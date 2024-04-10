Фантастический шоколадный торт. Простой рецепт: дети его просто обожают

История шоколадного торта насчитывает несколько веков. Первые упоминания о тортах с шоколадом можно найти в истории европейских стран.

В XV веке в Италии появился первый десерт, который можно считать прототипом современного шоколадного торта. Это был пирог с добавлением какао-порошка. Он был доступен только богатым людям, так как какао-бобы были редким и дорогим продуктом.

В XVIII веке во Франции появились шоколадные торты, которые стали более доступными для широких слоев населения. Они стали популярны благодаря французским кондитерам, которые экспериментировали с рецептами и создавали новые виды шоколадных тортов.

В XIX веке шоколадные торты распространились по всему миру и стали неотъемлемой частью многих культур. Приготовим самостоятельно сладкий шоколадный торт.

Ингредиенты для шоколадного торта:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

растительное масло — 80 мл;

молоко — 200 мл;

ванилин;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 8 г;

горький шоколад — 30 г;

мука — 190 г.

Ингредиенты для пропитки:

молоко — 200 мл;

горький шоколад — 15 г.

Ингредиенты для крема:

подслащенные сливки — 300 мл;

маскарпоне — 250 г;

сливки — 200 мл;

темный шоколад — 200 г.

Приготовление шоколадного торта:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар, перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем к яйцам растительное масло и молоко, высыпаем ванилин и соль, смешиваем.

Просеиваем в смесь горький шоколад, перемешиваем. Также просеиваем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем не особо густое тесто без комков.

Выливаем тесто в форму для выпечки и выпекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

В это время делаем пропитку — смешиваем горький шоколад с молоком в сотейнике.

Варим шоколадное молоко пару минут. Протыкаем вилкой бисквит и заливаем в отверстия шоколадное молоко, даем ему впитаться в бисквит.

Взбиваем отдельно подслащенные сливки до кремовой текстуры, добавляем маскарпоне и продолжаем взбиваем миксером.

Выкладываем крем на верхушку бисквита, выравниваем по поверхности.

Отправляем торт в холодильник, варим до кипения сливки. В сливки кладем темный шоколад и растапливаем его. Выливаем глазурь на верхушку торта и оставляем его в холодильнике на 3-4 часа.

В итоге мы получаем отменный шоколадный торт. Он сможет заменить любой магазинный аналог.