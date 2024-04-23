ГлавнаяРецептыВаше мясо больше никогда не будет сухим: рецепт домашней запеченной ветчины от Лилии Цвит Ваше мясо больше никогда не будет сухим: рецепт домашней запеченной ветчины от Лилии Цвит На чтение: 2 минуты Пожалуй, ни один украинский праздничный стол не обходится без сочной запеченной ветчины. Известная кулинарка Лилия Цвит рассказала свой проверенный рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мясо будет сочным внутри и хрустящим снаружи. Пикантный маринад придаст ветчине невероятный аромат. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Как запечь вкусную ветчину Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 1,5 килограмма свиной корейки без костей; – 200 миллилитров воды; – 2 чайные ложки соды. Для рассола: – 1 литр воды; – 1,5 столовой ложки соли. Для маринада: – 50 миллилитров соевого соуса; – 70 граммов меда; – 2 столовые ложки дижонской горчицы; – 0,5 чайной ложки молотого перца; – 1 чайная ложка паприки; – 1 чайная ложка сушеного чеснока; – 0,5 чайной ложки мускатного ореха; – 1 чайная ложка базилика; – 0,5 чайной ложки кориандра молотого; – 0,5 чайной ложки шафрана. Приготовление: Мясо залейте 200 миллилитрами холодной воды, добавьте 2 чайные ложки соды и оставьте на час. Затем промойте его в проточной воде и поколите деревянной шпажкой с двух сторон, чтобы лучше промариновалось. Переложите мясо в миску, залейте рассолом из воды и соли. Поставьте в холодильник на 4 часа. После того хорошо обсушите ветчину кухонными полотенцами. К соевому соусу добавьте мед, дижонскую горчицу и все специи. Хорошо перемешайте. Положите мясо в форму для запекания и хорошо смажьте его со всех сторон маринадом. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь. Затем достаньте, переверните и налейте 50 миллилитров воды. Накройте крышкой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 80 минут. Каждые 20 минут доставайте мясо и поливайте сверху маринадом. Переложите готовое мясо в сухую посуду и охладите. Только после этого режьте его порционными кусками. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать копченую курицу в мультиварке. Поделитесь с друзьями