и варим около 10 минут на небольшом огне.
Шаг 13. Выкладываем в наш суп лапшу и варим еще около 5 минут.
Шаг 14. Далее суп дополняем измельченной зеленью и солью, провариваем пару минут.
Шаг 15. Выключаем плиту. Супу можно дать настояться под крышкой перед подачей.
Шаг 16. Суп с фрикадельками из говяжьего фарша готов. Угощайтесь!