Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд

Со Skott Smeat готовить говядину легко / Фото ТМ Skott Smeat
Производитель позаботился, чтобы украинцы не тратили время на дополнительные подготовительные процессы. Поэтому ТМ Skott Smeat имеет линейку легких в приготовлении продуктов из говядины, которые можно жарить, запекать или тушить, и за считанные минуты получить множество готовых вкусных и сытных блюд.
В частности, бренд предлагает украинцам охлажденные и замороженные котлеты, а также говяжьи митболы и кебабы. Эти продукты позволяют не ограничиваться классическими рецептами, а устраивать отличные кулинарные эксперименты.
Говяжьи котлеты Skott Smeat / Фото ТМ Skott Smeat
Найти продукцию ТМ Skott Smeat можно так же легко, как и приготовить. Изделия этого бренда можно купить в сетях супермаркетов «Метро», «Ашан», Varus, «Фора», «Мегамаркет», NOVUS, «Велыка кышеня», «Рукавичка», «Делви» и «Мясомаркет».
А что вкусненько можно приготовить из охлажденных митболов, кебаба и котлет, рассказываем дальше.
Мексиканский суп с митболами
Вкусный и питательный абондигас является традиционным мексиканским первым блюдом. Этот пикантный суп порадует своим вкусом всю семью.
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Суп с митболами по мексиканскому рецепту / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка митболов говяжьих охлажденных ТМ Skott Smeat;
– 750 миллилитров воды;
– 720 миллилитров говяжьего бульона;
– 400 граммов целых очищенных томатов в собственном соку;
– 6 картофелин;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки свежей кинзы;
– 2 столовые ложки свежей петрушки;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– кайенский перец по вкусу.
Приготовление:
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Подготовьте все ингредиенты. Чеснок и лук мелко нарежте вместе с зеленью. Морковь нашинкуйте на свой вкус, картофель очистьте и нашинкуйте кубиками 2,5 сантиметра. Томаты также измельчите на произвольные кубики.
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Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте, пока лук не станет прозрачным. Следите, чтобы чеснок не подгорел.
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Всыпьте в кастрюлю нарезанные морковь и картофель и готовьте еще около 3 – 5 минут, пока не начнется карамелизация.
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Добавьте помидоры, бульон, воду и приправы. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите примерно 5 минут.
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Выложите митболы в кастрюлю, осторожно перемешайте. Накройте крышкой и варите на среднем огне еще 15 минут, пока митболы не будут готовы.
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Добавьте лимонный сок и травы, попробуйте суп и добавьте приправы по собственному вкусу. Подавайте горячим.
Митболы с грибами в сливочном соусе
Беспроигрышное сочетание говяжьих митболов и грибов выгодно подчеркнет вкус любого блюда. Подавайте это блюдо с любимым гарниром.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Митболы с грибами – отличное блюдо для всей семьи / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка говяжьих митболов ТМ Skott Smeat;
– 250 граммов шампиньонов или вешенок;
– 200 миллилитров сливок;
– 150 миллилитров овощного бульона;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– сушеный базилик, соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
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Говяжьи митболы обжарьте на сковороде до золотистой корочки (примерно 10 минут).
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Для соуса почистите шампиньоны, нарежьте пластинами примерно 1,5 сантиметра.
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На сковороде разогрейте сливочное масло, почистите и нарежьте кубиками небольшую луковицу и обжарьте в течение 5 – 7 минут. Добавьте муку и перемешайте.
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Постепенно добавьте бульон и сливки. Посолите, поперчите, готовьте 3 минутки на маленьком огне.
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Переложите готовые митболы в сковороду с грибами. Посыпьте базиликом и тушите на небольшом огне в течение 2 – 4 минут.
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Подавайте блюдо горячим.
«Биф ролл» с сочным кебабом в лаваше
Простой в приготовлении лаваш с говяжьим кебабом, помидорами и зеленью станет отличным вариантом завтрака на скорую руку. Благодаря своей начинке блюдо напоминает «Биф Ролл».
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Готовим «Биф ролл» / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка говяжьих кебабов ТМ Skott Smeat;
– 2 листа лаваша или круглые тортильи из кукурузного теста;
– 30 граммов твердого сыра;
– 2 томата;
– 2 маринованные огурца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка кетчупа;
– 0,5 чайной ложки горчицы;
– листья салата, соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
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Поджарьте кебабы на сковороде ориентировочно 6 минут, периодически переворачивая, чтобы образовалась золотистая корочка. Они должны хорошо подрумяниться снаружи и прожариться внутри.
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Для соуса смешайте нарезанный мелкими кубиками огурец, сметану, кетчуп и горчицу. Смажьте половину лаваша соусом.
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Выложите на лаваш натертый или порезанный слайсами сыр, кебаб без шпажки, нарезанные ломтиками помидоры и листья салата, после чего заверните.
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Готовый лаваш выложите на сухую сковороду и немного поджарьте, чтобы образовалась хрустящая корочка.
Сочный бифштекс с яйцом – пошаговый рецепт
Бифштекс с яйцом – простое блюдо, которое в то же время является невероятно вкусным. Чтобы его приготовить, нужно совсем немного времени и усилий.
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Бифштекс с яйцом – неизменная классика / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка котлет для бургера ТМ Skott Smeat;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 3 – 4 куска багета;
– 3 маринованных огурцов;
– 5 помидоров черри;
– 2 яйца;
– 1 – 2 перышка зеленого лука;
– веточка тимьяна.
Приготовление:
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Добавьте на разогретую сковороду сливочное масло.
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Пожарьте котлеты до готовности (в течение 8 – 9 минут, при этом переворачивая каждые 2 минуты) с веточкой тимьяна.
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На другой сковороде на подсолнечном масле поджарьте яичницу.
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Подавайте бифштекс с жареным яйцом, зеленым луком, куском багета, помидорами черри и маринованным огурцом.
Приятного аппетита!