Описание приготовления:

Вместо помидоров, поверхность раскатанного теста можно смазать любимым кетчупом. Также можно к основным ингредиентам при желании добавить рубленую свежую зелень.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм

Оливковое масло 30 Миллилитров

Соль 5 Грамм

Сахар 5 Грамм

Помидор 1 Штука

Ветчина 100 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Яйца 1 Штука (для смазки)

Вода (28-30°С) 100 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

330 ккал

Калорийность

14 г

Белки

1 г

Жиры

65 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кальцоне с ветчиной»

Все ингредиенты подготовьте сразу.

В миске разотрите дрожжи пальцами, добавьте сахар и теплую воду. Все эти ингредиенты перемешайте венчиком до полного растворения.

Добавьте к дрожжевой смеси 2 столовые ложки муки. Перемешайте венчиком и оставьте миску с этой смесью в покое на 15-20 минут.

Через 15-20 минут дрожжи заработают, получается пенообразная смесь.

Затем к дрожжевой смеси просейте всю муку, добавьте соль и растительное масло.

Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам и дайте ему постоять полчаса в покое.

Затем все тесто поделите на две равные части. Одну часть теста тонко раскатайте с помощью скалки в форме круга (у меня диаметр 26 см).

Помидор помойте, обсушите кухонным полотенцем и нарежьте на тонкие полукружочки. Выложите часть томатных полукружочков на половину раскатанного теста.

Ветчину нарежьте небольшими кубиками или брусочками и половину разложите поверх томатов.

Натрите сыр на крупную терку и половину распределите поверх ветчины.

Свободной частью раскатанного теста накройте часть теста с начинкой. Края закрепите пальцами или вилкой. С оставшейся частью теста и начинкой поступите в точности также.

На противень застеленный пергаментом для выпекания выложите две заготовки кальцоне с ветчиной, на каждой сделайте несколько надрезов для выхода пара, смажьте поверхность взболтанным яйцом и отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовую кальцоне лучше подавать горячей.

Приятного аппетита!