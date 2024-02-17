Описание приготовления:
Для рецепта нам понадобится вареная сгущенка, готовое слоеное тесто и сливочное масло. Процесс также очень быстрый, легкий. Обязательно возьмите рецепт на заметку, особенно, если вы сладкоежка, но готовить особо не любите.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / На скорую руку Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Выпечка / Торты / Наполеон / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Вареная сгущенка 500 Миллилитров
- Сливочное масло 200 Грамм
- Слоеное тесто 500 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
385 ккал
Калорийность
7 г
Белки
21 г
Жиры
56 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов»
Подготовьте ингредиенты.
Слоеное тесто разморозьте. После вырежьте из теста заготовки, по объему вашей разъемной формы, в которой будете собирать торт.
Переложите заготовки теста на противень, после отправьте выпекаться в духовке на 20-25 минут, при температуре 180 градусов.
Спустя время достаньте противень из духовки, немного остудите коржи.
Разрежьте каждый корж на 2-3 части.
Остатки теста также отдельно выпекайте 20 минут.
После выпекания остатки теста просто покрошите руками, крошку используем для посыпки торта.
Приготовьте крем. Для этого просто соедините сливочное масло и вареное сгущенное молоко.
В разъемной форме соберите торт. Выкладывайте коржи и смазывайте их кремом.
Посыпьте верх торта половиной крошки, уберите в холодильник на 3-4 часа, можно на ночь.
Спустя время достаньте торт из формы, посыпьте бока крошкой.
Торт "Наполеон" из трёх ингредиентов готов! Приятного аппетита!