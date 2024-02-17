Описание приготовления:

Для рецепта нам понадобится вареная сгущенка, готовое слоеное тесто и сливочное масло. Процесс также очень быстрый, легкий. Обязательно возьмите рецепт на заметку, особенно, если вы сладкоежка, но готовить особо не любите.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / На скорую руку Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Торты / Наполеон / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Вареная сгущенка 500 Миллилитров

Сливочное масло 200 Грамм

Слоеное тесто 500 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

385 ккал

Калорийность

7 г

Белки

21 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов»

Подготовьте ингредиенты.

Слоеное тесто разморозьте. После вырежьте из теста заготовки, по объему вашей разъемной формы, в которой будете собирать торт.

Переложите заготовки теста на противень, после отправьте выпекаться в духовке на 20-25 минут, при температуре 180 градусов.

Спустя время достаньте противень из духовки, немного остудите коржи.

Разрежьте каждый корж на 2-3 части.

Остатки теста также отдельно выпекайте 20 минут.

После выпекания остатки теста просто покрошите руками, крошку используем для посыпки торта.

Приготовьте крем. Для этого просто соедините сливочное масло и вареное сгущенное молоко.

В разъемной форме соберите торт. Выкладывайте коржи и смазывайте их кремом.

Посыпьте верх торта половиной крошки, уберите в холодильник на 3-4 часа, можно на ночь.

Спустя время достаньте торт из формы, посыпьте бока крошкой.

Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов готов! Приятного аппетита!