Три новых и вкусных блюда из молодой капусты: многие хозяйки сейчас готовят их

Кому не нравится невероятный вкус хрустящей, нежной и очень сочной молодой капусты. Готовить ее надо осторожно, потому что у нее очень мягкая и нежная текстура.

В блюдах, где ей уделяется одна из главных ролей, молодая капуста раскроет себя полностью, показав все грани своего замечательного вкуса.

Она хорошо сочетается в салате, супе, запеченная в качестве гарнира и в пирогах. Несколько несложных рецептов, демонстрирующих различные грани этого овоща описаны ниже.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 25.11.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеСалат из свежей капусты со свежими огурцами и зеленьюМолодая капуста в кляреЗапеканка из молодой капустыСпособ приготовления:

Салат из свежей капусты со свежими огурцами и зеленью

Ингредиенты:

Молодая капуста 1 качан;

Огурец 2 штуки;

Зеленый лук 1 пучок;

Зелень укропа 1 пучок;

Растительное масло 3 столовые ложки;

Яблочный уксус 1 столовая ложка;

Сахар песок;

Поваренная соль.

Способ приготовления:

Нашинковать тонкими пластинами молодую капусту, посолите, примните руками и отожмите весь сок.

Измельчите зелень лука, посыпьте сахаром, добавьте уксус, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы она немного промариновалась.

Свежие огурцы порежьте на брусочек и измельчите зелень укропа.

Соедините все ингредиенты вместе с измельченной зеленью, посолите и добавьте сахар.

Перемешайте все осторожно и заправьте растительным маслом.

Молодая капуста в кляре

Ингредиенты:

Молодая капуста 0,5 кг;

Растительное масло 50 мл;

Куриные яйца 2 штуки;

Зелень укропа 1 пучок;

Пшеничная мука 2 столовые ложки;

Перец черный молотый;

Поваренная соль.

Способ приготовления:

1. Отделите от кочана капусты листья и бросьте их в кипящую воду бланшироваться в течение 1-2 минут.

2. Достаньте их и положите на дуршлаг, чтобы стекла вода и остыли.

3. Взбейте куриные яйца, соль, перец и измельченный укроп, чтобы образовалась однородная масса.

4. В начале обмакните лист капусты в пшеничную муку, после во взбитое яйцо и обжарьте на сковороде в нагретом растительном масле с обеих сторон до румяного цвета.

Запеканка из молодой капусты

Ингредиенты:

Молодая капуста 1 качан;

Репчатый лук 1 штука;

Зелень 1 пучок;

Сырая морковь 1 штука;

Куриные яйца 4 штуки;

Сливочное масло 100 грамм;

Твердый сыр 50 грамм;

Свежее молоко 1 стакан;

Перец черный молотый;

Поваренная соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук на кубики, сырую морковь натрите на терке с крупными отверстиями и нарежьте тонко капусту.

2. Растопите на сковороде сливочное масло, обжарьте в нем лук с морковью до золотистости в течение 5 минут.

3. Примните капусту, обомните ее руками, отожмите сок и отправьте на сковороду жариться, чтобы испарилась вся влага из нее.

4. Все подготовленные ингредиенты переложите в форму для запекания и охладите.

5. Взбейте куриные яйца, молоко, перец и соль, чтобы образовалась однородная масса.

6. Залейте этой массой овощи в форме, перемешайте и отправьте в нагретую до 200С духовку.

7. Готовьте запеканку в течение 30 минут, за 5 минут перед готовностью посыпьте верх запеканки тертым сыром и верните в духовку.