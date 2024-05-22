Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром. Рецепт на каждый день

Кабачки — это однолетнее травянистое растение семейства тыквенных, плоды которого имеют продолговатую форму.
Родиной кабачков считается Мексика, где их начали выращивать еще до нашей эры. В Европу кабачки были завезены в XVI веке, и сначала их выращивали как декоративное растение. Однако вскоре люди оценили вкусовые качества кабачков, и они стали использоваться в кулинарии. Кабачки быстро распространились по всему миру благодаря своей неприхотливости и урожайности.
Сегодня кабачки широко используются в кулинарии везде. Их жарят, тушат, запекают, маринуют и даже делают из них варенье.
Приготовим из кабачков сытный суп-пюре.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 шт.;
- Картофель — 2 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Болгарский перец — 1/2 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Куркума — ⅓ ч.л.;
- Мускатный орех — щепотка;
- Куриный бульон — 300 мл;
- Сливки 10% — 200 мл;
- Сливочный сыр — шт.
Ингредиенты для крутонов:
- Батон — шт.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Растительное масло — 10 мл;
- Соль — щепотка;
- Прованские травы — щепотка;
- Сок лимона.
Приготовление кабачкового супа-пюре:
Нарезаем мелко лук и чеснок, выкладываем в кастрюлю с растительным маслом. Пока обжаривается лук, нарезаем мелко морковь и добавляем к зажарке.
Солим, перчим лук и морковь, посыпаем куркумой, перемешиваем. Режем кубиками кабачок и картофель, выкладываем в зажарку. Вливаем в кастрюлю бульон, под крышкой варим овощи до мягкости.
В это время готовим крутоны — нарезаем кубиком батон. Сбрызгиваем батон лимонным соком, отправляем выпекаться в духовку при 200 градусах на 5-7 минут.
Нарезаем мелко сладкий перец, кладем в суп. Мелко режем чеснок для крутонов, в сковороде на растительном масле обжариваем слегка, вместе с солью и прованскими травами.
Добавляем в чесночное масло крутоны, смешиваем. Натираем на крупной терке сливочный сыр, кладем в суп, смешиваем. Высыпаем в суп мускатный орех, взбиваем погружным блендером до однородности.
Выливаем в суп горячие сливки, перемешиваем.
Подавать суп стоит с крутонами и зеленью. Получается отменный кабачковый суп-пюре на каждый день.