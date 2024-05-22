Тосты с кукурузой и сыром: новый вкус привычного завтрака (рецепт)

Такие тосты хорошо утоляют голод и станут отличным перекусом на работу или на прогулку.

Если тосты – частое блюдо на вашем столе в качестве завтрака, предлагаем разнообразить его интересной начинкой. Приготовьте их с сыром и кукурузой и удивите себя и близких новым вкусом. Как приготовить такие тосты, рассказали в блоге «Кулинарные рецепты».

Тосты с сыром и кукурузой

Ингредиенты на один тост:

белый хлеб для тостов – 2 шт;

чеддер или другой твердый сыр – 50 гр;

консервированная кукуруза – 2-3 ст. л;

красный сладкий перец – 1 шт;

соль и перец (по желанию);

масло (для смазки тостов).

Способ приготовления:

Для начала необходимо разогреть гриль или сковороду на среднем огне.

Сыр натереть на крупной терке.

С кукурузы слить жидкость. Перец почистить от плодоножки и порезать на небольшие кусочки.

Сыр, кукурузу и красный перец перемешать в миске, посолить и поперчить по вкусу.

Одну сторону тоста смазать маслом, а на несмазанную сторону равномерно выложить смесь из сыра, кукурузы и перца. Накрыть ее куском тоста маслом вниз.

Положить тосты на горячий гриль масляной стороной вниз и готовить до золотистой корочки, после чего перевернуть на другую сторону.

Готовый тост выложить на тарелку и перерезать пополам по диагонали.

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