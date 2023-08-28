ГлавнаяРецептыЧастичка Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана Частичка Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана На чтение: 3 минуты Итальянская кухня – одна из самых популярных в мире. И это не удивительно, ведь даже из привычных продуктов итальянцы творят кулинарную магию. Так что только немного старания – и на столе оказывается настоящий шедевр. НАША РЯБА Пицца и карбонара – далеко не единственные звезды итальянской кухни, сообщает 24 Канал. Большой популярностью пользуется и нежное куриное мясо в сочетании с нотками сыра, хорошо известное как чикен пармезан. К теме Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Блюдо охотно готовят как на праздники, так и в будни, ведь запеченная курочка с творожной корочкой – это особый вид кулинарного удовольствия, к которому хочется возвращаться снова и снова. Голени – всегда идеальный выбор Когда речь заходит о запекании мяса, советуем обратить внимание на куриные голени. Здесь есть убедительные доводы, с которыми трудно не согласиться. Во-первых, куриные голени любят практически все. Их вкус знаком нам с детства, и у каждого из нас они ассоциируются как с яркими буднями, так и с громкими празднованиями. Это универсальный ингредиент на все случаи жизни, который никогда не подведет. Кроме того, голени уже порционны, а еще удобно есть руками. Следовательно, трапеза в семейном кругу или в компании друзей – они всегда будут уместны на вашем столе. И последнее, но не менее важное – это вкус. Хрустящая корочка и нежное сочное мясо – комбинация, к которой никто не останется безразличным. Итак, с главным ингредиентом тоже определились, теперь встает вопрос выбора надежного производителя. На самом деле здесь не нужно придумывать сложные формулы, воспользуйтесь простым и проверенным правилом: если курятина, то от ТМ «Наша Ряба». Этому надежному бренду украинцы доверяют уже более 20 лет. 96% граждан знают о производителе, а каждый второй покупает его продукцию. Надежность, качество и забота об украинских семьях – вот, что позволяет бренду оставаться лидером рынка на протяжении многих лет. Для чикен пармезан идеально подойдут голени от «Наша Ряба», которые можно найти в супермаркетах, собственных и партнерских магазинах. А как их приготовить по-итальянски – рассказываем в пошаговом рецепте. Рецепт сочной чикен пармезан Время: 1 час Порций: 7 Готовим голени по-итальянски / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка куриных голеней от ТМ «Наша Ряба» (около 1,1 килограмма); – 250 грамм оливок (без косточек); – 250 грамм сыра пармезан; – 6 чайных ложек оливкового масла; – 3 чайные ложки сушеного розмарина; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Готовые куриные голени извлеките из упаковки и выложите в миску. В отдельном сосуде смешайте оливковое масло, соль, перец и сушеный розмарин. Замаринуйте голени в подготовленном оливковом соусе. Оставьте на 15 – 20 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите курочку на противень, распределите оливки вокруг голени. Поставьте блюдо запекаться на 25 минут. Посыпьте куриные голени тертым пармезаном и поставьте снова запекаться еще на 10 минут, пока мясо не получит золотистую и хрустящую корочку, а сыр – не растает. Извлеките запеченные куриные голени из духовки и подавайте горячими с любимым гарниром. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями