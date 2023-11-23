Необычная «Мимоза» по новому рецепту. Один ингредиент меняет всё: вы будете в восторге

В Советском Союзе большую популярность имели такие салаты как Оливье и Сельдь под шубой. Так продолжалось вплоть до 1970 годов, когда советские повара создали салат “Мимоза”. Новое блюдо быстро заполонило все праздничные столы страны.

Вероятно, всплеск актуальности салата связан с тем, что он был неким новшеством для общества.

Назван салат в честь красивого весеннего цветка. Парадоксально, что в итоге “Мимозу” готовили к Новогоднему столу.

В основе салата были рыбные консервы, яичный желток, белки, майонез и морковь. Именно это сочетание яркой моркови и белков с желтками создавали ассоциацию с цветком.

Приготовим салат “Мимоза” по-новому.

Ингредиенты для салата “Мимоза”:

яйца — 6 шт.;

консервы сардины — 180 г;

лук — шт.;

сок лимона;

морковь — 2 шт.;

сыр — 150 г;

масло сливочное — 80 г;

майонез;

соль — ½ ч. л.

Приготовление салата “Мимоза”:

Нарезаем мелким кубиком лук, поливаем лимонным соком и оставляем мариноваться. В это время отвариваем вкрутую яйца, варим до готовности морковь.

Охлажденные яйца очищаем, отделяем белки от желтков. Натираем желтки на мелкой терке, а белки на крупной. Натираем также на крупной терке очищенную морковь.

Удаляем масло из сардин, разминаем рыбу вилкой до состояния кашицы. В салатник выкладываем первый слой из белков, смазываем майонезом. На белковый слой кладем рыбу, выравниваем, посыпаем маринованным луком.

Каждый слой смазываем майонезом или делаем сеточку из этого соуса. Натираем на крупных резцах терки сыр, кладем на луковый слой. Выкладываем на сырный слой морковный.

Натираем на морковный слой, смазанный майонезом, холодное сливочное масло.

Посыпаем слой из сливочного масла желтками.

Оставляем салат в холодильнике на 2 часа.

В результате получается отличный салат “Мимоза” Новый ингредиент, а именно сливочное масло, способно сделать блюдо более сочным и интересным на вкус.