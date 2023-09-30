ГлавнаяРецептыТри праздничных торта ко Дню учителя, которые вы приготовите за считанные часы Три праздничных торта ко Дню учителя, которые вы приготовите за считанные часы На чтение: 3 минуты Каждый год День учителя празднуют в первое воскресенье октября. В этом году дата пришлась на 1 октября. Чтобы поздравить работников образования с профессиональным праздником, мы предлагаем приготовить вкусный и сладкий торт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три рецепта довольно простых и быстрых тортов на выбор. Среди перечня есть кофейный тирамис, сладкий бананановый торт с желе и быстрый вариант медовика. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Выбирайте тот, который нравится и поздравляйте учителей сладкими подарками. Торт тирамису Время: 4 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 300 граммов печенья савоярди; – 500 граммов маскарпоне; – 300 миллилитров холодных 33% сливок; – 12 граммов желатина + 100 миллилитров воды; – 120 граммов сахарной пудры; – 200 миллилитров крепкого кофе; – 50 миллилитров ликера Амарето. Для декора: – 200 миллилитров холодных 33% сливок; – 30 граммов сахарной пудры; – какао. Приготовление: Завариваем крепкий кофе, охлаждаем, добавляем ликер. Желатин заливаем холодной водой. ️Форму диаметром 21 сантиметров покрываем пергаментом. У 21-го печенья подрезаем концы и выкладываем по стенке формы. Низ формы также заполняем савоярди, их сразу можно смочить в кофе, или просто легонько полить сверху. Торт тирамису / Фото the answer is cake ️Сливки взбиваем с сахарной пудрой до стойких пиков, маскарпоне взбиваем до однородности. Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в маскарпоне и хорошо перемешиваем или взбиваем до однородности. Добавляем взбитые сливки и перемешиваем массу силиконовой лопаткой. Половину крема выкладываем на савоярде, внутрь кладем савоярды пропитанные кофе и закрываем другой половиной крема. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 4-5 часов или ночь. Торт украшаем кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпаем какао. Торт с бананами без выпечки Время: 2 – 3 часа Порции: 6 – 8 Ингредиенты на форму 22 сантиметра: – 185 граммов песочного печенья; – 75 граммов сливочного масла; – 2 банана; – 20 граммов желатина; – 100 миллилитров воды (для замачивания желатина); – 600 граммов йогурта; – 100 миллилитров 20% сливок; – сахар (по желанию); – 1 упаковка желе. Приготовление: Печенье измельчаем до состояния крошки. Растапливаем сливочное масло, переливаем его в печенье и перемешиваем. На дно формы выкладываем пергамент, сверху формируем лепешку из печенья. Ставим в холодильник на 10 минут. Нарезаем бананы и выкладываем их на основание из печенья. Возвращаем в холодильник еще на 10 – 20 минут. Желатин заливаем водой, даем набухнуть (20 минут). Растапливаем его, но не кипятим. Вливаем сливки, перемешиваем. Переливаем все в йогурт, перемешиваем. Торт с бананами / Фото chiquita Достаем форму с печеньем и бананами из холодильника, переливаем туда творожную массу. Ставим в холодильник до застывания. Готовим желе по инструкции на упаковке. Холодное желе переливаем на торт. Ставим в холодильник до полного застывания. Медовик Время: 60 минут Порции: 4 – 8 Ингредиенты: – 120 граммов сливочного масла; – 90 граммов меда; – 120 граммов сахара; – 1 чайная ложка соды; – 2 куриных яйца; – 200 граммов муки. Приготовление: Сливочное масло, сахар и мед растапливаем на огне, постоянно помешивая. Добавляем соду и перемешиваем несколько минут. Оставляем немного остыть и вмешиваем по одному куриные яйца. Добавляем муку и перемешиваем. Выкладываем в стандартную форму от духовки, разравниваем тонким слоем. Торт Медовик / Фото mashed Выпекаем в разогретой духовке до 180 10 – 13 минут. Время выпечки зависит от духовки. Разделяем лепешку на четыре части, или делаем двойную порцию и делим на две части. Ингредиенты для крема: – 600 граммов сметаны; – сахарная пудра. Приготовление: Перемешиваем сметану и сахар, по желанию можно дать загуститель для сметаны. Крем будет воздушным. Перемазываем тортик и оставляем настояться. Сверху присыпаем измельченным песочным печеньем. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями