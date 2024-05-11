Торт «Рыжик» из детства: рецепт вкусного классического десерта

Этот торт напоминает «Медовик». Но он получается более влажным и нежным.

Торт «Рыжик» наверняка часто готовили ваши мамы и бабушки. Он напоминает другой классический десерт — «Медовик», но получается более нежным и сочным, потому что коржи пропитываются кремом. Рецептом поделились на сайте Smachno.

Торт «Рыжик»

Ингредиенты:

мед – 160 г;

сливочное масло – 100 г;

пищевая сода – 2 ч. л.;

два яйца;

сахар – 180 г;

мука – 500 г + еще немного для раскатывания коржей.

Для крема:

три яйца;

сахар – 240 г;

молоко – 330 мл;

сливочное масло – 300 г.

Сначала приготовьте тесто для коржей торта. В большую кастрюлю положите мед и сливочное масло. Добавьте пищевую соду и перемешайте. Поставьте на средний огонь и, помешивая, нагрейте, но не кипятите. Смесь должна стать пышной и пенистой.

Снимите кастрюлю с огня, дайте остыть до теплого состояния. Яйца взбейте миксером с сахаром до получения пышной светлой массы однородной консистенции.

Соедините медово-масляную смесь с яичной. Взбейте еще раз. И постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая. Тесто получится плотным и тяжелым. Сформуйте тесто в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Теперь готовьте крем. Яйца взбейте с сахаром миксером в широкой кастрюле с толстым дном. Влейте молоко. Тщательно взбейте. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками, добавьте в чашу миксера и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Поставьте кастрюлю с яично-молочной смесью на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.

Масло взбейте до пышности и влейте порциями яично-молочную смесь, взбивая до пышности снова.

Тесто для коржей торта достаньте из холодильника. Разделите пополам, каждую часть сформуйте в колбаску и разрежьте на 6 одинаковых кусочков, которые скатаете в шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте с помощью тарелки диаметром 18–20 см круг и переложите его на противень, выстланный бумагой для выпечки. Рядом поместите обрезки теста. Выпекайте 5–6 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте остыть. Испеките так все коржи.

И соберите торт, промазывая коржи кремом. Обрезки теста раскрошите и посыпьте торт. Оставьте на 8 часов при комнатной температуре, затем уберите на 2 часа в холодильник.

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