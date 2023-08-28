«Трезвая диета» Анны Седоковой: на сколько можно похудеть, отказавшись от алкоголя

Певица Анна Седокова отказалась от алкоголя, чтобы привести тело в порядок. Какие результаты принесла звезде аскеза?

Вместе с алкоголем Седокова вычеркнула из рациона всю нездоровую еду. Первые дни после «отречения» были непростыми: соблазны, по словам артистки, преследовали ее на каждом шагу.

К концу оздоровительного марафона Анна поняла, что такой перерыв был ей необходим. Она гордится, что теперь стресс «снимает» с помощью чая, а не бокала вина.

Изменилось не только душевное состояние певицы, но и ее вес. Если в начале пути она весила 75 кг, то через 30 дней весы показали уже 69 кг.

Такой результат неудивителен: по словам нарколога Антона Масякина, алкогольные напитки сильно вредят фигуре, так как являются источниками пустых калорий. Спиртное замедляет метаболизм, склоняет человека к перееданию, не дает высыпаться и провоцирует отечность.

Отказ от алкогольных напитков также помогает избавиться от обезвоживания, которое приводит к повышенной утомляемости и мешает тренировкам. Читайте, чем еще полезен отказ от алкоголя для худеющих.

Источник фото: соцсети Анны Седоковой.