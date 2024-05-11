Торт «Рыжик» из детства: рецепт вкусного классического десерта

Этот торт напоминает «Медовик». Но он получается более влажным и нежным.
Торт «Рыжик» наверняка часто готовили ваши мамы и бабушки. Он напоминает другой классический десерт — «Медовик», но получается более нежным и сочным, потому что коржи пропитываются кремом. Рецептом поделились на сайте Smachno.
Торт «Рыжик»
Ингредиенты:
- мед – 160 г;
- сливочное масло – 100 г;
- пищевая сода – 2 ч. л.;
- два яйца;
- сахар – 180 г;
- мука – 500 г + еще немного для раскатывания коржей.
- Для крема:
- три яйца;
- сахар – 240 г;
- молоко – 330 мл;
- сливочное масло – 300 г.
Сначала приготовьте тесто для коржей торта. В большую кастрюлю положите мед и сливочное масло. Добавьте пищевую соду и перемешайте. Поставьте на средний огонь и, помешивая, нагрейте, но не кипятите. Смесь должна стать пышной и пенистой.
Снимите кастрюлю с огня, дайте остыть до теплого состояния. Яйца взбейте миксером с сахаром до получения пышной светлой массы однородной консистенции.
Соедините медово-масляную смесь с яичной. Взбейте еще раз. И постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая. Тесто получится плотным и тяжелым. Сформуйте тесто в шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Теперь готовьте крем. Яйца взбейте с сахаром миксером в широкой кастрюле с толстым дном. Влейте молоко. Тщательно взбейте. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками, добавьте в чашу миксера и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
Поставьте кастрюлю с яично-молочной смесью на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.
Масло взбейте до пышности и влейте порциями яично-молочную смесь, взбивая до пышности снова.
Тесто для коржей торта достаньте из холодильника. Разделите пополам, каждую часть сформуйте в колбаску и разрежьте на 6 одинаковых кусочков, которые скатаете в шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте с помощью тарелки диаметром 18–20 см круг и переложите его на противень, выстланный бумагой для выпечки. Рядом поместите обрезки теста. Выпекайте 5–6 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте остыть. Испеките так все коржи.
И соберите торт, промазывая коржи кремом. Обрезки теста раскрошите и посыпьте торт. Оставьте на 8 часов при комнатной температуре, затем уберите на 2 часа в холодильник.
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