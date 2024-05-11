Ароматный весенний суп из щавеля. Вкусный и быстрый рецепт за 30 минут

Щавелевый суп, также, как и крапивный, пользуется большой популярностью в странах СНГ. Особенно полезен такой суп весной, когда зелень собирает в себе максимум витаминов.

Щавель содержит множество полезных веществ. В нём есть витамины A, C, B, K, E, а также макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, кальций, железо, фосфор и другие. Они помогают укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Щавель также содержит органические кислоты, которые способствуют пищеварению и обмену веществ.

Приготовим суп из щавеля.

Ингредиенты:

вода — 3 л;

куриные спинки — 3 шт.;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

яйцо — 4 шт.;

щавель — пучок;

лук зеленый — пучок;

укроп — пучок;

сливки — 200 г;

соль — ½ ч.л.

Приготовление супа из щавеля:

Отвариваем в воде до готовности куриные спинки с луковицей. Когда бульон готов — спинки и луковицу достаем.

Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком и отвариваем до готовности в бульоне. В это время нарезаем мелко лук, натираем морковь, обжариваем в сковороде на растительном масле.

Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленьким кубиком. Шинкуем зеленый лук, щавель и укроп. Выкладываем яйца, зажарку и зелень в суп, вливаем сливки.

Солим и перчим суп по вкусу, варим еще пару минут.

Получается вкусный ароматный весенний суп из щавеля. Его стоит попробовать хотя бы раз, он может стать вашим фаворитом на обед.