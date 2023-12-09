Торт Захер: простой рецепт классического десерта

Торт Захер – это классика венской выпечки, и вы можете приготовить его на своей кухне.

Этот австрийский торт знают по всему миру, и он, пожалуй, является самым любимым шоколадным тортом на свете. Его венский рецепт считается секретным, но, тем не менее, его готовят максимально близко к оригиналу. Так что попробуйте испечь знаменитый Захер на своей кухне. И он поразит вас неотразимым сочетанием темного шоколада и абрикосового джема.

История торта Захер так же известна, как и его вкус: он был изобретен для принца фон Меттерниха в Вене в первой половине XIX века юным помощником кондитера и принес ему известность. На сегодняшний день оригинальный торт Захер доступен только в Вене, в кондитерской отеля Sacher, которая заявляет об авторстве и официальном рецепте, и в очень немногих других торговых точках в Австрии. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Торт Захер

Ингредиенты:

Для торта:

60 г темного шоколада крепостью 60-70%;

40 г свежих сливок;

130 г сливочного масла;

90 г сахара;

120 г яиц комнатной температуры (около 2 крупных яиц);

90 г муки;

12 г горького какао;

4 г разрыхлителя;

100 г абрикосового джема;

3 г соли.

Для глазури:

200 г темного шоколада крепостью 60-70%;

130 г свежих сливок;

50 г темного шоколада крепостью 60-70%.

Чтобы приготовить торт Захер, начните с того, что растопите нарезанный шоколад вместе со сливками на водяной бане. Дайте остыть. Тем временем взбейте мягкое масло с сахаром в планетарном миксере или вручную, пока оно не станет мягким и легким. Постепенно добавляйте яйца, слегка взбитые вилкой, подождите, пока они хорошо смешаются, прежде чем добавлять что-либо еще.

Добавьте в смесь растопленный шоколад и сливки несколькими порциями до однородного состояния. Затем просейте муку вместе с какао и дрожжами и вмешайте ее в смесь с помощью лопаточки или деревянной ложки, очень аккуратно, движениями снизу вверх, стараясь не образовывать комочков.

Переложите тесто в разъемную форму диаметром 15–18 см, застеленную бумагой для выпечки, и выпекайте в разогретой до 180° духовке 35–40 минут или пока оно не подсохнет внутри. Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть в форме 5 минут, затем переверните его на решетку и дайте ему полностью остыть (это займет около часа).

Когда корж полностью остынет, разрежьте его на два, и смажьте нижний тонким слоем абрикосового джема.

Накройте вторым коржом и смажьте верх торта и бока тонким слоем джема. Оставьте его открытым минимум на час перед глазурованием.

И готовьте глазурь: доведите сливки до кипения. Разломайте темный шоколад на кусочки в миске и залейте его сливками. Эмульгируйте лопаткой до тех пор, пока шоколад полностью не растает и не получится блестящая глазурь. Вылейте его на торт, давая ему стечь по краям так, чтобы он полностью покрыл его. Удалите излишки с помощью большого шпателя. Отправьте торт в холодильник минимум на час, чтобы глазурь идеально застыла.

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