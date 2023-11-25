Три новых и вкусных блюда из молодой капусты: многие хозяйки сейчас готовят их

Кому не нравится невероятный вкус хрустящей, нежной и очень сочной молодой капусты. Готовить ее надо осторожно, потому что у нее очень мягкая и нежная текстура.
В блюдах, где ей уделяется одна из главных ролей, молодая капуста раскроет себя полностью, показав все грани своего замечательного вкуса.
Она хорошо сочетается в салате, супе, запеченная в качестве гарнира и в пирогах. Несколько несложных рецептов, демонстрирующих различные грани этого овоща описаны ниже.
Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 25.11.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеСалат из свежей капусты со свежими огурцами и зеленьюМолодая капуста в кляреЗапеканка из молодой капустыСпособ приготовления:
Салат из свежей капусты со свежими огурцами и зеленью
Ингредиенты:
- Молодая капуста 1 качан;
- Огурец 2 штуки;
- Зеленый лук 1 пучок;
- Зелень укропа 1 пучок;
- Растительное масло 3 столовые ложки;
- Яблочный уксус 1 столовая ложка;
- Сахар песок;
- Поваренная соль.
Способ приготовления:
- Нашинковать тонкими пластинами молодую капусту, посолите, примните руками и отожмите весь сок.
- Измельчите зелень лука, посыпьте сахаром, добавьте уксус, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы она немного промариновалась.
- Свежие огурцы порежьте на брусочек и измельчите зелень укропа.
- Соедините все ингредиенты вместе с измельченной зеленью, посолите и добавьте сахар.
- Перемешайте все осторожно и заправьте растительным маслом.
Молодая капуста в кляре
Ингредиенты:
- Молодая капуста 0,5 кг;
- Растительное масло 50 мл;
- Куриные яйца 2 штуки;
- Зелень укропа 1 пучок;
- Пшеничная мука 2 столовые ложки;
- Перец черный молотый;
- Поваренная соль.
Способ приготовления:
1. Отделите от кочана капусты листья и бросьте их в кипящую воду бланшироваться в течение 1-2 минут.
2. Достаньте их и положите на дуршлаг, чтобы стекла вода и остыли.
3. Взбейте куриные яйца, соль, перец и измельченный укроп, чтобы образовалась однородная масса.
4. В начале обмакните лист капусты в пшеничную муку, после во взбитое яйцо и обжарьте на сковороде в нагретом растительном масле с обеих сторон до румяного цвета.
Запеканка из молодой капусты
Ингредиенты:
- Молодая капуста 1 качан;
- Репчатый лук 1 штука;
- Зелень 1 пучок;
- Сырая морковь 1 штука;
- Куриные яйца 4 штуки;
- Сливочное масло 100 грамм;
- Твердый сыр 50 грамм;
- Свежее молоко 1 стакан;
- Перец черный молотый;
- Поваренная соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук на кубики, сырую морковь натрите на терке с крупными отверстиями и нарежьте тонко капусту.
2. Растопите на сковороде сливочное масло, обжарьте в нем лук с морковью до золотистости в течение 5 минут.
3. Примните капусту, обомните ее руками, отожмите сок и отправьте на сковороду жариться, чтобы испарилась вся влага из нее.
4. Все подготовленные ингредиенты переложите в форму для запекания и охладите.
5. Взбейте куриные яйца, молоко, перец и соль, чтобы образовалась однородная масса.
6. Залейте этой массой овощи в форме, перемешайте и отправьте в нагретую до 200С духовку.
7. Готовьте запеканку в течение 30 минут, за 5 минут перед готовностью посыпьте верх запеканки тертым сыром и верните в духовку.