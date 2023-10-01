Врач поделилась, как с помощью еды спастись от магнитных бурь

Горький шоколад и чай избавляют метеозависимых людей от последствий барической депрессии. Об этом сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на врача Марию Беляеву.

При резких переменах погоды или вспышках на солнце падает атмосферное давление. Ухудшается и состояние метеозависимых — такие явления объединяют понятием «барическая депрессия».

Магнитные бури для чувствительных людей не проходят незаметно. Возникает головная боль, головокружение, упадок сил. Особенно остро ощущают последствия бурь люди, у которых есть болезни сердца и сосудов, нарушения в работе нервной системы, иммунитета и метаболизма.

Во время неблагоприятных периодов в октябре и ноябре 2023 года врач рекомендует сократить нагрузки на организм, но при этом оставаться в движении — больше гулять на свежем воздухе, плавать или совершать легкие пробежки.

Едой спастись от барической депрессии тоже можно: доктор Беляева советует пить травяные чаи — с мятой, ромашкой или пустырником. Также полезны будут темный шоколад и кофе в умеренном количестве.