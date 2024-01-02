Серьезный конкурент Шубы. Салат «Дракоша» — фаворит на праздники в этом году

Приготовление салатов не отнимает столько сил, как готовка других блюд. Однако, это не значит, что салаты готовятся легко и без каких-либо правил. Есть некоторые моменты в приготовлении салатов, которые стоит учесть.

Во-первых, готовить овощи лучше в кожуре. Так сохраняется больше полезных веществ, вкус не теряется.

Во-вторых, не стоит сочетать продукты разной температуры. Остудите отваренное, нагрейте то, что достали из холодильника до комнатной температуры.

Эти простые советы сделают ваш салат идеальным. Не забывайте также нарезать все компоненты одинаково. Приготовим вместе салат “Дракоша”.

Ингредиенты для салата “Дракоша”:

картофель — 4 шт.;

филе сельди — 320 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца отварные — 4 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

плавленый сыр — 160 г;

зеленый лук — пучок;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

уксус 9% — 1 ст.л.

Приготовление салата “Дракоша”:

Нарезаем четверть кольцами лук, солим, высыпаем сахар, вливаем уксус. Полностью покрываем лук кипятком и оставляем мариноваться на 15-20 минут.

Отвариваем картофель, очищаем и натираем на крупной терке. Смешиваем картошку с майонезом и выкладываем в кулинарное кольцо ровным слоем. Посыпаем слой перцем, формируем сеточку из майонеза.

Нарезаем мелким кубиком сельдь и выкладываем на картофельный слой. Удаляем воду с лука и кладем на селедку. Шинкуем зеленый лук, посыпаем слой рыбы.

Натираем на рыбный слой мелко вареные яйца, создаем на поверхности сеточку из майонеза.

Нарезаем мелко соленые огурцы, выкладываем на яичный слой.

Смазываем салат сеточкой из майонеза, натираем на огуречный слой сыр.

В качестве украшения блюда используем зеленый лук, нарезаем слегка вдоль, получаем будто чешую.

Этот салат можно подавать без пропитки сразу на стол.