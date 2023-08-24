Описание приготовления:
Замечательный домашний творог по достоинству оценят ваши родные и даже дети! Его можно подать к столу с ягодами и сахаром, сиропом, а можно присолить и перемешать с измельченной зеленью. Выбирайте по своему вкусу!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 800 Миллилитров (прокисший)
- Молоко 400 Миллилитров (1,5% жирности)
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 4
Калорийность
49 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творог из прокисшего кефира»
Подготовьте указанные ингредиенты. Кефир и молоко можно использовать любой жирности.
Перелейте кефир и молоко в кастрюлю или казан. Поместите емкость на плиту, включая средний нагрев. Всыпьте щепотку соли.
Доведите всю массу практически до кипения, но не кипятите. Сверху жидкости должна отделиться творожная масса, а снизу остаться сыворотка. Выключите нагрев.
Застелите ситечко или дуршлаг хлопчатобумажной тканью или двойным слоем марли. Слейте всю массу в ситечко по частям. Сыворотка окажется внизу, а творожная масса останется в тканевом мешочке. Завяжите края мешочка и подвесьте его над раковиной, чтобы стекла оставшаяся сыворотка.
Если хотите получить влажный и сочный творог, то достаточно 30 минут. Для получения более суховатого продукта выдерживайте творог в мешочке 1,5-2 часа. После чего выложите его на тарелку. Творог можно подать и сладким, и соленым, или использовать как начинку для блинов.