Тушеная картошка с мясом. Как приготовить её очень вкусно

Картофель с мясом — это самый простой способ приготовления вкусного ужина. Как правило, эти два компонента отлично сочетаются друг с другом и выходит всегда вкусно и сытно.

Однако, картофель с мясом можно сделать вкуснее, если придерживаться определенных рецептов. Можно добавлять интересные специи, сыры и прочие продукты. Аромат картофелю с мясом придает, например, зелень — укроп, петрушка, кинза.

При правильном тушении картошки с мясом выходит ароматное нежное блюдо, которое трудно заменить какими-либо сложными. Если хочется бюджетного сытного ужина, то стоит приготовить картошку с мясом.

Ингредиенты для тушеной картошки с мясом:

картофель — 1200 г;

свинина — 600 г;

лук репчатый — шт.;

растительное масло — 6 ст.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец черный молотый — щепотка;

соль — ½ ч.л.

Приготовление тушеной картошки с мясом:

Важно брать свинину ярко красного цвета, тогда она будет сочнее. Нарезаем мясо на небольшие кусочки, обжариваем на сильном огне в жаровне с растительным маслом под прикрытой крышкой.

Не забываем посыпать мясо черным молотым перцем и солью. Нарезаем маленькими кубиками лук, кладем в обжаренное мясо и готовим вместе 5 минут.

Очищенный картофель нарезаем небольшими кубиками и кладем в жаровню к луку и мясу. Не стоит при этом промывать картофель после нарезания. Крахмал на картошке сделает жидкость внутри жаровни более густой.

Добавляем картошку к мясу и лук частями, слегка обжариваем. Далее вливаем к овощам и мясу 900 мл воды, добавляем лавровые листья, специи, солим и тушим на среднем огне 40 минут.

Подавать тушеный картофель с мясом лучше сразу после приготовления. Это ароматное и вкусное простое блюдо, которое получится у всех.