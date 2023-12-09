Легко и быстро: беспроигрышные рецепты аппетитных закусок на Новый год

Ни один новогодний стол не обойдется без вкусных закусок. Более того, часто их съедают первыми. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Предлагаем вам воспользоваться нашими проверенными рецептами. 24 Канал собрал одни из лучших. Обязательно попробуйте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рулет с красной рыбкой Время: 1 час

1 час Порции: 4 Ингредиенты:

– 400 миллилитров молока;

– 200 граммов муки;

– 75 граммов шпината;

– 3 куриных яйца;

– 3 столовые ложки масла;

– щепотка соли. Для начинки:

– 100 граммов сливочного сыра;

– огурец;

– 180 граммов малосоленой красной рыбы. Приготовление: Шпинат залейте крутым кипятком, оставьте на минуту, после чего слейте воду и измельчите блендером. Можно использовать замороженный шпинат, тогда его нужно просто разморозить. Добавьте яйца, соль, половину молока и снова перебейте блендером. Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте миксером или венчиком. Добавьте оставшееся молоко и перемешайте до однородности. Оставьте на 15 минут. Обжарьте тонкие блины на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Дайте им немного остыть. Нарежьте ломтиками огурец и красную рыбу. На пленку выложите блинчик и смажьте его сливочным сыром. Далее выложите рыбу и огурец, но не до конца. Сформируйте рулет и положите его в холодильник на 30 минут. Блинные роллы с тунцом Время: 1 час

1 час Порции: 4 Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 2 куриных яйца;

– 220 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– соль;

– 2 столовые ложки масла;

– 150 миллилитров кипятка. Для начинки:

– сливочный сыр;

– консервированный тунец;

– огурец. Приготовление: Соедините теплое молоко с яйцами и перемешайте. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и снова перемешайте. Влейте кипяток и растительное масло, после чего замешайте тесто без комочков. Обжарьте блины с обеих сторон на сухой сковороде до золотого цвета. На блинчик выложите сливочный сыр с зеленью, консервированный тунец и нарезанный соломкой огурец. Закрутите и разрежьте пополам до диагонали. Перед подачей полейте бальзамическим соусом и посыпьте пармезаном по желанию. Зеленые роллы на Новый год Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 красный и 1 желтый болгарский перец;

– 200 граммов сливочного сыра;

– 250 граммов ветчины;

– 2 яйца;

– 0,5 литра молока;

– 1,5 стакана муки;

– пучок шпината;

– соль по вкусу;

– растительное масло. Приготовление: Замешайте тесто на блины и добавьте в него измельченный шпинат. Обжарьте блины на сковороде и дайте им немного остыть. Мелко нарежьте ветчину и перец, посолите и перемешайте со сливочным сыром. Заверните начинку в блины и нарежьте их, как роллы. Положите блинные роллы в холодильник на 25 минут. После этого выложите из них елку и подавайте на стол. Приятного аппетита! Ищете вкусные рецепты для праздничного стола? Просмотрите нашу специальную подборку салатов к Новому году – вам понравится.