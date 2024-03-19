Трекінгові велосипеди в інтернет магазині «Velotime»

Трекінгові велосипеди ще називають велосипедами для далеких поїздок — вони ідеально підходять для тривалих і складних експедицій та екскурсій. Завдяки своїй універсальній і зручній конструкції трекінгові велосипеди можна з успіхом використовувати та для міських поїздок по асфальту, а також для поїздок по ґрунтових доріжках і бездоріжжю.

Трекінговий велосипед — комфорт під час їзди

Трекінгові велосипеди створені для забезпечення максимального комфорту під час їзди. Неважливо, наскільки тривалою буде поїздка — вона може зайняти кілька годин або кілька днів. Якщо ви плануєте тривалу подорож областю або країною, обирайте трекінговий велосипед. Особливе розташування сідла в поєднанні з піднесеним виносом керма забезпечує вертикальне положення велосипедиста на трекінговому велосипеді. Завдяки цьому хороший трекінговий велосипед розвантажить вашу спину і плечі під час їзди. Відрегулюйте його розмір і розмір коліс відповідно до вашого зросту та вподобань.

Що відрізняє трекінговий туристичний велосипед?

Конструкція трекінгового велосипеда відрізняється насамперед колесами! Трекінгові велосипеди мають великі колеса з тонкими шинами, які забезпечують мінімальний опір під час їзди. Сідла на трекінгових велосипедах зазвичай встановлюються трохи вище, ніж на класичних гірських велосипедах. Вони також м’якші та найчастіше підпружинені.

Рама та інші елементи трекінгових велосипедів виготовлені з міцних, стійких до атмосферних впливів матеріалів. З цієї причини трекінгові велосипеди часто досягають значної ваги, яка може навіть перевищувати 40 кг. Проте, ви також можете знайти легкий трекінговий велосипед, що ідеально підходить, наприклад, для жінок.

Однак велика вага велосипеда забезпечує дуже хорошу стійкість (особливо під час крутих спусків), що робить їзду на трекінговому велосипеді безпечною і комфортною. З цієї причини їх часто вибирають як туристичні велосипеди, що ідеально підходять для багатоденних поїздок.

Хороший трекінговий велосипед і повне спорядження

Трекінгові велосипеди призначені для подолання великих відстаней, тому більшість моделей оснащені функціональними аксесуарами. В інтернет магазині «Velotime» ви не тільки купите хороший трекінговий велосипед, а й укомплектуєте його відповідним додатковим обладнанням, як-от: динамо-лампа та електричні ліхтарі, потрібні під час їзди в темний час доби, бризковики, що захищають велосипедиста від води або бруду, а також багажники.

Професійні трекінгові велосипеди часто вимагають додаткових практичних кофрів. Багажники на трекінгових велосипедах призначені для розміщення спеціальних велокофрів, в яких можна перевозити необхідне для далеких поїздок спорядження, а також харчові продукти, ковдри та додатковий одяг. Таке рішення збільшує вантажопідйомність.

Інтернет-магазин трекінгових велосипедів

У пропозиції інтернет-магазину «Velotime» представлений широкий вибір професійних трекінгових велосипедів. Також вони пропонують професійні консультації, додаткові аксесуари, швидке виконання онлайн-замовлення і можливість побачити та порівняти велосипеди наживо. На сайті https://velotime.com.ua/ua/category/trek/ ви знайдете як дешеві трекінгові, так і професійні велосипеди.