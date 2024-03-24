Рецепт: Рыба под маринадом — В сливочном соусе

Ингредиенты:
хек — 600 грамм;
сливки жирные — 3 ст.л.;
морковь — 1 шт.;
лук репчаптый — 2 шт.;
лавровый лист — 3 шт.;
перец душистый — 3 шт.;
перец черный горошком — 10 шт.;
масло растительное — по вкусу;
мука пшеничная — 1 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Всем, привет! Сегодня, предлагаю вам побаловаться рыбой в сливочном соусе.
Для приготовления этого вкусного и полезного блюда я буду использовать хек. Это очень полезная рыбка с минимумом костей.
Рыбу моем и чистим.
Нарезаем на порционные куски.
На плиту ставим кастрюльку с водой, примерно один литр, и добавляем туда лавровый лист, немного соли и перец. Кладём в воду рыбку. И варим с момента закипания примерно тринадцать минут.
Затем рыбку достаем и остужаем. А тем временем займёмся луком и морковью. Очистим их и хорошо промоем. Нарежем лук произвольно.
Далее измельчим морковь, средними кусочками.
Теперь нальём на сковороду растительное масло и обжарим в нем наши овощи до мягкости, помешивая.
Добавим к овощам одну столовую ложку муки, перемешаем.
Отмерим бульон, который остался от варки рыбы.
Выльем бульон в сковороду с овощами и тщательно перемешаем.
Добавим три столовые ложки сливок. Всё хорошо перемешаем. Посолим по вкусу. И оставим пока в сторону. Затем рыбку от делим от костей. Они отходят очень легко.
Выложим наши рыбные кусочки в сковороду с овощами и бульоном. И добавим три столовые ложки сливок.
Тушим нашу рыбу хек в сливочном соусе в течение семи минут. Добавим немного черного молотого перца. Все вкусы в соусе и рыбе перемешаются и получится потрясающее блюдо. Для «рыбного четверга» и не только самое то!)
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 55 руб.