Это действительно возможно: два лайфхака, с которыми вы забудете о брызгах масла со сковородки

Даже опытные хозяйки имеют хлопоты с отмыванием плитки после жарки. Однако эта жертва не обязательна, если знать несколько полезных секретов.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Жарка – это процесс, к которому мы прибегаем регулярно и с удовольствием. Но часто случается, что брызги масла потом приносят немало хлопот, передает Вкусно 24.

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Что ж, пришло время узнать о полезных лайфхаках, которые позволят этого избежать. Нет, это не крышка – речь идет о двух компонентах, которые точно есть на вашей кухне.

Первый секрет – это соль. Просто добавьте немного соли в масло, которым вы уже полили сухую и хорошо разогретую сковороду. Соль впитает лишнюю влагу, поэтому о «стрельбе» масла можно не беспокоиться.