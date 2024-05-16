Традиционный итальянский десерт: рецепт вкуснейшего бабушкиного торта

В Италии бабушкин торт называют вечным как Рим. И это один из самых популярных десертов в стране.

Бабушкин торт – это вечная классика, идеальный десерт для воскресного обеда. Существует как минимум два варианта бабушкиного торта: открытый, включающий основу и крем, непосредственно украшенный кедровыми орешками и сахарной пудрой, и закрытый, с двойным слоем песочного теста и заварным кремом в центре. На сайте рецептов Giallo Zafferano предлагают приготовить именно последний вариант.

Бабушкин торт

Ингредиенты:

Для песочного теста (на форму диаметром 26 см):

мука — 450 г;

холодное сливочное масло из холодильника — 200 г;

сахар — 160 г;

два яйца;

цедра одного лимона.

Для заварного крема:

молоко — 500 г

сахар — 100 г

мука — 50 г

яичные желтки – 4 штуки;

цедра одного лимона.

Для украшения:

кедровые орехи — 25 г;

яичные белки — по вкусу

сахарная пудра;

Чтобы приготовить бабушкин торт, сначала приготовьте заварной крем: в кастрюлю вылейте яичные желтки и сахар. Перемешайте лопаткой и затем добавьте муку. Еще раз перемешайте, пока не получите однородную и плотную смесь.

В другую кастрюлю влейте молоко, сдобренное тертой цедрой лимона и поставьте его на огонь. Когда смесь закипит, сначала влейте небольшое количество молока в яичную смесь, чтобы она разжижилась, помешивая лопаткой. Затем добавьте все это и еще раз перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь и дайте крему загустеть на умеренном огне, постоянно помешивая.

Перекладываем крем в миску и поставьте ее в большую миску, наполненную кубиками льда. Таким образом крем быстро остынет, не потеряв цвет и консистенцию. Если вы не используете его сразу для приготовления, накройте пищевой пленкой и перенесите в холодильник.

Тем временем приготовьте тесто: в миксер положите муку и холодное сливочное масло из холодильника. Несколько секунд перемешивайте миксером, пока не получите смесь. Если нет миксера, можете сделать то же самое и руками. Переложите песочную смесь на кондитерскую доску и сформируйте в центре углубление, затем всыпьте сахар и добавьте яйца.

Натрите цедру лимона и кратковременно обработайте ингредиенты, ровно столько, чтобы они уплотнились. И сформируйте из теста буханку. Тесто слегка разровняйте и заверните в пищевую пленку. Затем поставьте в холодильник для застывания минимум на 30 минут.

Когда тесто остынет, раскатайте его на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности до толщины 3 мм. Вы можете поместить тесто между двумя листами бумаги для выпечки, чтобы его было легче раскатывать. Смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой форму для тарта диаметром 26 см. И разложите в форме тесто.

Прижмите пальцами, чтобы тесто хорошо прилипло к основанию и краям, затем удалите лишнее. Наколите вилкой и наполните остывшим кремом.

Оставшееся песочное тесто еще раз обомните, раскатайте и накройте им крем. Прижмите края пальцами и хорошо залепите.

Смажьте поверхность небольшим количеством яичного белка. Наколите вилкой и посыпьте кедровыми орешками. Выпекайте в разогретой статической духовке при температуре 160 градусах 50 минут на нижнем уровне, затем повысьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 10 минут. Если во время приготовления поверхность потемнеет слишком сильно, можно накрыть ее алюминиевой фольгой. После приготовления достаньте из духовки и дайте полностью остыть. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте вкусный бабушкин торт к столу.

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