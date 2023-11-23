Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд

Говядина входит в тройку лидеров по популярности среди украинцев. Это неудивительно, ведь у нее много преимуществ перед другими видами красного мяса, в частности, непревзойденный вкус, аромат и польза. НОВОСТИ ВКУСНО Несмотря на многочисленные преимущества говядины, украинцы нередко считают, что готовить ее гораздо дольше других, сообщает 24 Канал. Однако отказываться от этого вкусного продукта не стоит, ведь среди украинских производителей есть тот, кто предлагает легкую и скорую в приготовлении фермерскую говядину – ТМ Skott Smeat. Стоит попробовать Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Говядину от Skott Smeat готовить просто и быстро ТМ Skott Smeat предлагает отборную охлажденную и замороженную фермерскую говядину, отвечающую требованиям мирового рынка.

Со Skott Smeat готовить говядину легко / Фото ТМ Skott Smeat

Производитель позаботился, чтобы украинцы не тратили время на дополнительные подготовительные процессы. Поэтому ТМ Skott Smeat имеет линейку легких в приготовлении продуктов из говядины, которые можно жарить, запекать или тушить, и за считанные минуты получить множество готовых вкусных и сытных блюд.

В частности, бренд предлагает украинцам охлажденные и замороженные котлеты, а также говяжьи митболы и кебабы. Эти продукты позволяют не ограничиваться классическими рецептами, а устраивать отличные кулинарные эксперименты.

Говяжьи котлеты Skott Smeat / Фото ТМ Skott Smeat

Найти продукцию ТМ Skott Smeat можно так же легко, как и приготовить. Изделия этого бренда можно купить в сетях супермаркетов «Метро», «Ашан», Varus, «Фора», «Мегамаркет», NOVUS, «Велыка кышеня», «Рукавичка», «Делви» и «Мясомаркет».

А что вкусненько можно приготовить из охлажденных митболов, кебаба и котлет, рассказываем дальше.

Мексиканский суп с митболами

Вкусный и питательный абондигас является традиционным мексиканским первым блюдом. Этот пикантный суп порадует своим вкусом всю семью.

Время: 50 минут

50 минут Порций: 6

Суп с митболами по мексиканскому рецепту / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка митболов говяжьих охлажденных ТМ Skott Smeat;

– 750 миллилитров воды;

– 720 миллилитров говяжьего бульона;

– 400 граммов целых очищенных томатов в собственном соку;

– 6 картофелин;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки свежей кинзы;

– 2 столовые ложки свежей петрушки;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– кайенский перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Чеснок и лук мелко нарежте вместе с зеленью. Морковь нашинкуйте на свой вкус, картофель очистьте и нашинкуйте кубиками 2,5 сантиметра. Томаты также измельчите на произвольные кубики. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте, пока лук не станет прозрачным. Следите, чтобы чеснок не подгорел. Всыпьте в кастрюлю нарезанные морковь и картофель и готовьте еще около 3 – 5 минут, пока не начнется карамелизация. Добавьте помидоры, бульон, воду и приправы. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите примерно 5 минут. Выложите митболы в кастрюлю, осторожно перемешайте. Накройте крышкой и варите на среднем огне еще 15 минут, пока митболы не будут готовы. Добавьте лимонный сок и травы, попробуйте суп и добавьте приправы по собственному вкусу. Подавайте горячим.

Митболы с грибами в сливочном соусе

Беспроигрышное сочетание говяжьих митболов и грибов выгодно подчеркнет вкус любого блюда. Подавайте это блюдо с любимым гарниром.

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Митболы с грибами – отличное блюдо для всей семьи / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка говяжьих митболов ТМ Skott Smeat;

– 250 граммов шампиньонов или вешенок;

– 200 миллилитров сливок;

– 150 миллилитров овощного бульона;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– сушеный базилик, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Говяжьи митболы обжарьте на сковороде до золотистой корочки (примерно 10 минут). Для соуса почистите шампиньоны, нарежьте пластинами примерно 1,5 сантиметра. На сковороде разогрейте сливочное масло, почистите и нарежьте кубиками небольшую луковицу и обжарьте в течение 5 – 7 минут. Добавьте муку и перемешайте. Постепенно добавьте бульон и сливки. Посолите, поперчите, готовьте 3 минутки на маленьком огне. Переложите готовые митболы в сковороду с грибами. Посыпьте базиликом и тушите на небольшом огне в течение 2 – 4 минут. Подавайте блюдо горячим.

«Биф ролл» с сочным кебабом в лаваше

Простой в приготовлении лаваш с говяжьим кебабом, помидорами и зеленью станет отличным вариантом завтрака на скорую руку. Благодаря своей начинке блюдо напоминает «Биф Ролл».

Время: 25 минут

25 минут Порций: 2

Готовим «Биф ролл» / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка говяжьих кебабов ТМ Skott Smeat;

– 2 листа лаваша или круглые тортильи из кукурузного теста;

– 30 граммов твердого сыра;

– 2 томата;

– 2 маринованные огурца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка кетчупа;

– 0,5 чайной ложки горчицы;

– листья салата, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Поджарьте кебабы на сковороде ориентировочно 6 минут, периодически переворачивая, чтобы образовалась золотистая корочка. Они должны хорошо подрумяниться снаружи и прожариться внутри. Для соуса смешайте нарезанный мелкими кубиками огурец, сметану, кетчуп и горчицу. Смажьте половину лаваша соусом. Выложите на лаваш натертый или порезанный слайсами сыр, кебаб без шпажки, нарезанные ломтиками помидоры и листья салата, после чего заверните. Готовый лаваш выложите на сухую сковороду и немного поджарьте, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Сочный бифштекс с яйцом – пошаговый рецепт

Бифштекс с яйцом – простое блюдо, которое в то же время является невероятно вкусным. Чтобы его приготовить, нужно совсем немного времени и усилий.

Время: 25 минут

25 минут Порций: 2

Бифштекс с яйцом – неизменная классика / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка котлет для бургера ТМ Skott Smeat;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 3 – 4 куска багета;

– 3 маринованных огурцов;

– 5 помидоров черри;

– 2 яйца;

– 1 – 2 перышка зеленого лука;

– веточка тимьяна.

Приготовление:

Добавьте на разогретую сковороду сливочное масло. Пожарьте котлеты до готовности (в течение 8 – 9 минут, при этом переворачивая каждые 2 минуты) с веточкой тимьяна. На другой сковороде на подсолнечном масле поджарьте яичницу. Подавайте бифштекс с жареным яйцом, зеленым луком, куском багета, помидорами черри и маринованным огурцом.

Приятного аппетита!