Это действительно возможно: два лайфхака, с которыми вы забудете о брызгах масла со сковородки
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Жарить можно без масляных брызг / Фото Pixabay
Второй секрет – пергаментная бумага. Застилаем ею дно сковородки, добавляем масла – и готово. Бумага имеет устойчивость к высоким температурам, поэтому будет нагреваться постепенно, а масло будет «вести» себя спокойнее.
Вот и все, о брызгах масла во время жарки можете забыть! Эти секреты помогли не одной хозяйке, и вы без труда можете стать одной из них.