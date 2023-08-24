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Творог из прокисшего кефира

Admin
24 августа 2023
На чтение: 1 минута

Описание приготовления:

Замечательный домашний творог по достоинству оценят ваши родные и даже дети! Его можно подать к столу с ягодами и сахаром, сиропом, а можно присолить и перемешать с измельченной зеленью. Выбирайте по своему вкусу!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 800 Миллилитров (прокисший)
  • Молоко 400 Миллилитров (1,5% жирности)
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

49 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог из прокисшего кефира»

Творог из прокисшего кефира

Подготовьте указанные ингредиенты. Кефир и молоко можно использовать любой жирности.

Творог из прокисшего кефира

Перелейте кефир и молоко в кастрюлю или казан. Поместите емкость на плиту, включая средний нагрев. Всыпьте щепотку соли.

Творог из прокисшего кефира

Доведите всю массу практически до кипения, но не кипятите. Сверху жидкости должна отделиться творожная масса, а снизу остаться сыворотка. Выключите нагрев.

Творог из прокисшего кефира

Застелите ситечко или дуршлаг хлопчатобумажной тканью или двойным слоем марли. Слейте всю массу в ситечко по частям. Сыворотка окажется внизу, а творожная масса останется в тканевом мешочке. Завяжите края мешочка и подвесьте его над раковиной, чтобы стекла оставшаяся сыворотка.

Творог из прокисшего кефира

Если хотите получить влажный и сочный творог, то достаточно 30 минут. Для получения более суховатого продукта выдерживайте творог в мешочке 1,5-2 часа. После чего выложите его на тарелку. Творог можно подать и сладким, и соленым, или использовать как начинку для блинов.

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