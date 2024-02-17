ГлавнаяРецептыКак правильно готовить хачапури по-аджарски: простой рецепт от шефа Как правильно готовить хачапури по-аджарски: простой рецепт от шефа На чтение: 1 минута Хачапури – очень известное блюдо грузинской кухни. В 2019 году ему даже присвоили статус нематериального памятника культурного наследия Грузии. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовить хачапури по-аджарски совсем не сложно. Попробуйте и вы. Стоит попробовать Быстрый и простой рецепт: роскошные пирожки с кислой капустой «Баба Елька» Хачапури по-аджарски Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 200 граммов творога; – 2 яйца; – 1 желток; – 100 граммов муки; – половина чайной ложки разрыхлителя; – половина чайной ложки соли; – треть чайной ложки черного молотого перца; – сыр сулугуни по вкусу. Приготовление: Смешайте творог с яйцом и одним белком. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец. Замешайте вилкой тесто и распределите его на 2 части. На пергаментную бумагу или силиконовый коврик добавьте немного масла, выложите готовое тесто и сформируйте лодочки с небольшими бортиками. Отправьте в разогретую духовку до 180 градусов запекаться 10 – 12 минут. Достаньте, посыпьте натертым сыром и снова отправьте на 5 минут в духовку. На готовые хачапури выложите желток. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить яворовский пирог – эта вкуснятина даже внесена в культурное наследие ЮНЕСКО. Поделитесь с друзьями