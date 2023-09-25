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Зачем я заливаю водой яичные коробки. Полезный совет от мудрой хозяюшки: все соседи за него благодарят

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Зачем я заливаю водой яичные коробки. Полезный совет от мудрой хозяюшки: все соседи за него благодарят

Одним из самых крупных производств во всем мире является производство яиц. Птицефабрики каждый день производят больше миллиона яиц. При этом многие яйца проходят сложный отбор, расфасовываются по категориям.

С птицефабрик яйца попадают на следующие стадии фасовки. Последний этап — распределение яиц в коробки и отправление на прилавок.

Яйца — это продукт быстрого употребления. По статистике люди ходят за яйцами через каждые 2-3 дня. После каждого похода в магазин от яиц остается только скорлупа и упаковка.

В мусорном ведре скорлупа не занимает много места в отличие от коробки. Поэтому каждый раз возникает дилемма выноса мусора.

Можно использовать коробки из-под яиц дома. Например, для рассады лука. Но, часто у людей нет столько лука, сколько имеется коробок в доме из-под яиц.

По этой причине стоит утилизировать картонные коробки другим способом. Конкретно рекомендуем замачивать картон в воде.

Зачем я заливаю водой яичные коробки. Полезный совет от мудрой хозяюшки: все соседи за него благодарят

Спустя минуту коробку получится собрать в комок и отправить в мусорное ведро. Места такой ком займет намного меньше.

Зачем я заливаю водой яичные коробки. Полезный совет от мудрой хозяюшки: все соседи за него благодарят

Этот простой метод избавит вас от постоянных походов к мусорным бакам из-за коробок из-под яиц. Способ простой, при этом для некоторых людей он может быть не особо очевидным.

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