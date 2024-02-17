Панкейки на молоке – это американская вариация привычных для нас блинчиков, однако, основным отличием является тот факт, что западная версия блюда готовится на сухой сковороде, ибо масло изначально входит в состав теста. Для яркости и насыщенности вкуса вы можете запросто разнообразить рецепт, добавив, к примеру, спелые бананы, какао-порошок либо множество других компонентов, которые у вас есть под рукой. Приготовьте такое кушанье к воскресному завтраку или для перекуса, и ваша семья не только скажет вам большое спасибо, но еще и попросит добавки, потому что панкейки – это не только просто и быстро, но еще и невероятно вкусно и аппетитно!

Классические пышные панкейки на молоке в домашних условиях

Классические пышные панкейки на молоке в домашних условиях возможно приготовить всего лишь за полчаса, при этом используя только те компоненты, которые есть на каждой кухне. Главный секрет воздушной консистенции заключается в отдельном смешивании сухих и жидких составляющих.

Ингредиенты –+3 порц.

Молоко коровье 1 ст.

Мука 1.5 ст.

Сахар-песок 3 ст.л.

Масло оливковое 3 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Соль 1 щепотка

Ванилин 1 гр.

Шаги 30 мин.

Как приготовить пышные панкейки на молоке в домашних условиях? При помощи кухонных весов, отмеряем нужное количество всех составляющих. Подготавливаем сковородку с антипригарным покрытием. В чашу миксера отправляем молоко, оливковое масло и яйцо – взбиваем добела и увеличения массы. В отдельной миске перемешиваем просеянную муку с разрыхлителем, соль, сахар и ванилин. Смешиваем два состава венчиками миксера. Тесто оставляем на 5 минут постоять и разогреваем сковороду. Столовой ложкой выкладываем массу на дно сковороды, жарим на умеренном пламени до появления пузырьков на поверхности. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны. Пышные панкейки на молоке готовы! Выкладываем стопочкой для сохранения тепла и подаем. Приятного чаепития!

Банановые панкейки на молоке

Банановые панкейки на молоке – это отличная идея для вкусного и сытного завтрака или перекуса, который будет оценен по достоинству всеми членами вашей семьи. Воздушные и румяные блинчики рекомендуется подавать со свежими фруктами, сгущенкой либо любимым вареньем или джемом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Молоко коровье – 350 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Мука – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости расколачиваем яйцо с добавлением сахарного песка.

Шаг 2. В другой пиале тщательно разминаем мякоть спелого банана.

Шаг 3. К яичной смеси выкладываем фруктовое пюре и переливаем растопленное и охлажденное сливочное масло.

Шаг 4. Вливаем молоко и перемешиваем.

Шаг 5. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и порциями вводим в основу, замешиваем однородное тесто.

Шаг 6. На раскаленную сковородку выливаем 2-3 столовые ложки теста и размазываем, придавая круглую форму.

Шаг 7. Жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем нагреве.

Шаг 8. Теплые панкейки сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Панкейки на молоке без яиц

Панкейки на молоке без яиц – это блюдо, с приготовлением которого справится даже начинающий повар-любитель, потому как процесс элементарен и не отнимет у вас много свободного времени. Для того чтобы тесто получилось вязким, как в классическом рецепте, заменим яйца уксусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Молоко коровье – 250 мл.

Сахар-песок – 30 гр.

Соль – 1 щепотка

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Ванильный сахар – 15 гр.

Уксус яблочный 6% – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем растопленное сливочное масло и сахарный песок.

Шаг 2. Подливаем коровье молоко.

Шаг 3. Всыпаем ванильный сахар.

Шаг 4. В жидкую смесь просеиваем муку и разрыхлитель, объединяем компоненты.

Шаг 5. Вливаем уксус в готовый состав – мешаем и приступаем к жарке. Готовим на умеренном огне на сухой сковородке по 3-4 минуты с каждой стороны.

Шаг 6. При подаче панкейки складываем друг на друга и по желанию дополняем сливочным маслом. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем – это кушанье американской кухни, которое не имеет ничего общего с нашими оладьями или блинами. Главной отличительной чертой является жарка на сухой сковороде, благодаря чему панкейки всегда получаются румяными и плотными.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 50 гр.

Мука – 150 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются, выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Сливочное масло растапливаем в микроволновой печи либо на водяной бане.

Шаг 3. Аккуратно разбиваем яйца и отделяем белки от желтков.

Шаг 4. Желтки перемешиваем с молоком.

Шаг 5. В полученную массу просеиваем муку с разрыхлителем, смешиваем.

Шаг 6. Вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло и снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Белки взбиваем с солью до стабильных пиков и легкими движениями руки вмешиваем в тесто.

Шаг 8. Выпекаем небольшие сухие блинчики на среднем огне до румяности с каждой стороны (по 3-4 минуты). Приятного аппетита!

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях – это блюдо, приготовив которое вам не придется выливать в умывальник слегка «подпорченное» молоко. Помимо рационального использования продуктов, вы также приятно удивите свою семью и порадуете их ароматным и вкусным кушаньем.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Молоко кислое коровье – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Мука – 1,5 ст.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Миксером взбиваем добела яйца, соль и сахар.

Шаг 2. В пышную смесь переливаем кислое молоко, оливковое масло и перемешиваем.

Шаг 3. Просеянную муку соединяем с содой и частями просеиваем в основной состав.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем ингредиенты до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 5. Разогреваем сковородку и столовой ложкой выливаем тесто.

Шаг 6. Готовим на небольшом огне с двух сторон до образования аппетитной корочки. Приятного чаепития!

Воздушные панкейки на молоке с содой

Воздушные панкейки на молоке с содой – это вкусное и ароматное кушанье, перед которым не устоит даже тот, кто скептически относится к сладкому и всевозможным десертам. Такие американские «оладушки» станут для вас сбалансированным завтраком либо плотным перекусом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Молоко коровье – 250 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка

Яйцо – 1 шт.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок, подсолнечное масло, соль, соду и яйцо отправляем в широкую рабочую емкость.

Шаг 2. Активно смешиваем компоненты зубчиками вилки.

Шаг 3. Вливаем молоко – мешаем.

Шаг 4. Небольшими горстями подсыпаем просеянную муку и замешиваем тесто без комочков.

Шаг 5. Для гашения соды вливаем небольшое количество столового уксуса.

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем небольшие порции теста на сухую горячую сковородку.

Шаг 7. Жарим около трех минут на умеренном пламени и переворачиваем.

Шаг 8. Золотистые панкейки поливаем медом и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Шоколадные панкейки на молоке с какао

Шоколадные панкейки на молоке с какао можно запросто испечь без добавления шоколада. Вы сможете вдоволь насладиться оригинальным и воздушным десертом, который покоряет своей пышностью и воздушностью. Особенно такое угощение понравится детям – гарантировано!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 250 мл.

Мука – 200 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 шепотка

Сахар-песок тростниковый – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости расколачиваем яйцо с сахарным песком.

Шаг 2. Наливаем молоко и активно смешиваем ингредиенты.

Шаг 3. Добавляем указанное количество растительного масла.

Шаг 4. В однородную смесь высыпаем просеянную муку, соль, разрыхлитель и какао-порошок.

Шаг 5. Замешиваем тесто, используя венчик либо миксер.

Шаг 6. Небольшое количество подготовленной массы выливаем на горячую сухую сковородку.

Шаг 7. Жарим панкейки с двух сторон по 3-4 минуты и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой – это лакомство, которым можно и нужно иногда себя баловать даже во время ограничений по питанию. В составе этого блюда вы не встретите ничего вредного, так как вместо сахара используется сахарозаменитель, а для высокого содержания белка – протеин.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 140 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Протеин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость с высокими бортиками разбиваем яйцо, вливаем молоко, подсыпаем желаемое количество сахарозаменителя и все смешиваем.

Шаг 2. Вмешиваем протеин, не оставляя комочков.

Шаг 3. Постепенно вводим просеянную муку с разрыхлителем и, при помощи миксера, замешиваем тесто.

Шаг 4. Выпекаем панкейки на раскаленной сухой сковородке по 1-2 минуты с каждой стороны.

Шаг 5. Дополняем аппетитное кушанье всевозможными топпингами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке с яблоками

Пышные панкейки на молоке с яблоками – это невероятно вкусный и простой в приготовлении десерт, от которого вы за уши не оттянете каждого, кто попробует хотя бы маленький кусочек! Используя яблоки, следует выбирать кисло-сладкие сорта, они придадут кушанью легкую кислинку.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 1 ст.

Мука – 1,5 ст.

Яблоко – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком смешиваем куриное яйцо с солью и сахарным песком.

Шаг 2. Вмешиваем молоко.

Шаг 3. В полученную смесь просеиваем разрыхлитель и муку.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем и подливаем растительное масло.

Шаг 5. Забрасываем в тесто яблочную мякоть, измельченную при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем тесто на горячую сухую сковороду и жарим на среднем огне до появления пузырьков, переворачиваем и даем подрумяниться со второй стороны.

Шаг 7. Пышные панкейки с яблочной стружкой подаем к столу сразу же и трапезничаем. Приятного аппетита!

Домашние панкейки на овсяном молоке

Домашние панкейки на овсяном молоке, приготовленные на основе цельнозерновой муки и натурального пчелиного меда – это угощение из разряда правильного питания, которым можно побаловаться даже при соблюдении диеты и непереносимости лактозы. А если дополнить кушанье свежими ягодами и другими топпингами, получится настоящий деликатес!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Молоко овсяное – 200 мл.

Мед – 2 ст.л.

Банан – 1 шт.

Мука цельнозерновая – 5 ст.л.

Дрожжи сухие быстродействующие – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с банана и тщательно разминаем мякоть.

Шаг 2. К фруктовой кашице отправляем мед и альтернативное молоко.

Шаг 3. Пробиваем компоненты погружным блендером и всыпаем дрожжи и муку.

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 5. Сковороду промазываем тонким слоем растительного масла и выпекаем блинчики по одному, обжариваем до золотистости с обеих сторон.

Шаг 6. Красиво сервируем кушанье и приглашаем семью для дегустации. Приятного чаепития!