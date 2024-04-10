Фантастический шоколадный торт. Простой рецепт: дети его просто обожают

История шоколадного торта насчитывает несколько веков. Первые упоминания о тортах с шоколадом можно найти в истории европейских стран.
В XV веке в Италии появился первый десерт, который можно считать прототипом современного шоколадного торта. Это был пирог с добавлением какао-порошка. Он был доступен только богатым людям, так как какао-бобы были редким и дорогим продуктом.
В XVIII веке во Франции появились шоколадные торты, которые стали более доступными для широких слоев населения. Они стали популярны благодаря французским кондитерам, которые экспериментировали с рецептами и создавали новые виды шоколадных тортов.
В XIX веке шоколадные торты распространились по всему миру и стали неотъемлемой частью многих культур. Приготовим самостоятельно сладкий шоколадный торт.
Ингредиенты для шоколадного торта:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- растительное масло — 80 мл;
- молоко — 200 мл;
- ванилин;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 8 г;
- горький шоколад — 30 г;
- мука — 190 г.
Ингредиенты для пропитки:
- молоко — 200 мл;
- горький шоколад — 15 г.
Ингредиенты для крема:
- подслащенные сливки — 300 мл;
- маскарпоне — 250 г;
- сливки — 200 мл;
- темный шоколад — 200 г.
Приготовление шоколадного торта:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар, перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем к яйцам растительное масло и молоко, высыпаем ванилин и соль, смешиваем.
Просеиваем в смесь горький шоколад, перемешиваем. Также просеиваем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем не особо густое тесто без комков.
Выливаем тесто в форму для выпечки и выпекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
В это время делаем пропитку — смешиваем горький шоколад с молоком в сотейнике.
Варим шоколадное молоко пару минут. Протыкаем вилкой бисквит и заливаем в отверстия шоколадное молоко, даем ему впитаться в бисквит.
Взбиваем отдельно подслащенные сливки до кремовой текстуры, добавляем маскарпоне и продолжаем взбиваем миксером.
Выкладываем крем на верхушку бисквита, выравниваем по поверхности.
Отправляем торт в холодильник, варим до кипения сливки. В сливки кладем темный шоколад и растапливаем его. Выливаем глазурь на верхушку торта и оставляем его в холодильнике на 3-4 часа.
В итоге мы получаем отменный шоколадный торт. Он сможет заменить любой магазинный аналог.