Торт «Ложное мороженое» к празднику

Соединить в одном десерте воздушный шоколадный бисквит, пропитанный ромом, и самый нежный крем-суфле было самым удачным решением. Вы точно согласитесь с этим утверждением, попробовав, каков же на вкус великолепный торт «Ложное мороженое».

Его можно готовить как по случаю скромного семейного чаепития, так и на большой праздник. Выглядит десерт просто роскошно, потому гости даже могут начать выпытывать у вас, в какой кондитерской вы его купили.

Как правильно приготовить торт «Ложное мороженое»

Для приготовления нежного крема, по вкусу напоминающего мороженое, следует постоянно держать в голове одну деталь. Добавлять взбитое размягченное масло нужно лишь в полностью остывшую массу из яичных желтков. Дайте ей время охладиться и лишь затем приступайте ко следующему этапу приготовления крема-суфле.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Яичный желток4 шт. Пшеничная мука100 г Вода100 мл Разрыхлитель10 г Сахар140 г Какао-порошок35 г Ром1,5 ст. л. Молоко200 мл Сливочное масло200 г Сливки250 г Ванильный сахар10 г Сахарная пудра2 ст. л. Черный шоколад50 г

Приготовление

Готовим бисквит. В глубокую емкость всыпаем 80 г пшеничной муки и какао-порошок. Добавляем разрыхлитель для теста. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Берем яйца и отделяем белки от желтков. В миску с яичными белками всыпаем 60 г сахара. Тщательно всё взбиваем миксером. Вливаем 40 мл воды и 0,5 ст. л. рома. Добавляем 4 яичных желтка. Перемешиваем до однородной плотной массы.К яичной смеси добавляем сухие ингредиенты. Хорошенько перемешиваем всё, используя венчик. Выливаем бисквитное тесто в форму для выпекания (размером 20 на 30 см), застеленную пергаментом. Ровняем его. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Делаем пропитку для шоколадного бисквита. В сотейник всыпаем 30 г сахара. Вливаем 60 мл воды. Прогреваем всё, активно помешивая. Держим смесь на огне в течение 5 минут. Затем убираем ее с плиты.Добавляем в сахарный сироп 1 ст. л. рома. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем сироп охлаждаться при комнатной температуре. Затем пропитываем им остывший шоколадный бисквит, края которого сперва следует подровнять, используя нож.Готовим крем-суфле. В миске соединяем 4 яичных желтка с 50 г сахара. Хорошенько их взбиваем. Аккуратно всыпаем 20 г пшеничной муки и ванильный сахар, постоянно всё перемешивая. Постепенно вливаем в смесь из желтков молоко. Тщательно перемешиваем венчиком. Вливаем смесь в сотейник. Провариваем ее до загустения, постоянно помешивая венчиком. Перекладываем полученную массу в миску. Накрываем ее пленкой в контакт и даем остыть. В отдельной емкости взбиваем размягченное сливочное масло до пышности. Постепенно вводим его в массу из желтков, аккуратно всё перемешивая кулинарной лопаткой либо ложкой до однородности.В чистую миску вливаем сливки жирностью 33 %. Добавляем к ним сахарную пудру. Тщательно взбиваем их до пышной массы при помощи миксера.На бисквит, пропитанный ромом, выкладываем готовый крем, равномерно его распределяя по всей поверхности. Сверху помещаем слой взбитых сливок. Натираем на мелкой терке темный шоколад. Посыпаем им верх торта. Отправляем десерт на 3 часа в холодильник для стабилизации крема. Готово!

С помощью острого ножа разделите торт на аккуратные квадратики, чтобы получить несколько симпатичных бисквитных пирожных с кремом для каждого гостя. При желании украсьте их еще свежими листиками мяты. Вкусного чаепития!