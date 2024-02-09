Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде – это интересное и вкусное угощение для семьи или компании. Аппетитную закуску можно подавать с любимыми соусами или использовать в качестве оригинального гарнира. Для приготовления берите на заметку нашу кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Вкусная цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде

Вкусная цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде порадует вас аппетитным видом и несложным кулинарным процессом. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами.

Ингредиенты –+2 порц.

Капуста цветная 350 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 5 ст.л.

Сливки 200 мл.

Масло растительное 150 мл.

Горчица 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Паприка по вкусу

Чеснок сушеный по вкусу

Шаги 25 мин.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Цветную капусту разбираем на соцветия и опускаем в кипящую подсоленную воду на 3 минуты. Затем соцветия достаем из воды и даем им остыть. Для кляра в глубокую миску разбиваем куриное яйцо, вливаем сливки, добавляем горчицу, соль и остальные специи. Тщательно все перемешиваем. Дополняем нашу смесь мукой и еще раз перемешиваем до исчезновения комочков. На отдельную тарелку высыпаем немного муки. Каждое соцветие капусты погружаем сперва в кляр, после обваливаем в муке. Обжариваем наши заготовки на растительном масле до золотистой корочки, после перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Вкусная цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде готова. Можно угощаться!

Цветная капуста в кляре с сыром

Цветная капуста в кляре с сыром порадует ярким вкусом и привлекательной золотистой корочкой. Такой продукт станет одной из любимых закусок на вашем домашнем столе. Подавайте угощение с вашими любимыми соусами, а для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 600 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Цветную капусту хорошенько промываем под водой и разбираем на соцветия.

Шаг 3. Соцветия опускаем в кипящую подсоленную воду и варим 5 минут.

Шаг 4. Затем соцветия отбрасываем на дуршлаг и даем им остыть.

Шаг 5. В глубокой миске соединяем панировочные сухари и тертый на терке сыр.

Шаг 6. В отдельной посуде взбиваем вилкой куриное яйцо.

Шаг 7. Каждое подготовленное соцветие сперва опускаем в яичную смесь.

Шаг 8. После хорошенько панируем в сырной заготовке.

Шаг 9. Перекладываем нашу капусту в сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистой корочки со всех сторон.

Шаг 10. Цветная капуста в кляре с сыром готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Как приготовить замороженную цветную капусту в кляре

Как приготовить замороженную цветную капусту в кляре, мы подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Берите его на заметку, чтобы порадовать себя и близких интересным угощением. Такая хрустящая и аппетитная закуска точно никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста цветная замороженная – 700 гр.

Яйцо – 3 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Мука – 80 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем цветную капусту и разбираем ее на соцветия.

Шаг 3. Отвариваем соцветия в кипящей подсоленной воде около 5 минут, после отбрасываем их на сито и даем остыть.

Шаг 4. Для кляра в глубокой миске соединяем куриные яйца, молоко и соль.

Шаг 5. Хорошенько взбиваем продукты венчиком и всыпаем сюда муку. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 6. Каждое соцветие капусты окунаем в кляре и перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Шаг 7. Обжариваем соцветия до румяной корочки. В конце добавляем сюда куски сливочного масла и готовим еще пару минут.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить замороженную цветную капусту в кляре. Берите на заметку!

Цветная капуста в кляре в сухарях

Цветная капуста в кляре в сухарях отличается оригинальным вкусом и привлекательной золотистой корочкой. Такой продукт точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте аппетитное угощение с вашими любимыми соусами, а для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста цветная – 1 кг.

Сухари панировочные – 200 гр.

Мука – 130 гр.

Крахмал кукурузный – 70 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соус чили – 1 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Лук сушеный – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Вода – 250 мл.

Масло растительное – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Цветную капусту разбираем на соцветия и отвариваем в кипящей подсоленной воде около четырех-пяти минут. После отбрасываем на сито и даем продукту остыть.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем муку, крахмал, соль, сушеные специи, соус чили и разрыхлитель. Вливаем сюда воду и начинаем перемешивать.

Шаг 3. Вымешиваем однородный кляр без комочков.

Шаг 4. В отдельную миску всыпаем панировочные сухари. Каждое соцветия сперва опускаем в кляр, после обваливаем в сухарях.

Шаг 5. Далее заготовки перекладываем в сковороду с разогретым растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем капусту в большом количестве масла до золотистой корочки.

Шаг 7. С помощью шумовки достаем соцветия капусты из растительного масла.

Шаг 8. Цветная капуста в кляре в сухарях готова. Подавайте к столу с соусом!

Простой кляр для цветной капусты с яйцом

Простой кляр для цветной капусты с яйцом несложно приготовить с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку интересную кулинарную идею и порадуйте себя аппетитной закуской с золотистой хрустящей корочкой.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Капуста цветная – 500 гр.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. Взбиваем их вилкой, добавляем сюда соль и черный молотый перец.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку и вымешиваем смесь до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 3. Цветную капусту отвариваем в кипящей воде 8 минут, откидываем на дуршлаг и разбиваем на соцветия. Можно использовать свежую капусту или замороженную.

Шаг 4. Куски цветной капусты погружаем в простой яичный кляр.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда соцветия цветной капусты в кляре.

Шаг 6. Обжариваем соцветия до румянца со всех сторон.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить простой кляр для цветной капусты с яйцом. Обязательно попробуйте!

Цветная капуста в хрустящем кляре с чесноком

Цветная капуста в хрустящем кляре с чесноком выйдет очень вкусной, ароматной и привлекательной. Такое угощение напоминает любимые многими наггетсы, благодаря своей золотистой корочке. Попробуйте приготовить закуску по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста цветная – 900 гр.

Вода – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус столовый – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Специи – 1 ст.л.

Масло растительное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Цветную капусту промываем и разбираем на соцветия.

Шаг 2. В глубокую емкость вливаем воду и добавляем муку.

Шаг 3. Вымешиваем продукты венчиком до однородности исчезновения комочков.

Шаг 4. Сюда же добавляем соду, гашеную уксусом. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем сюда соль по вкусу.

Шаг 6. Также всыпаем черный молотый перец.

Шаг 7. Добавляем остальные ароматные травы и специи.

Шаг 8. Продавливаем в кляр зубчик чеснока и еще раз хорошо все перемешиваем.

Шаг 9. Соцветия цветной капусты погружаем в кипящую подсоленную воду и варим около 7 минут. После отбрасываем на сито и даем полностью остыть.

Шаг 10. Разогреваем сковороду с растительным маслом.

Шаг 11. Каждое соцветие капусты окунаем в кляр.

Шаг 12. Далее заготовки перекладываем на сковороду с маслом.

Шаг 13. Обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны.

Шаг 14. Выкладываем наши заготовки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 15. Цветная капуста в хрустящем кляре с чесноком готова. Подавайте угощение к столу!

Цветной капуста в кляре во фритюре

Цветная капуста в кляре во фритюре получается очень вкусной и привлекательной. Аппетитная хрустящая корочка точно никого не оставит равнодушным. Такая закуска идеально подойдет для большой компании. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 2 ст.л.

Сыр твердый – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем цветную капусту и начинаем ее разрезать на соцветия.

Шаг 2. Разбираем капусту на большое количество небольших соцветий.

Шаг 3. Далее их необходимо бланшировать в кипятке около 5 минут. Можно погрузить в кипящую воду или подержать на пару.

Шаг 4. Для приготовления кляра разбиваем в глубокую миску куриные яйца.

Шаг 5. Добавляем к ним соль и перец, хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Выкладываем в смесь тертый сыр и снова перемешиваем.

Шаг 7. Всыпаем сюда муку.

Шаг 8. Замешиваем однородный кляр без комочков.

Шаг 9. В этот кляр погружаем каждое соцветие капусты.

Шаг 10. Затем заготовки обваливаем в муке.

Шаг 11. В глубокой сковороде или сотейнике доводим до кипения растительное масло и в него погружаем нашу капусту. Обжариваем до румянца.

Шаг 12. Извлекаем цветную капусту из фритюра с помощью металлического сита и даем стечь лишнему маслу.

Шаг 13. Цветная капуста в кляре во фритюре готова. Можно пробовать!

Цветная капуста в кляре со сметаной

Цветная капуста в кляре со сметаной – это очень вкусная, оригинальная и аппетитная закуска. Приготовленный таким образом овощ порадует вас хрустящей золотистой корочкой. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 4 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,25 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Цветную капусту промываем под водой и разбираем на соцветия.

Шаг 3. Далее соцветия опускаем в кипящую подсоленную воду на пару минут.

Шаг 4. Отбрасываем на сито и даем остыть.

Шаг 5. Для кляра взбиваем венчиком яйца с солью и горчицей. Сюда же отправляем сметану и соду.

Шаг 6. Всыпаем в смесь муку и хорошенько перемешиваем венчиком.

Шаг 7. Необходимо получить густой кляр без комочков.

Шаг 8. В подготовленный кляр погружаем наши соцветия.

Шаг 9. Затем перекладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.

Шаг 10. Выкладываем золотистую капусту на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 11. Цветная капуста в кляре со сметаной готовы. Подавайте к столу с любимыми соусами!

ПП рецепт цветной капусты в кляре

ПП рецепт цветной капусты в кляре точно понравится тем, кто следит за своим питанием и здоровьем. Это отличная возможность побаловать себя вкусным и аппетитным угощением с хрустящей корочкой. Обязательно берите простую идею на заметку и приступайте к приготовлениям!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 450 гр.

Яйцо – 2 шт.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем цветную капусту и разбираем ее на соцветия.

Шаг 3. Погружаем в кипящую подсоленную воду и варим около 4 минут.

Шаг 4. С помощью шумовки достаем капусту из воды и даем остыть.

Шаг 5. Для кляра в глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним соль и черный молотый перец.

Шаг 6. Перемешиваем продукты венчиком до однородности.

Шаг 7. Сюда всыпаем указанное количество крахмала.

Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем.

Шаг 9. Подготовленную капусту погружаем в наш кляр.

Шаг 10. Далее заготовки перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Шаг 11. Обжариваем до золотистой корочки со всех сторон.

Шаг 12. Далее угощение выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 13. Теперь вы знаете ПП рецепт цветной капусты в кляре. Берите на заметку!

Жареная цветная капуста в пивном кляре

Жареная цветная капуста в пивном кляре отличается интересным вкусом и привлекательной золотистой корочкой. Такой продукт станет одной из любимых закусок на вашем домашнем столе. Подавайте угощение с вашими любимыми соусами, а для несложного приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 4 ст.л.

Пиво светлое – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Цветную капусту промываем под водой и разбираем на соцветия.

Шаг 3. Опускаем соцветия в кипящую подсоленную воду и варим 2 минуты.

Шаг 4. Отбрасываем продукт на сито и даем ему остыть.

Шаг 5. Для приготовления пивного кляра в глубокую миску разбиваем куриное яйцо, добавляем к нему соль и муку.

Шаг 6. Вымешиваем венчиком до однородности и вливаем светлое пиво.

Шаг 7. Вымешиваем однородный кляр без комочков.

Шаг 8. Каждое соцветия капусты окунаем в этот кляр.

Шаг 9. Перекладываем заготовки на сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца со всех сторон.

Шаг 10. Жареная цветная капуста в пивном кляре готова. Подавайте аппетитную закуску к столу!