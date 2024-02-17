Как правильно готовить хачапури по-аджарски: простой рецепт от шефа

Хачапури – очень известное блюдо грузинской кухни. В 2019 году ему даже присвоили статус нематериального памятника культурного наследия Грузии. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовить хачапури по-аджарски совсем не сложно. Попробуйте и вы. Стоит попробовать Быстрый и простой рецепт: роскошные пирожки с кислой капустой «Баба Елька» Хачапури по-аджарски Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 2 яйца;

– 1 желток;

– 100 граммов муки;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– половина чайной ложки соли;

– треть чайной ложки черного молотого перца;

– сыр сулугуни по вкусу. Приготовление: Смешайте творог с яйцом и одним белком. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец. Замешайте вилкой тесто и распределите его на 2 части. На пергаментную бумагу или силиконовый коврик добавьте немного масла, выложите готовое тесто и сформируйте лодочки с небольшими бортиками. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов запекаться 10 – 12 минут. Достаньте, посыпьте натертым сыром и снова отправьте на 5 минут в духовку. На готовые хачапури выложите желток. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить яворовский пирог – эта вкуснятина даже внесена в культурное наследие ЮНЕСКО.