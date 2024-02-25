Картофельные кексы: как вкусно приготовить оставшееся пюре

Кексы очень вкусны в теплом виде, однако их можно есть и холодными. Такой перекус готовится очень быстро.
Немного картофельного пюре, сосиски, масло и формы для кексов – и у вас получится очень оригинальное блюдо – картофельные кексы. Такой перекус можно приготовить в перерывах между завтраком и обедом или же ближе к вечеру. Сложного в этом ничего нет, если воспользоваться рецептом из блога «Рецепты каждый день».
Картофельные кексы
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 500 гр;
- мука – 120 гр;
- сосиски – 3 шт;
- сыр – 150 гр;
- яйцо – 2 шт;
- сметана – 150 гр;
- сливочное масло – 20 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Твердый сыр натереть на терку, сосиски мелко нарезать. В сметану добавить яйца, мягкое сливочное масло и перемещать до однородной консистенции.
Затем в ту же посуду добавить картофельное пюре, сосиски, сыр и перемешать.
Всыпать муку, разрыхлитель, соль и снова все хорошо перемешать.
Форму для кексов смазать растительным маслом и заполнить тестом. Отправить кексы в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
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