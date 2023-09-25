Описание приготовления:

Мороженое должно быть не только вкусным, но и полезным. Фрукты в нем могут быть совершенно любые. Но делая фруктовый лёд на палочке, соблюдайте одно правило, основа должна быть густой. Если не любите бананы, можно взять манго, персик, абрикосы. Всё что имеет пюреобразную массу. Даже если вы любите сладкое, не добавляйте в основу сахар. Это вызовет отделение сока и как следствие мороженое потечёт ещё в морозилке.

Назначение: Летние Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Персик 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Банан 1 Штука

Киви 1 Штука

Инжир 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

62 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовый лед на палочке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фруктового льда на палочке. Фрукты тщательно вымойте в горячей воде и обсушите.

Банан очистите от кожуры, порежьте на кусочки и выложите в чашу блендера. У апельсина срежьте корку вместе с белой частью. Вырежьте мякоть между сегментами и положите к банану. Пробейте все до однородной массы.

Персик и инжир порежьте мелкими кусочками и добавьте в пюре. С киви снимите кожуру, порежьте мелким кубиком и добавьте к фруктам. Все перемешайте.

Разложите фруктовую массу по формочкам и вставьте палочки. Уберите заготовки в морозильную камеру на несколько часов, до полного застывания. После этого извлеките мороженое и подавайте.

Приятного аппетита!