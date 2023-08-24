Описание приготовления:

Замечательный домашний творог по достоинству оценят ваши родные и даже дети! Его можно подать к столу с ягодами и сахаром, сиропом, а можно присолить и перемешать с измельченной зеленью. Выбирайте по своему вкусу!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир

Состав / Ингредиенты:

Кефир 800 Миллилитров (прокисший)

Молоко 400 Миллилитров (1,5% жирности)

Соль 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

49 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творог из прокисшего кефира»

Подготовьте указанные ингредиенты. Кефир и молоко можно использовать любой жирности.

Перелейте кефир и молоко в кастрюлю или казан. Поместите емкость на плиту, включая средний нагрев. Всыпьте щепотку соли.

Доведите всю массу практически до кипения, но не кипятите. Сверху жидкости должна отделиться творожная масса, а снизу остаться сыворотка. Выключите нагрев.

Застелите ситечко или дуршлаг хлопчатобумажной тканью или двойным слоем марли. Слейте всю массу в ситечко по частям. Сыворотка окажется внизу, а творожная масса останется в тканевом мешочке. Завяжите края мешочка и подвесьте его над раковиной, чтобы стекла оставшаяся сыворотка.

Если хотите получить влажный и сочный творог, то достаточно 30 минут. Для получения более суховатого продукта выдерживайте творог в мешочке 1,5-2 часа. После чего выложите его на тарелку. Творог можно подать и сладким, и соленым, или использовать как начинку для блинов.