Быстрое медовое печенье: интересный рецепт

На сегодняшний день существует просто бесчисленное количество специальных приспособлений, которые помогают придать домашнему печенью любую форму. А что, если ни одного из них на кухне нет, а хочется побаловать близких красивой выпечкой? В этом случае вы можете приготовить быстрое медовое печенье с необычным узором.

Чтобы сделать на выпечке интересный рисунок, вам следует взять фигурный пресс для пюре. Как вы уже догадались, вам не придется с помощью толкушки измельчать картофель. Благодаря ей ваше печенье будет иметь очень оригинальную и красивую форму.

Как правильно испечь быстрое медовое печенье

Для приготовления такого домашнего десерта вам нужно замесить пластичное и однородное тесто. В него следует добавить жидкий мёд. Если он у вас очень густой, выход есть. Отправьте небольшую стеклянную банку с необходимым количеством мёда на водяную баню. Уже через 15–20 минут он будет нужной консистенции.

Ингредиенты

Пшеничная мука370 г Сахар60 г Разрыхлитель1 ч. л. Яйцо2 шт. Ванильный сахар8 г Мёд100 г Подсолнечное масло70 мл Соль1 щеп.

Приготовление

В миску вбиваем яйца. Добавляем обычный и ванильный сахар. Всыпаем соль. Тщательно всё взбиваем венчиком. Вливаем подсолнечное масло и жидкий мёд. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. В отдельной емкости соединяем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем сухие ингредиенты к яично-медовой смеси. Сперва замешиваем тесто венчиком, затем — руками. Формируем из него шар. Присыпаем рабочую поверхность пшеничной мукой. Отделяем от теста кусочки небольшого размера и скатываем из них шарики. Сверху прижимаем заготовки руками, делая их более плоскими.Обваливаем в муке толкушку для картофельного пюре. Прижимаем ею заготовки из теста, тем самым придавая им интересный узор. Выкладываем будущие печенюшки на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 12–15 минут. Готово!

Как только вы достанете медовое печенье из духового шкафа, оно будет еще мягким. Дайте ему остыть. Затем посыпьте десерт сахарной пудрой и позовите родных пить чай. К слову, ранее мы рассказывали, как с помощью ручной соковыжималки придать красивую форму печенью.