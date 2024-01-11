Описание приготовления:
Вместо помидоров, поверхность раскатанного теста можно смазать любимым кетчупом. Также можно к основным ингредиентам при желании добавить рубленую свежую зелень.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 200 Грамм
- Дрожжи свежие прессованные 15 Грамм
- Оливковое масло 30 Миллилитров
- Соль 5 Грамм
- Сахар 5 Грамм
- Помидор 1 Штука
- Ветчина 100 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Яйца 1 Штука (для смазки)
- Вода (28-30°С) 100 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
330 ккал
Калорийность
14 г
Белки
1 г
Жиры
65 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кальцоне с ветчиной»
Все ингредиенты подготовьте сразу.
В миске разотрите дрожжи пальцами, добавьте сахар и теплую воду. Все эти ингредиенты перемешайте венчиком до полного растворения.
Добавьте к дрожжевой смеси 2 столовые ложки муки. Перемешайте венчиком и оставьте миску с этой смесью в покое на 15-20 минут.
Через 15-20 минут дрожжи заработают, получается пенообразная смесь.
Затем к дрожжевой смеси просейте всю муку, добавьте соль и растительное масло.
Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам и дайте ему постоять полчаса в покое.
Затем все тесто поделите на две равные части. Одну часть теста тонко раскатайте с помощью скалки в форме круга (у меня диаметр 26 см).
Помидор помойте, обсушите кухонным полотенцем и нарежьте на тонкие полукружочки. Выложите часть томатных полукружочков на половину раскатанного теста.
Ветчину нарежьте небольшими кубиками или брусочками и половину разложите поверх томатов.
Натрите сыр на крупную терку и половину распределите поверх ветчины.
Свободной частью раскатанного теста накройте часть теста с начинкой. Края закрепите пальцами или вилкой. С оставшейся частью теста и начинкой поступите в точности также.
На противень застеленный пергаментом для выпекания выложите две заготовки кальцоне с ветчиной, на каждой сделайте несколько надрезов для выхода пара, смажьте поверхность взболтанным яйцом и отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Готовую кальцоне лучше подавать горячей.
Приятного аппетита!