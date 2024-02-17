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Пышные панкейки на молоке

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Пышные панкейки на молоке

Панкейки на молоке – это американская вариация привычных для нас блинчиков, однако, основным отличием является тот факт, что западная версия блюда готовится на сухой сковороде, ибо масло изначально входит в состав теста. Для яркости и насыщенности вкуса вы можете запросто разнообразить рецепт, добавив, к примеру, спелые бананы, какао-порошок либо множество других компонентов, которые у вас есть под рукой. Приготовьте такое кушанье к воскресному завтраку или для перекуса, и ваша семья не только скажет вам большое спасибо, но еще и попросит добавки, потому что панкейки – это не только просто и быстро, но еще и невероятно вкусно и аппетитно!

Классические пышные панкейки на молоке в домашних условиях

Классические пышные панкейки на молоке в домашних условиях возможно приготовить всего лишь за полчаса, при этом используя только те компоненты, которые есть на каждой кухне. Главный секрет воздушной консистенции заключается в отдельном смешивании сухих и жидких составляющих.

Пышные панкейки на молоке

Ингредиенты –+3 порц.

  • Молоко коровье 1 ст.
  • Мука 1.5 ст.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Масло оливковое 3 ст.л.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Ванилин 1 гр.

Шаги 30 мин.

  1. Пышные панкейки на молоке

    Как приготовить пышные панкейки на молоке в домашних условиях? При помощи кухонных весов, отмеряем нужное количество всех составляющих. Подготавливаем сковородку с антипригарным покрытием.

  2. Пышные панкейки на молоке

    В чашу миксера отправляем молоко, оливковое масло и яйцо – взбиваем добела и увеличения массы.

  3. Пышные панкейки на молоке

    В отдельной миске перемешиваем просеянную муку с разрыхлителем, соль, сахар и ванилин.

  4. Пышные панкейки на молоке

    Смешиваем два состава венчиками миксера.

  5. Пышные панкейки на молоке

    Тесто оставляем на 5 минут постоять и разогреваем сковороду.

  6. Пышные панкейки на молоке

    Столовой ложкой выкладываем массу на дно сковороды, жарим на умеренном пламени до появления пузырьков на поверхности.

  7. Пышные панкейки на молоке

    Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

  8. Пышные панкейки на молоке

    Пышные панкейки на молоке готовы! Выкладываем стопочкой для сохранения тепла и подаем. Приятного чаепития!

Банановые панкейки на молоке

Банановые панкейки на молоке – это отличная идея для вкусного и сытного завтрака или перекуса, который будет оценен по достоинству всеми членами вашей семьи. Воздушные и румяные блинчики рекомендуется подавать со свежими фруктами, сгущенкой либо любимым вареньем или джемом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Банан – 1 шт.
  • Молоко коровье – 350 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Мука – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости расколачиваем яйцо с добавлением сахарного песка.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. В другой пиале тщательно разминаем мякоть спелого банана.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. К яичной смеси выкладываем фруктовое пюре и переливаем растопленное и охлажденное сливочное масло.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Вливаем молоко и перемешиваем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и порциями вводим в основу, замешиваем однородное тесто.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. На раскаленную сковородку выливаем 2-3 столовые ложки теста и размазываем, придавая круглую форму.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 7. Жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем нагреве.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 8. Теплые панкейки сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке

Панкейки на молоке без яиц

Панкейки на молоке без яиц – это блюдо, с приготовлением которого справится даже начинающий повар-любитель, потому как процесс элементарен и не отнимет у вас много свободного времени. Для того чтобы тесто получилось вязким, как в классическом рецепте, заменим яйца уксусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Мука – 150 гр.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Ванильный сахар – 15 гр.
  • Уксус яблочный 6% – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем растопленное сливочное масло и сахарный песок.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. Подливаем коровье молоко.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Всыпаем ванильный сахар.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. В жидкую смесь просеиваем муку и разрыхлитель, объединяем компоненты.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Вливаем уксус в готовый состав – мешаем и приступаем к жарке. Готовим на умеренном огне на сухой сковородке по 3-4 минуты с каждой стороны.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. При подаче панкейки складываем друг на друга и по желанию дополняем сливочным маслом. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем

Пышные панкейки на молоке с разрыхлителем – это кушанье американской кухни, которое не имеет ничего общего с нашими оладьями или блинами. Главной отличительной чертой является жарка на сухой сковороде, благодаря чему панкейки всегда получаются румяными и плотными.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Мука – 150 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются, выкладываем на рабочий стол.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. Сливочное масло растапливаем в микроволновой печи либо на водяной бане.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Аккуратно разбиваем яйца и отделяем белки от желтков.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Желтки перемешиваем с молоком.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. В полученную массу просеиваем муку с разрыхлителем, смешиваем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. Вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло и снова хорошенько перемешиваем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 7. Белки взбиваем с солью до стабильных пиков и легкими движениями руки вмешиваем в тесто.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 8. Выпекаем небольшие сухие блинчики на среднем огне до румяности с каждой стороны (по 3-4 минуты). Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях

Панкейки на кислом молоке в домашних условиях – это блюдо, приготовив которое вам не придется выливать в умывальник слегка «подпорченное» молоко. Помимо рационального использования продуктов, вы также приятно удивите свою семью и порадуете их ароматным и вкусным кушаньем.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Молоко кислое коровье – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Миксером взбиваем добела яйца, соль и сахар.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. В пышную смесь переливаем кислое молоко, оливковое масло и перемешиваем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Просеянную муку соединяем с содой и частями просеиваем в основной состав.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Тщательно перемешиваем ингредиенты до гладкой и однородной консистенции.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Разогреваем сковородку и столовой ложкой выливаем тесто.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. Готовим на небольшом огне с двух сторон до образования аппетитной корочки. Приятного чаепития!

Пышные панкейки на молоке

Воздушные панкейки на молоке с содой

Воздушные панкейки на молоке с содой – это вкусное и ароматное кушанье, перед которым не устоит даже тот, кто скептически относится к сладкому и всевозможным десертам. Такие американские «оладушки» станут для вас сбалансированным завтраком либо плотным перекусом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Яйцо – 1 шт.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок, подсолнечное масло, соль, соду и яйцо отправляем в широкую рабочую емкость.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. Активно смешиваем компоненты зубчиками вилки.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Вливаем молоко – мешаем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Небольшими горстями подсыпаем просеянную муку и замешиваем тесто без комочков.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Для гашения соды вливаем небольшое количество столового уксуса.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем небольшие порции теста на сухую горячую сковородку.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 7. Жарим около трех минут на умеренном пламени и переворачиваем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 8. Золотистые панкейки поливаем медом и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке

Шоколадные панкейки на молоке с какао

Шоколадные панкейки на молоке с какао можно запросто испечь без добавления шоколада. Вы сможете вдоволь насладиться оригинальным и воздушным десертом, который покоряет своей пышностью и воздушностью. Особенно такое угощение понравится детям – гарантировано!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 шепотка
  • Сахар-песок тростниковый – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости расколачиваем яйцо с сахарным песком.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. Наливаем молоко и активно смешиваем ингредиенты.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Добавляем указанное количество растительного масла.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. В однородную смесь высыпаем просеянную муку, соль, разрыхлитель и какао-порошок.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Замешиваем тесто, используя венчик либо миксер.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. Небольшое количество подготовленной массы выливаем на горячую сухую сковородку.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 7. Жарим панкейки с двух сторон по 3-4 минуты и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Пышные панкейки на молоке

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой

ПП панкейки на молоке с рисовой мукой – это лакомство, которым можно и нужно иногда себя баловать даже во время ограничений по питанию. В составе этого блюда вы не встретите ничего вредного, так как вместо сахара используется сахарозаменитель, а для высокого содержания белка – протеин.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 140 гр.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сахарозаменитель – по вкусу.
  • Протеин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость с высокими бортиками разбиваем яйцо, вливаем молоко, подсыпаем желаемое количество сахарозаменителя и все смешиваем.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. Вмешиваем протеин, не оставляя комочков.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Постепенно вводим просеянную муку с разрыхлителем и, при помощи миксера, замешиваем тесто.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Выпекаем панкейки на раскаленной сухой сковородке по 1-2 минуты с каждой стороны.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Дополняем аппетитное кушанье всевозможными топпингами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке

Пышные панкейки на молоке с яблоками

Пышные панкейки на молоке с яблоками – это невероятно вкусный и простой в приготовлении десерт, от которого вы за уши не оттянете каждого, кто попробует хотя бы маленький кусочек! Используя яблоки, следует выбирать кисло-сладкие сорта, они придадут кушанью легкую кислинку.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Яблоко – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком смешиваем куриное яйцо с солью и сахарным песком.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. Вмешиваем молоко.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. В полученную смесь просеиваем разрыхлитель и муку.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Тщательно перемешиваем и подливаем растительное масло.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Забрасываем в тесто яблочную мякоть, измельченную при помощи терки с крупными отверстиями.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. Столовой ложкой выкладываем тесто на горячую сухую сковороду и жарим на среднем огне до появления пузырьков, переворачиваем и даем подрумяниться со второй стороны.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 7. Пышные панкейки с яблочной стружкой подаем к столу сразу же и трапезничаем. Приятного аппетита!

Пышные панкейки на молоке

Домашние панкейки на овсяном молоке

Домашние панкейки на овсяном молоке, приготовленные на основе цельнозерновой муки и натурального пчелиного меда – это угощение из разряда правильного питания, которым можно побаловаться даже при соблюдении диеты и непереносимости лактозы. А если дополнить кушанье свежими ягодами и другими топпингами, получится настоящий деликатес!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Молоко овсяное – 200 мл.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Банан – 1 шт.
  • Мука цельнозерновая – 5 ст.л.
  • Дрожжи сухие быстродействующие – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с банана и тщательно разминаем мякоть.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 2. К фруктовой кашице отправляем мед и альтернативное молоко.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 3. Пробиваем компоненты погружным блендером и всыпаем дрожжи и муку.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 5. Сковороду промазываем тонким слоем растительного масла и выпекаем блинчики по одному, обжариваем до золотистости с обеих сторон.

Пышные панкейки на молоке

Шаг 6. Красиво сервируем кушанье и приглашаем семью для дегустации. Приятного чаепития!

Пышные панкейки на молоке

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