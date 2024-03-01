Торт «Мадам Помпадур» с кремом

Десерт, приготовленный своими руками, — это один из лучших презентов, что можно преподнести имениннику. Он куда эффектнее выглядит, чем обычная коробка конфет. К тому же тогда человек понимает, сколько труда и любви вы вложили в такой сладкий подарок. Ну а если вы презентуете домашний торт «Мадам Помпадур», именинник будет вне себя от счастья.

Во-первых, по внешнему виду такой десерт ничуть не уступает магазинным лакомствам. Выгладит он на все сто. Во-вторых, этот торт обладает очень нежным вкусом. Всё это заслуга воздушного бисквита и райского творожного крема.

Как приготовить изысканный торт «Мадам Помпадур»

Обязательно пропитайте коржи этого десерта, чтобы получить просто восхитительный результат. Для данной цели лучше всего использовать смесь из сгущенного молока и воды. Но также подойдет ванильный сироп или пропитка на основе рома.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Сахар150 г Пшеничная мука150 г Соль1 щеп. Разрыхлитель10 г Творог500 г Сгущенное молоко150 г Подсолнечное масло50 мл Вода50 мл Сливки400 мл Кокосовая стружка по вкусу

Приготовление

Готовим бисквит. Отделяем белки от желтков. Добавляем в емкость с яичными белками соль. Тщательно их взбиваем.Всыпаем к белкам сахар. Хорошенько всё взбиваем до получения пышной плотной массы. Добавляем к ней яичные желтки. Аккуратно перемешиваем кулинарной лопаткой.Всыпаем к яичной смеси просеянную пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Снова всё перемешиваем, используя силиконовую лопатку. Вливаем в бисквитное тесто подсолнечное масло. Перемешиваем и выливаем его в форму для выпекания диаметром 20 см, дно которой застелено пергаментом.Отделяем бисквит от стенок формы с помощью ножа. Извлекаем его. Оставляем бисквит на решетке при комнатной температуре до полного остывания.Готовим крем. В глубокую миску выкладываем творог. Вливаем к нему 100 г сгущенного молока. Взбиваем ингредиенты до однородной консистенции.Вливаем к творожной массе сливки жирностью 33 %. Хорошенько всё взбиваем до получения однородного пышного крема. Разрезаем остывший бисквит на 3 равные части. Выкладываем первый корж на блюдо (срезом кверху). Соединяем оставшуюся сгущенку с водой. Перемешиваем их до однородности. Пропитываем этой смесью бисквит.Выкладываем на корж творожный крем. Равномерно его распределяем. Сверху выкладываем средний корж. Также пропитываем его сгущенкой с водой, используя кисточку.Сверху помещаем крем. Затем выкладываем последний бисквит (срезом вниз). Смазываем верх и бока торта оставшимся творожным кремом, аккуратно ровняя его. Украшаем десерт щедрым количеством кокосовой стружки. Отправляем торт на 3 часа в холодильник для стабилизации крема. Готово!

Также можете задекорировать торт еще и с помощью творожного крема. Для этого приготовьте его чуть больше, нежели указано в рецепте. Затем наполните творожным кремом кондитерский мешок с фигурной насадкой. Высадите его в виде башенок, пройдясь по кругу. Верхушка торта с таким декором будет выглядеть шикарно.