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Торт «Наполеон» из трёх ингредиентов

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Торт «Наполеон» из трёх ингредиентов

Описание приготовления:

Для рецепта нам понадобится вареная сгущенка, готовое слоеное тесто и сливочное масло. Процесс также очень быстрый, легкий. Обязательно возьмите рецепт на заметку, особенно, если вы сладкоежка, но готовить особо не любите.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / На скорую руку Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Торты / Наполеон / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Вареная сгущенка 500 Миллилитров
  • Сливочное масло 200 Грамм
  • Слоеное тесто 500 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

385 ккал

Калорийность

7 г

Белки

21 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов»

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Подготовьте ингредиенты.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Слоеное тесто разморозьте. После вырежьте из теста заготовки, по объему вашей разъемной формы, в которой будете собирать торт.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Переложите заготовки теста на противень, после отправьте выпекаться в духовке на 20-25 минут, при температуре 180 градусов.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Спустя время достаньте противень из духовки, немного остудите коржи.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Разрежьте каждый корж на 2-3 части.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Остатки теста также отдельно выпекайте 20 минут.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

После выпекания остатки теста просто покрошите руками, крошку используем для посыпки торта.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Приготовьте крем. Для этого просто соедините сливочное масло и вареное сгущенное молоко.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

В разъемной форме соберите торт. Выкладывайте коржи и смазывайте их кремом.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Посыпьте верх торта половиной крошки, уберите в холодильник на 3-4 часа, можно на ночь.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Спустя время достаньте торт из формы, посыпьте бока крошкой.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов готов! Приятного аппетита!

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