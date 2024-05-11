Ароматный весенний суп из щавеля. Вкусный и быстрый рецепт за 30 минут

Щавелевый суп, также, как и крапивный, пользуется большой популярностью в странах СНГ. Особенно полезен такой суп весной, когда зелень собирает в себе максимум витаминов.
Щавель содержит множество полезных веществ. В нём есть витамины A, C, B, K, E, а также макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, кальций, железо, фосфор и другие. Они помогают укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Щавель также содержит органические кислоты, которые способствуют пищеварению и обмену веществ.
Приготовим суп из щавеля.
Ингредиенты:
- вода — 3 л;
- куриные спинки — 3 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- яйцо — 4 шт.;
- щавель — пучок;
- лук зеленый — пучок;
- укроп — пучок;
- сливки — 200 г;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление супа из щавеля:
Отвариваем в воде до готовности куриные спинки с луковицей. Когда бульон готов — спинки и луковицу достаем.
Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком и отвариваем до готовности в бульоне. В это время нарезаем мелко лук, натираем морковь, обжариваем в сковороде на растительном масле.
Отвариваем вкрутую яйца, нарезаем маленьким кубиком. Шинкуем зеленый лук, щавель и укроп. Выкладываем яйца, зажарку и зелень в суп, вливаем сливки.
Солим и перчим суп по вкусу, варим еще пару минут.
Получается вкусный ароматный весенний суп из щавеля. Его стоит попробовать хотя бы раз, он может стать вашим фаворитом на обед.