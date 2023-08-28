Частичка Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана

Итальянская кухня – одна из самых популярных в мире. И это не удивительно, ведь даже из привычных продуктов итальянцы творят кулинарную магию. Так что только немного старания – и на столе оказывается настоящий шедевр.

НАША РЯБА

Пицца и карбонара – далеко не единственные звезды итальянской кухни, сообщает 24 Канал. Большой популярностью пользуется и нежное куриное мясо в сочетании с нотками сыра, хорошо известное как чикен пармезан.

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Блюдо охотно готовят как на праздники, так и в будни, ведь запеченная курочка с творожной корочкой – это особый вид кулинарного удовольствия, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Голени – всегда идеальный выбор

Когда речь заходит о запекании мяса, советуем обратить внимание на куриные голени. Здесь есть убедительные доводы, с которыми трудно не согласиться.

Во-первых, куриные голени любят практически все. Их вкус знаком нам с детства, и у каждого из нас они ассоциируются как с яркими буднями, так и с громкими празднованиями. Это универсальный ингредиент на все случаи жизни, который никогда не подведет.

Кроме того, голени уже порционны, а еще удобно есть руками. Следовательно, трапеза в семейном кругу или в компании друзей – они всегда будут уместны на вашем столе.

И последнее, но не менее важное – это вкус. Хрустящая корочка и нежное сочное мясо – комбинация, к которой никто не останется безразличным.

Итак, с главным ингредиентом тоже определились, теперь встает вопрос выбора надежного производителя. На самом деле здесь не нужно придумывать сложные формулы, воспользуйтесь простым и проверенным правилом: если курятина, то от ТМ «Наша Ряба».

Этому надежному бренду украинцы доверяют уже более 20 лет. 96% граждан знают о производителе, а каждый второй покупает его продукцию. Надежность, качество и забота об украинских семьях – вот, что позволяет бренду оставаться лидером рынка на протяжении многих лет.

Для чикен пармезан идеально подойдут голени от «Наша Ряба», которые можно найти в супермаркетах, собственных и партнерских магазинах. А как их приготовить по-итальянски – рассказываем в пошаговом рецепте.

Рецепт сочной чикен пармезан

Время: 1 час

1 час Порций: 7

Готовим голени по-итальянски​ / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней от ТМ «Наша Ряба» (около 1,1 килограмма);

– 250 грамм оливок (без косточек);

– 250 грамм сыра пармезан;

– 6 чайных ложек оливкового масла;

– 3 чайные ложки сушеного розмарина;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Готовые куриные голени извлеките из упаковки и выложите в миску.

В отдельном сосуде смешайте оливковое масло, соль, перец и сушеный розмарин.

Замаринуйте голени в подготовленном оливковом соусе. Оставьте на 15 – 20 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите курочку на противень, распределите оливки вокруг голени. Поставьте блюдо запекаться на 25 минут.

Посыпьте куриные голени тертым пармезаном и поставьте снова запекаться еще на 10 минут, пока мясо не получит золотистую и хрустящую корочку, а сыр – не растает.

Извлеките запеченные куриные голени из духовки и подавайте горячими с любимым гарниром.

Приятного аппетита!