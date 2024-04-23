Ваше мясо больше никогда не будет сухим: рецепт домашней запеченной ветчины от Лилии Цвит

Пожалуй, ни один украинский праздничный стол не обходится без сочной запеченной ветчины. Известная кулинарка Лилия Цвит рассказала свой проверенный рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мясо будет сочным внутри и хрустящим снаружи. Пикантный маринад придаст ветчине невероятный аромат. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Как запечь вкусную ветчину Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной корейки без костей;

– 200 миллилитров воды;

– 2 чайные ложки соды.

Для рассола:

– 1 литр воды;

– 1,5 столовой ложки соли.

Для маринада:

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 70 граммов меда;

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

– 0,5 чайной ложки молотого перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 0,5 чайной ложки мускатного ореха;

– 1 чайная ложка базилика;

– 0,5 чайной ложки кориандра молотого;

– 0,5 чайной ложки шафрана. Приготовление: Мясо залейте 200 миллилитрами холодной воды, добавьте 2 чайные ложки соды и оставьте на час. Затем промойте его в проточной воде и поколите деревянной шпажкой с двух сторон, чтобы лучше промариновалось. Переложите мясо в миску, залейте рассолом из воды и соли. Поставьте в холодильник на 4 часа. После того хорошо обсушите ветчину кухонными полотенцами. К соевому соусу добавьте мед, дижонскую горчицу и все специи. Хорошо перемешайте. Положите мясо в форму для запекания и хорошо смажьте его со всех сторон маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь. Затем достаньте, переверните и налейте 50 миллилитров воды. Накройте крышкой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 80 минут. Каждые 20 минут доставайте мясо и поливайте сверху маринадом. Переложите готовое мясо в сухую посуду и охладите. Только после этого режьте его порционными кусками. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать копченую курицу в мультиварке.