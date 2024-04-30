Красивая и очень вкусная: как приготовить трехслойную творожную пасху

Для этого кулича не нужны сырые яйца. И не надо запекать пасху в духовке.

Если любите творожную пасху, то попробуйте приготовить пасху из трех слоев. К творогу добавляют желатин, поэтому она хорошо держит форму. И не добавляют сырые яйца, что является хорошей новостью для тех, кто опасается их использовать. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.

И, готовя этот кулич, можно экспериментировать со вкусами, цветами и формой.

Джем можно брать любой, главное не слишком жидкий, творог — любой жирности.

Трехслойная творожная пасха

Ингредиенты:

творог кисломолочный — 600 г;

шоколад черный — 60 г;

джем по вашему вкусу — 50 г;

сахарная пудра — 30 г;

куркума — 0,5 ч. л;

сливки — 240 мл;

желатин — 8 г;

вода — 50 мл.

Творог разделите на три равные части. В первую часть добавьте джем, во вторую — сахарную пудру и куркуму (она придаст желтоватый цвет), а третью пока оставьте без ингредиентов.

Горький шоколад мелко порубите ножом или натрите на терке. Желатин замочите в 50 мл холодной кипяченой воды.

Сливки нагрейте в кастрюле до появления первых пузырьков. Далее снимите с огня и добавьте туда желатин. Размешайте все венчиком, пока желатин полностью не растворится.

В миску с творогом и джемом влейте 80 мл сливок, столько же влейте в творог с куркумой и сахарной пудрой. В сливки, которые остались в кастрюле, добавьте шоколад и размешайте до его полного растворения. Можно поставить на маленький огонь.

Влейте шоколадную массу в миску с творогом без добавок. Взбейте содержимое каждой миски с творогом блендером.

Форму для кулича или глубокую миску (если нет формы) выстелите влажной марлей.

Выложите творожную массу из всех трех мисок в форму послойно в любом порядке по желанию. Накройте верхушку формы свободными краями марли и уберите в холодильник на 10-12 часов. После достаньте кулич из формы и подавайте к столу. Можно украсить растопленным шоколадом.

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