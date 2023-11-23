Традиционное блюдо по-новому: как приготовить голубцы с грибами и рисом

Если любите голубцы, то попробуйте их приготовить по этому оригинальному рецепту.
Голубцы обычно готовят с рисом и мясом и тушат в томатном соусе, или томатно-сметанном соусе. Но есть вариант приготовления этого блюда и без мяса, по более изысканному рецепту.
Если не хотите использовать рис, попробуйте заменить его на чечевицу, перловку или булгур. Рецептом поделились на сайте Sainsbury’s.
Голубцы с грибами и рисом
Ингредиенты:
- 15 г сушеных белых грибов;
- 125 г риса басмати (или используйте 250 г оставшегося отварного риса);
- 40 г сливочного масла;
- 1 большая луковица, нарезанная кубиками;
- 400 г грибов, например шампиньонов;
- 4 зубчика чеснока;
- 1, 5 чайной ложки паприки плюс еще немного для присыпки;
- 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего шалфея (или 1 чайная ложка сушеного);
- 50 г миндаля или грецких орехов;
- 3 столовые ложки нарезанной петрушки;
- сок 1 лимона;
- 1 яйцо;
- 300 мл сметаны;
- 1 кочан савойской капусты;
- 1 столовая ложка кукурузной муки.
Положите белые грибы в миску, залейте 400 мл кипятка и оставьте пропитываться, пока готовите остальную начинку.
Положите рис в кастрюлю, добавьте щепотку соли и залейте 275 мл кипятка; доведите до кипения, перемешайте, затем накройте крышкой и варите на слабом огне 15 минут или пока вода не впитается. Переложите в миску и дайте остыть. Или можно использовать уже готовый рис, который у вас остался с предыдущего ужина, например.
Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте лук на среднем огне 5 минут. Добавьте нарезанные шампиньоны, приправьте солью и перцем и готовьте 10 минут или пока они не станут мягкими и не выпарится вся жидкость. Вытащите белые грибы из кипятка, мелко нарежьте, добавьте в сковороду вместе с чесноком, паприкой и шалфеем и готовьте пару минут, помешивая. Смешайте с рисом вместе с орехами большую часть петрушки, сок половины лимона, взбитое яйцо и 4 столовые ложки сметаны. Щедро приправьте и хорошо перемешайте.
Доведите до кипения кастрюлю с подсоленной водой, достаточно большую, чтобы вместить всю капусту. С помощью небольшого ножа для очистки овощей вырежьте большую часть сердцевины у основания, затем добавляйте капустные листья в кипяток, чтобы их размягчить.
Готовьте буквально 3 минуты, а потом щипцами вытащите листья в миску с ледяной водой.
Для голубцов вам понадобится 12–16 листьев плюс еще для выстилки формы. Хорошо слейте воду и обсушите листья на чистом кухонном полотенце.
Заворачивайте начинку в капустные листья, пока начинка не кончится. Затем используйте оставшиеся листья, чтобы выстелить большую форму для выпечки. Выложите голубцы, чтобы они плотно прилегали один к другому.
Когда все будет готово, разогрейте духовку до 180°C. Приправьте оставшуюся жидкостью, которой заливали белые грибы и полейте ею голубцы. Смажьте сливочным маслом сверху и запекайте 20–30 минут.
Смешайте кукурузную муку до состояния пасты с небольшим количеством холодной воды в кастрюле, затем добавьте жидкость, в которой тушились голубцы, и доведите до кипения. Добавьте лимонный сок и остальную сметану и осторожно прогрейте, приправьте по вкусу.
Полейте голубцы небольшим количеством соуса, посыпьте паприкой и подавайте на стол.
А если предпочитаете традиционные голубцы, то попробуйте их приготовить по этому рецепту. И они получатся идеально.