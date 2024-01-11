Торт Панчо классический – это оригинальный и несложный в исполнении десерт для вашего домашнего чаепития или праздника. Такое лакомство можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями. Берите на заметку!

Классический торт Санчо Панчо со сметаной и ананасами

Классический торт Санчо Панчо со сметаной и ананасами – это очень вкусный, сочный и яркий десерт, который идеально подойдет для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Приготовить такой десерт сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 200 гр.

Яйцо куриное 6 шт.

Какао-порошок 4 ст.л.

Сахар-песок 200 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Для крема:

Сметана 25% 400 гр.

Сливки 200 мл. (33% жирности)

Сахар-песок 150 гр.

Для начинки:

Ананас консервированный 1 банка

Грецкий орех 1 ст.

Для глазури:

Темный шоколад 50 гр.

Масло сливочное 30 гр.

Шаги 60 мин.

Классический торт Санчо Панчо легко можно приготовить в домашних условиях. Куриные яйца взбиваем до образования пышной пены, постепенно добавляя сахар. Отдельно перемешиваем муку, разрыхлитель и какао. Просеиваем сухую смесь в пышную яичную массу. Вымешиваем до однородности и исчезновения комочков. Выливаем тесто в круглую разъемную форму. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180°. Приступим к приготовлению крема. Для этого взбиваем охлажденные сливки, постепенно увеличивая скорость миксера. После того как сливки загустеют, добавляем сметану и сахар. Взбиваем до полного растворения сухого продукта. Достаем из формы готовый бисквит и даем ему остыть. Разрезаем бисквит на два одинаковых коржа. Верхний корж режем крупными кубиками одинаковой ширины. Нижний слой укладываем на плоскую тарелку. Пропитываем его ананасным сиропом от консервированных ананасов, примерно 7 столовых ложек и хорошенько обмазываем кремом. Очищаем грецкие орехи и мелко рубим их ножом. На подготовленный корж выкладываем кусочки консервированных ананасов и орехи. Выкладываем на первый слой только половину фруктов и орехов. Выкладываем часть бисквитных кубиков, предварительно окунув их в крем. Дальше выкладываем часть ананасов и орехов. Снова выкладываем кубики бисквита, окунув их в крем. На верхушку кладем остатки орехов и ананасов. Закрываем начинку оставшимися кубиками. Хорошенько обмазываем заготовку кремом со всех сторон. Для глазури растапливаем сливочное масло с кусочками шоколада на водяной бане. Даем глазури немного остыть и поливаем полученной смесью готовый десерт. Классический торт Санчо Панчо со сметаной и ананасами готов. Угощайтесь!

Торт Панчо без выпечки

Торт Панчо без выпечки – это оригинальный и быстрый способ приготовления вкусного и аппетитного десерта. Такое угощение можно подавать к праздничному столу или с чашечкой горячего чая в кругу семьи. Обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Бисквит готовый – 1 пачка.

Сметана 25% – 1 кг.

Сахар – 7 ст.л.

Ананас консервированный – 1 банка.

Орехи грецкие – 50 гр.

Шоколад темный – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Для быстрого приготовления используем готовый магазинный бисквит.

Шаг 2. Выливаем сметану в глубокую миску и начинаем взбивать ее миксером, постепенно всыпаем сахар. На это уйдет примерно 5 минут.

Шаг 3. Подготовим и остальные продукты. Бисквитные коржи режем небольшими кубиками. Нарезаем кубиком и консервированные ананасы. Очищаем грецкие орехи, измельчаем их любым удобным способом.

Шаг 4. Часть сметанного крема выливаем в отдельную глубокую миску. Сюда же погружаем кубики бисквита и хорошенько их пропитываем.

Шаг 5. Начинаем формировать торт на плоской тарелке. Первым слоем выкладываем пропитанные кубики бисквита. Закрываем их частью ананасов и измельченными орехами.

Шаг 6. Повторяем слои, пока не закончатся все ингредиенты.

Шаг 7. Поливаем полученную заготовку сметанным кремом со всех сторон.

Шаг 8. В микроволновке или на водяной бане растапливаем шоколад. Поливаем им готовый торт.

Шаг 9. Торт Панчо без выпечки готов. Ставьте его в холодильник на несколько часов, а затем делите на порционные кусочки и пробуйте!

Торт Панчо с грецкими орехами в домашних условиях

Торт Панчо с грецкими орехами в домашних условиях – это невероятно вкусный и аппетитный десерт, который идеально подойдет для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Приготовить такой десерт несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Сметана – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Молоко сгущенное – 0,5 банки.

Сахар – 0,5 ст.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для пропитки:

Сметана 25% – 800 гр.

Сахар – 6 ст.л.

Орехи грецкие – 0,5 ст.

Ананас консервированный – 1 банка.

Для глазури:

Сметана – 4 ст.л.

Сахар – 5 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бисквита взбиваем яйца с сахаром. Затем добавляем к ним сгущенное молоко, сметану, какао, муку и разрыхлитель. Взбиваем до однородного гладкого теста.

Шаг 2. Выливаем тесто на противень.

Шаг 3. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Готовность бисквита проверяем зубочисткой.

Шаг 4. Для пропитки торта соединяем сметану и сахар. Взбиваем продукты до полного растворения сухого ингредиента.

Шаг 5. Консервированные ананасы режем небольшим кубиком. Грецкие орехи очищаем от скорлупы и измельчаем любым удобным способом.

Шаг 6. Готовый бисквит режем небольшими кубиками. Из этих кубиков выкладываем первый слой торта и поливаем сметанной пропиткой.

Шаг 7. Дальше кладем немного ананасов и грецких орехов. Повторяем слои и формируем аппетитную горку. Перед подачей украшаем торт глазурью из сметаны, сливочного масла, сахара и какао.

Шаг 8. Торт Панчо с грецкими орехами в домашних условиях готов. Подавайте десерт к столу!

Торт Панчо из пряников

Торт Панчо из пряников – это оригинальный и простой способ приготовления вкусного и аппетитного десерта. Такое угощение можно подавать к праздничному столу или к семейному чаепитию. Обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Пряники шоколадные – 350 гр.

Сметана 30% – 350 гр.

Пудра сахарная – 120 гр.

Банан – 3 шт.

Шоколад темный – 70 гр.

Молоко – 1 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Пряники аккуратно разрезаем на две половинки.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем сметану и сахарную пудру. Начинаем взбивать на низкой скорости, а после увеличиваем ее. Взбиваем до получения пышного крема и полного растворения сахарной пудры.

Шаг 4. Очищаем бананы от кожуры и режем их тонкими кружочками. Поливаем банан лимонным соком, чтобы продукт не потемнел.

Шаг 5. Начинаем формировать торт. Первым слоем выкладываем несколько кусочков пряников, которые предварительно погружаем в сметанный крем.

Шаг 6. На основу из пряников выкладываем часть бананов.

Шаг 7. Таким образом повторяем все слои и формируем аккуратную горку.

Шаг 8. Весь торт хорошенько поливаем сметанным кремом.

Шаг 9. Приготовим глазурь для украшения. На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем к нему молоко и тщательно перемешиваем.

Шаг 10. Готовый торт украшаем глазурью.

Шаг 11. Торт Панчо из пряников готов. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!

Торт Панчо с вишней

Торт Панчо с вишней – это очень вкусный и сочный десерт с приятной ягодной кислинкой, который идеально подойдет для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Приготовить такой десерт сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Сметана 30% – 300 гр.

Сахар – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Варенье вишневое – 300 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Сливки 20% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца с сахаром.

Шаг 2. Взбиваем их до образования пышной белой массы.

Шаг 3. Добавляем сюда просеянную муку и какао.

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Шаг 5. Выкладываем тесто в круглую разъемную форму.

Шаг 6. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 7. Готовый бисквит остужаем и разделяем на три коржа.

Шаг 8. Для крема соединяем сметану со 100 граммами сахара и взбиваем около 7-10 минут.

Шаг 9. Нижний корж выкладываем на плоскую тарелку и пропитываем жидкостью от варенья.

Шаг 10. Еще два коржа режем на небольшие кубики.

Шаг 11. Целый корж хорошенько обмазываем сметанным кремом.

Шаг 12. Выкладываем сверху кусочки бисквита.

Шаг 13. Выкладываем часть варенья. Обязательно используйте лакомство с целыми вишнями. Промазываем кремом.

Шаг 14. Таким образом повторяем все слои, не забывая поливать это все сметанным кремом. Формируем торт в виде горки.

Шаг 15. Весь торт хорошенько поливаем оставшимся сметанном кремом.

Шаг 16. Для глазури соединяем сливки с оставшимся сахаром и какао.

Шаг 17. Ставим заготовку на слабый огонь и доводим до кипения при постоянном помешивании.

Шаг 18. Остужаем глазурь и украшаем ей готовый торт.

Шаг 19. Торт Панчо с вишней готов. Угощайтесь!

Санчо Панчо с бананами

Санчо Панчо с бананами порадует вас нежным вкусом и оригинальной подачей. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и послужит настоящим украшением вашего праздничного стола. Для приготовления аппетитного торта используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 120 гр.

Сметана 30% – 300 гр.

Сахар – 250 гр.

Банан – 2 шт.

Молоко – 80 мл.

Масло растительное – 20 мл.

Какао-порошок – 25 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйца с 80 граммами сахара. Взбиваем это все до образования пышной массы.

Шаг 2. Вливаем в яичную смесь растительное масло и молоко (50 мл). Тщательно все перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем, добавляем 10 грамм какао.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Шаг 5. Переливаем подготовленное тесто в форму для выпекания.

Шаг 6. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 7. Приготовим крем. Сметану соединяем со 120 граммами сахара.

Шаг 8. Взбиваем сметану с сахаром около 7-8 минут.

Шаг 9. Готовим глазурь. Оставшийся сахар вымешиваем с 15 граммами какао и оставшимся молоком.

Шаг 10. Заготовку ставим на слабый огонь и доводим до полной однородности при постоянном помешивании.

Шик 11. Очищаем бананы и режем их небольшими кусочками.

Шаг 12. Остывший бисквит нарезаем небольшие кубиками.

Шаг 13. Начинаем формировать торт. На плоскую тарелку выкладываем слой из кусочков бисквита и бананов.

Шаг 14. Поливаем все это сметанным кремом.

Шаг 15. Повторяем все слои таким образом и формируем аккуратную горку.

Шаг 16. Сверху весь торт поливаем подготовленной глазурью.

Шаг 17. Санчо Панчо с бананами готов. Подавайте яркий десерт к столу!

Торт Панчо со сгущенкой

Торт Панчо со сгущенкой – это простой в исполнении и очень вкусный десерт для домашнего праздника. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям. Для приготовления обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Сметана 25% – 1 кг.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.

Молоко сгущенное – 1 банка.

Сода – 1 ч.л.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Кофе – 2 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Шоколад молочный – 100 гр.

Ананасы консервированные – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления торта откроем банку консервированных ананасов. Сливаем всю жидкость.

Шаг 2. Ананасы нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Для бисквита взбиваем яйца с сахаром. Добавляем к ним соду и муку.

Шаг 4. Вымешиваем однородное тесто без комочков. Делим заготовку на две части.

Шаг 5. В одну часть теста добавляем кофе и какао. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Оба теста разливаем по формам для выпекания.

Шаг 7. Готовим в духовке около 20 минут при температуре 180°. Готовность проверяем зубочисткой.

Шаг 8. Готовые бисквиты остужаем и разделяем на коржи.

Шаг 9. Для крема соединяем сметану со сгущенным молоком.

Шаг 10. Взбиваем до полной однородности.

Шаг 11. Начинаем формировать торт. На плоскую тарелку выкладываем один корж. Обмазываем его кремом и выкладываем сюда кусочки ананаса.

Шаг 12. Оставшиеся коржи режем кубиком. Дальше кладем слой из этих кубиков. Поливаем кремом из сметаны и сгущенки. Таким образом повторяем все слои и формируем аккуратную горку.

Шаг 13. Для глазури растапливаем часть молочного шоколада со сливочным маслом.

Шаг 14. Заливаем полученной глазурью наш торт.

Шаг 15. Оставшуюся шоколадку натираем мелкой стружкой и посыпаем десерт.

Шаг 16. Убираем заготовку в холодильник для пропитки. Также поверхность торта можно украсить измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Шаг 17. Торт Панчо со сгущенкой готов. Делите на порции и угощайтесь!

Торт Панчо с персиками

Торт Панчо с персиками – это невероятно вкусное и сочное лакомство с приятным фруктовым ароматом. Такой десерт идеально подойдет для вашего домашнего праздника. Приготовить его своими руками несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Сметана 15% – 400 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 400 гр.

Сода – 1 ч.л.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Для крема:

Сметана 25% – 800 гр.

Пудра сахарная – 300 гр.

Персики консервированные – 300 гр.

Ананасы консервированные – 300 гр.

Орехи грецкие – 200 гр.

Для глазури:

Масло сливочное – 200 гр.

Шоколад молочный – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сметану, куриные яйца и сахар.

Шаг 2. Взбиваем продукты до образования однородной массы.

Шаг 3. Постепенно вводим сюда муку и добавляем соду.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 5. Добавляем сюда указанное количество какао.

Шаг 6. Хорошенько вмешиваем какао в тесто и переливаем его в форму для выпекания.

Шаг 7. Выпекаем бисквит в духовке около 30-40 минут при температуре 200°. Готовность проверяем зубочисткой.

Шаг 8. Достаем бисквит из формы и делим его на два коржа. Вырезаем из одного коржа круг по форме тарелки.

Шаг 9. Второй корж и обрезки бисквита режем небольшим кубиком.

Шаг 10. Для крема соединяем сметану и сахарную пудру.

Шаг 11. Тщательно взбиваем продукты до загустения.

Шаг 12. Часть крема выкладываем в отдельную посуду. Его будем использовать для обмазывания торта.

Шаг 13. На небольшие кусочки режем консервированные персики и ананасы. Мелко рубим грецкие орехи.

Шаг 14. В одну часть крема выкладываем фрукты и орехи.

Шаг 15. Сюда же выкладываем кубики бисквита.

Шаг 16. Аккуратно все перемешиваем для равномерного распределения сметанной пропитки.

Шаг 17. Основу торта кладем на плоскую тарелку и пропитываем ананасовым сиропом. Ровным слоем выкладываем сюда заготовку из бисквита, фруктов и сметанного крема.

Шаг 18. Таким образом формируем аккуратную горку.

Шаг 19. Весь торт поливаем оставшимся кремом и убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 20. Для глазури растапливаем сливочное масло с шоколадом.

Шаг 21. Настоявшийся торт украшаем готовой глазурью.

Шаг 22. Торт Панчо с персиками готов. Нарезайте на порции и угощайтесь!

Санчо Панчо со сгущенкой

Санчо Панчо со сгущенкой отличается нежным вкусом и оригинальной подачей. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и послужит ярким украшением вашего праздничного стола. Для приготовления аппетитного торта используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 150-175 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Молоко сгущенное – ¼ банки.

Сметана 15% – 200 гр.

Сок лимонный – для гашения соды.

Для шоколадного бисквита:

Мука – 150-175 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Молоко сгущенное – ¼ банки.

Сок лимонный – для гашения соды.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Для крема:

Молоко сгущенное вареное – 0,5 банки.

Сметана 25% – 400 гр.

Ванилин – 1 гр.

Ананасы консервированные – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бисквита берем нужное количество сахара и куриные яйца.

Шаг 2. Соединяем яйца с сахаром и хорошенько взбиваем до образования пышной массы.

Шаг 3. Сюда же добавляем соду, гашеную лимонным соком и сгущенное молоко.

Шаг 4. Продолжаем взбивать содержимое и постепенно добавляем муку. Получаем однородное тесто без комочков.

Шаг 5. Готовое тесто выливаем в форму для выпекания.

Шаг 6. Готовим в разогретой до 180° духовке 40 минут или 1 час в режиме мультиварки «выпечка».

Шаг 7. Теперь приготовим темный бисквит. Также взбиваем яйца с сахаром, добавляем соду, сгущенное молоко, муку и еще какао.

Шаг 8. Переливаем шоколадное тесто в форму для выпекания. И выпекаем аналогично светлому бисквиту.

Шаг 9. Достаем два готовых бисквита и остужаем их.

Шаг 10. На коржи разделяем светлый бисквит и шоколадный.

Шаг 11. Оставляем один светлый корж, остальное рубим небольшим кубиком.

Шаг 12. Также оставляем один темный корж, остальное рубим кубиком.

Шаг 13. Для крема взбиваем сметану и вареную сгущенку.

Шаг 14. Добавляем сюда ванилин и еще немного взбиваем.

Шаг 15. Начинаем собирать торт. На плоскую тарелку кладем шоколадный корж и обмазываем его кремом.

Шаг 16. Консервированные ананасы режем небольшим кубиком.

Шаг 17. Кубики ананаса выкладываем на корж с кремом.

Шаг 18. Дальше кладем светлый корж и снова поливаем его кремом.

Шаг 19. На коржи кладем кубики темного и светлого бисквита в шахматном порядке.

Шаг 20. Добавляем кубики ананаса. Так повторяем все слои, формируя аккуратную горку. Всю заготовку поливаем оставшимся кремом из сгущенки и сметаны.

Шаг 21. Санчо Панчо со сгущенкой готов. Нарезайте порционными кусочками и пробуйте!

Шоколадный торт Панчо

Шоколадный торт Панчо – это удивительно вкусный и оригинальный десерт, который идеально подойдет для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Приготовить такой десерт сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Сметана 25% – 700 гр.

Яйцо – 6 шт.

Сахар – 3 ст.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Вишня в сиропе – 4 ст.л.

Шоколад молочный – 50 гр.

Масло сливочное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделяем яичные белки от желтков.

Шаг 2. Белки взбиваем со щепоткой соли до образования устойчивых пиков.

Шаг 3. Добавляем сюда два стакана сахара.

Шаг 4. Продолжаем взбивать до растворения сухого продукта.

Шаг 5. Постепенно добавляем сюда яичные желтки.

Шаг 6. Продолжаем взбивать воздушную однородную массу.

Шаг 7. Просеиваем сюда какао.

Шаг 8. Начинаем перемешивать с помощью лопатки или ложки.

Шаг 9. Полностью вмешиваем какао в воздушную массу.

Шаг 10. Сюда же просеиваем муку и хорошо все перемешиваем.

Шаг 11. Добавляем соду, гашеную уксусом.

Шаг 12. Перемешиваем однородное тесто.

Шаг 13. Переливаем заготовку в форму для выпекания и отправляем разогретую до 180° духовку на 45 минут.

Шаг 14. Готовность бисквита проверяем зубочисткой.

Шаг 15. Аккуратно достаем заготовку из формы и даем ему остыть.

Шаг 16. Разрезаем бисквит на коржи.

Шаг 17. Самый тонкий (2 см.) корж кладем на плоскую тарелку и пропитываем вишневым сиропом.

Шаг 18. Остальные коржи нарезаем небольшим кубиком.

Шаг 19. Для приготовления крема, в глубокую миску выкладываем необходимое количество сметаны.

Шаг 20. Высыпаем сюда оставшийся стакан сахара.

Шаг 21. Взбиваем сметану с сахаром до однородности.

Шаг 22. Пропитанный корж обмазываем сметанным кремом.

Шаг 23. Кубики коржа обваливаем в сметанном креме и выкладываем на первый слой. Хаотично распределяем вишни.

Шаг 24. Выкладываем так все кубики коржа, формируя аккуратную горку. Убираем торт для пропитки в холодильник, а после поливаем его глазурью из растопленного шоколада и сливочного масла.

Шаг 25. Шоколадный торт Панчо готов. Нарезайте порционными кусочками.