Как приготовить булгур, чтобы был вкусным: 5 советов по приготовлению

Булгур можно назвать одной из самых полезных каш, которая полюбилась многим за счет простого способа приготовления.

А как сделать эту кашу по-настоящему вкусной, полезной и одновременно с этим сбалансированной?

Есть несколько хитростей, которые стоит рассмотреть детальнее.

Какой тип выбрать

Перед тем, как приступить к приготовлению, важно правильно выбрать каши. К основным можно отнести:

тонкий;

средний;

грубый.

Для «легких» блюд лучше подойдет тонкий булгур, а для традиционных блюд — средний или грубый.

Как промывать

Промывка булгура перед приготовлением играет ключевое значение. Она помогает удалить излишки крахмала и пыли, что позволяет получить более рассыпчатую и вкусную кашу. Для этого нужно просто залить кагу теплой водой и тщательно промыть его несколько раз, вода должна стать чистой.

Правильное соотношение воды и каши

Обычно на 1 чашку булгура нужно 1,5 чашки воды. Однако это соотношение может меняться в зависимости от предпочтений в текстуре блюда.

Если хочется получить более рассыпчатый булгур, можно добавить чуть больше воды.

Использование бульона

Для более насыщенного вкуса вы можете использовать не просто воду, а овощной или куриный бульон. Он придаст булгуру дополнительные ароматические нотки и сделает его еще вкуснее.

Как долго готовить

Булгур готовится довольно быстро, обычно за 10-15 минут. Но важно помнить, что после приготовления его нужно дать настояться под крышкой еще около 5 минут.

Это поможет зернам дополнительно размягчиться. При этом стоит помнить о том, что недоваренный булгур может представлять опасность для организма и даже спровоцировать диарею.

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Проверено редакцией