Портал про города-курорты | Perekop

Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром. Рецепт на каждый день

На чтение: 2 минуты
Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром. Рецепт на каждый день

Кабачки — это однолетнее травянистое растение семейства тыквенных, плоды которого имеют продолговатую форму.

Родиной кабачков считается Мексика, где их начали выращивать еще до нашей эры. В Европу кабачки были завезены в XVI веке, и сначала их выращивали как декоративное растение. Однако вскоре люди оценили вкусовые качества кабачков, и они стали использоваться в кулинарии. Кабачки быстро распространились по всему миру благодаря своей неприхотливости и урожайности.

Сегодня кабачки широко используются в кулинарии везде. Их жарят, тушат, запекают, маринуют и даже делают из них варенье.

Приготовим из кабачков сытный суп-пюре.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 шт.;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Болгарский перец — 1/2 шт.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Куркума — ⅓ ч.л.;
  • Мускатный орех — щепотка;
  • Куриный бульон — 300 мл;
  • Сливки 10% — 200 мл;
  • Сливочный сыр — шт.

Ингредиенты для крутонов:

  • Батон — шт.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Растительное масло — 10 мл;
  • Соль — щепотка;
  • Прованские травы — щепотка;
  • Сок лимона.

Приготовление кабачкового супа-пюре:

Нарезаем мелко лук и чеснок, выкладываем в кастрюлю с растительным маслом. Пока обжаривается лук, нарезаем мелко морковь и добавляем к зажарке.

Солим, перчим лук и морковь, посыпаем куркумой, перемешиваем. Режем кубиками кабачок и картофель, выкладываем в зажарку. Вливаем в кастрюлю бульон, под крышкой варим овощи до мягкости.

В это время готовим крутоны — нарезаем кубиком батон. Сбрызгиваем батон лимонным соком, отправляем выпекаться в духовку при 200 градусах на 5-7 минут.

Нарезаем мелко сладкий перец, кладем в суп. Мелко режем чеснок для крутонов, в сковороде на растительном масле обжариваем слегка, вместе с солью и прованскими травами.

Добавляем в чесночное масло крутоны, смешиваем. Натираем на крупной терке сливочный сыр, кладем в суп, смешиваем. Высыпаем в суп мускатный орех, взбиваем погружным блендером до однородности.

Выливаем в суп горячие сливки, перемешиваем.

Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром. Рецепт на каждый день

Подавать суп стоит с крутонами и зеленью. Получается отменный кабачковый суп-пюре на каждый день.

Что будем искать? Например,Человек