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Ваше мясо больше никогда не будет сухим: рецепт домашней запеченной ветчины от Лилии Цвит

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Ваше мясо больше никогда не будет сухим: рецепт домашней запеченной ветчины от Лилии Цвит

Ваше мясо больше никогда не будет сухим: рецепт домашней запеченной ветчины от Лилии Цвит

Пожалуй, ни один украинский праздничный стол не обходится без сочной запеченной ветчины. Известная кулинарка Лилия Цвит рассказала свой проверенный рецепт.

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Мясо будет сочным внутри и хрустящим снаружи. Пикантный маринад придаст ветчине невероятный аромат.

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Как запечь вкусную ветчину

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свиной корейки без костей;
– 200 миллилитров воды;
– 2 чайные ложки соды.
Для рассола:
– 1 литр воды;
– 1,5 столовой ложки соли.
Для маринада:
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 70 граммов меда;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– 0,5 чайной ложки молотого перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 0,5 чайной ложки мускатного ореха;
– 1 чайная ложка базилика;
– 0,5 чайной ложки кориандра молотого;
– 0,5 чайной ложки шафрана.

Приготовление:

  1. Мясо залейте 200 миллилитрами холодной воды, добавьте 2 чайные ложки соды и оставьте на час. Затем промойте его в проточной воде и поколите деревянной шпажкой с двух сторон, чтобы лучше промариновалось.
  2. Переложите мясо в миску, залейте рассолом из воды и соли. Поставьте в холодильник на 4 часа. После того хорошо обсушите ветчину кухонными полотенцами.
  3. К соевому соусу добавьте мед, дижонскую горчицу и все специи. Хорошо перемешайте.
  4. Положите мясо в форму для запекания и хорошо смажьте его со всех сторон маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь.
  5. Затем достаньте, переверните и налейте 50 миллилитров воды. Накройте крышкой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 80 минут. Каждые 20 минут доставайте мясо и поливайте сверху маринадом.
  6. Переложите готовое мясо в сухую посуду и охладите. Только после этого режьте его порционными кусками.

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