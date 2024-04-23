Творожная бездрожжевая паска: очень нежная, мягкая и влажная (видео)

Для выпекания этой паски понадобится буквально один час вашего времени — пробуйте.

Эти паски готовятся очень быстро и без мороки с дрожжевым тестом. Выделите буквально один час вашего времени и паски порадуют всех ваших близких, а порекомендували нам этот рецепт кулинары из Instagram-канала boon.appetit.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

яйца — 3 шт.;

сахарный песок — 150 г;

ванильный сахар — 20 г;

сливочное масло — 70 г;

разрыхлитель — 15 г;

мука — 220-240 г;

сухофрукты — 130 г;

куркума — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

цедра апельсина — 1 шт.

Сухофрукты и цукаты промываем, заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.

Творог превращаем в однородную массу блендером. Отдельно взбиваем яйца с сахаром и ванилью до пышной пены. Добавляем цедру апельсина, куркуму, растопленное сливочное масло, творог и взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем разрыхлитель, просеиваем через сито муку и замешиваем тесто.

Из цукатов и сухофруктов сливаем воду, просушиваем на полотенце и добавляем в тесто. Заполняем формочки тестом на ⅓ и выпекаем 30-40 минут в разогретой до 180 °C. Готовые паски полностью остужаем, покрываем глазурью и украшаем, как кому нравится.

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