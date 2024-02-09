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Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

На чтение: 11 минут
Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде – это интересное и вкусное угощение для семьи или компании. Аппетитную закуску можно подавать с любимыми соусами или использовать в качестве оригинального гарнира. Для приготовления берите на заметку нашу кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Вкусная цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде

Вкусная цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде порадует вас аппетитным видом и несложным кулинарным процессом. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Капуста цветная 350 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Мука 5 ст.л.
  • Сливки 200 мл.
  • Масло растительное 150 мл.
  • Горчица 1 ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Паприка  по вкусу
  • Чеснок сушеный  по вкусу

Шаги 25 мин.

  1. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    Цветную капусту разбираем на соцветия и опускаем в кипящую подсоленную воду на 3 минуты. Затем соцветия достаем из воды и даем им остыть.

  3. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    Для кляра в глубокую миску разбиваем куриное яйцо, вливаем сливки, добавляем горчицу, соль и остальные специи. Тщательно все перемешиваем.

  4. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    Дополняем нашу смесь мукой и еще раз перемешиваем до исчезновения комочков.

  5. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    На отдельную тарелку высыпаем немного муки. Каждое соцветие капусты погружаем сперва в кляр, после обваливаем в муке.

  6. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    Обжариваем наши заготовки на растительном масле до золотистой корочки, после перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

  7. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

    Вкусная цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде готова. Можно угощаться!

Цветная капуста в кляре с сыром

Цветная капуста в кляре с сыром порадует ярким вкусом и привлекательной золотистой корочкой. Такой продукт станет одной из любимых закусок на вашем домашнем столе. Подавайте угощение с вашими любимыми соусами, а для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 600 гр.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Сухари панировочные – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 2. Цветную капусту хорошенько промываем под водой и разбираем на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Соцветия опускаем в кипящую подсоленную воду и варим 5 минут.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Затем соцветия отбрасываем на дуршлаг и даем им остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. В глубокой миске соединяем панировочные сухари и тертый на терке сыр.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. В отдельной посуде взбиваем вилкой куриное яйцо.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Каждое подготовленное соцветие сперва опускаем в яичную смесь.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. После хорошенько панируем в сырной заготовке.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 9. Перекладываем нашу капусту в сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистой корочки со всех сторон.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 10. Цветная капуста в кляре с сыром готова. Подавайте к столу и пробуйте!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Как приготовить замороженную цветную капусту в кляре

Как приготовить замороженную цветную капусту в кляре, мы подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Берите его на заметку, чтобы порадовать себя и близких интересным угощением. Такая хрустящая и аппетитная закуска точно никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста цветная замороженная – 700 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Мука – 80 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем цветную капусту и разбираем ее на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Отвариваем соцветия в кипящей подсоленной воде около 5 минут, после отбрасываем их на сито и даем остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Для кляра в глубокой миске соединяем куриные яйца, молоко и соль.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Хорошенько взбиваем продукты венчиком и всыпаем сюда муку. Вымешиваем до исчезновения комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Каждое соцветие капусты окунаем в кляре и перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Обжариваем соцветия до румяной корочки. В конце добавляем сюда куски сливочного масла и готовим еще пару минут.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить замороженную цветную капусту в кляре. Берите на заметку!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Цветная капуста в кляре в сухарях

Цветная капуста в кляре в сухарях отличается оригинальным вкусом и привлекательной золотистой корочкой. Такой продукт точно разнообразит ваше домашнее меню. Подавайте аппетитное угощение с вашими любимыми соусами, а для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 1 кг.
  • Сухари панировочные – 200 гр.
  • Мука – 130 гр.
  • Крахмал кукурузный – 70 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Соус чили – 1 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
  • Лук сушеный – 1 ч.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло растительное – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Цветную капусту разбираем на соцветия и отвариваем в кипящей подсоленной воде около четырех-пяти минут. После отбрасываем на сито и даем продукту остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 2. В глубокой миске соединяем муку, крахмал, соль, сушеные специи, соус чили и разрыхлитель. Вливаем сюда воду и начинаем перемешивать.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Вымешиваем однородный кляр без комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. В отдельную миску всыпаем панировочные сухари. Каждое соцветия сперва опускаем в кляр, после обваливаем в сухарях.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Далее заготовки перекладываем в сковороду с разогретым растительным маслом.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Обжариваем капусту в большом количестве масла до золотистой корочки.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. С помощью шумовки достаем соцветия капусты из растительного масла.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. Цветная капуста в кляре в сухарях готова. Подавайте к столу с соусом!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Простой кляр для цветной капусты с яйцом

Простой кляр для цветной капусты с яйцом несложно приготовить с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку интересную кулинарную идею и порадуйте себя аппетитной закуской с золотистой хрустящей корочкой.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 500 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. Взбиваем их вилкой, добавляем сюда соль и черный молотый перец.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 2. Просеиваем сюда муку и вымешиваем смесь до однородности и исчезновения комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Цветную капусту отвариваем в кипящей воде 8 минут, откидываем на дуршлаг и разбиваем на соцветия. Можно использовать свежую капусту или замороженную.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Куски цветной капусты погружаем в простой яичный кляр.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда соцветия цветной капусты в кляре.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Обжариваем соцветия до румянца со всех сторон.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить простой кляр для цветной капусты с яйцом. Обязательно попробуйте!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Цветная капуста в хрустящем кляре с чесноком

Цветная капуста в хрустящем кляре с чесноком выйдет очень вкусной, ароматной и привлекательной. Такое угощение напоминает любимые многими наггетсы, благодаря своей золотистой корочке. Попробуйте приготовить закуску по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 900 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус столовый – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Специи – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Цветную капусту промываем и разбираем на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 2. В глубокую емкость вливаем воду и добавляем муку.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Вымешиваем продукты венчиком до однородности исчезновения комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Сюда же добавляем соду, гашеную уксусом. Хорошо все перемешиваем.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Добавляем сюда соль по вкусу.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Также всыпаем черный молотый перец.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Добавляем остальные ароматные травы и специи.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. Продавливаем в кляр зубчик чеснока и еще раз хорошо все перемешиваем.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 9. Соцветия цветной капусты погружаем в кипящую подсоленную воду и варим около 7 минут. После отбрасываем на сито и даем полностью остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 10. Разогреваем сковороду с растительным маслом.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 11. Каждое соцветие капусты окунаем в кляр.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 12. Далее заготовки перекладываем на сковороду с маслом.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 13. Обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 14. Выкладываем наши заготовки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 15. Цветная капуста в хрустящем кляре с чесноком готова. Подавайте угощение к столу!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Цветной капуста в кляре во фритюре

Цветная капуста в кляре во фритюре получается очень вкусной и привлекательной. Аппетитная хрустящая корочка точно никого не оставит равнодушным. Такая закуска идеально подойдет для большой компании. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 1 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем цветную капусту и начинаем ее разрезать на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 2. Разбираем капусту на большое количество небольших соцветий.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Далее их необходимо бланшировать в кипятке около 5 минут. Можно погрузить в кипящую воду или подержать на пару.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Для приготовления кляра разбиваем в глубокую миску куриные яйца.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Добавляем к ним соль и перец, хорошенько перемешиваем.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Выкладываем в смесь тертый сыр и снова перемешиваем.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Всыпаем сюда муку.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. Замешиваем однородный кляр без комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 9. В этот кляр погружаем каждое соцветие капусты.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 10. Затем заготовки обваливаем в муке.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 11. В глубокой сковороде или сотейнике доводим до кипения растительное масло и в него погружаем нашу капусту. Обжариваем до румянца.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 12. Извлекаем цветную капусту из фритюра с помощью металлического сита и даем стечь лишнему маслу.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 13. Цветная капуста в кляре во фритюре готова. Можно пробовать!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Цветная капуста в кляре со сметаной

Цветная капуста в кляре со сметаной – это очень вкусная, оригинальная и аппетитная закуска. Приготовленный таким образом овощ порадует вас хрустящей золотистой корочкой. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 500 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 0,25 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Цветную капусту промываем под водой и разбираем на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Далее соцветия опускаем в кипящую подсоленную воду на пару минут.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Отбрасываем на сито и даем остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Для кляра взбиваем венчиком яйца с солью и горчицей. Сюда же отправляем сметану и соду.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Всыпаем в смесь муку и хорошенько перемешиваем венчиком.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Необходимо получить густой кляр без комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. В подготовленный кляр погружаем наши соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 9. Затем перекладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца со всех сторон.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 10. Выкладываем золотистую капусту на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 11. Цветная капуста в кляре со сметаной готовы. Подавайте к столу с любимыми соусами!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

ПП рецепт цветной капусты в кляре

ПП рецепт цветной капусты в кляре точно понравится тем, кто следит за своим питанием и здоровьем. Это отличная возможность побаловать себя вкусным и аппетитным угощением с хрустящей корочкой. Обязательно берите простую идею на заметку и приступайте к приготовлениям!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 450 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем цветную капусту и разбираем ее на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Погружаем в кипящую подсоленную воду и варим около 4 минут.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. С помощью шумовки достаем капусту из воды и даем остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Для кляра в глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем к ним соль и черный молотый перец.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Перемешиваем продукты венчиком до однородности.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Сюда всыпаем указанное количество крахмала.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 9. Подготовленную капусту погружаем в наш кляр.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 10. Далее заготовки перекладываем на сковороду с растительным маслом.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 11. Обжариваем до золотистой корочки со всех сторон.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 12. Далее угощение выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 13. Теперь вы знаете ПП рецепт цветной капусты в кляре. Берите на заметку!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Жареная цветная капуста в пивном кляре

Жареная цветная капуста в пивном кляре отличается интересным вкусом и привлекательной золотистой корочкой. Такой продукт станет одной из любимых закусок на вашем домашнем столе. Подавайте угощение с вашими любимыми соусами, а для несложного приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 500 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Пиво светлое – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Цветную капусту промываем под водой и разбираем на соцветия.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 3. Опускаем соцветия в кипящую подсоленную воду и варим 2 минуты.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 4. Отбрасываем продукт на сито и даем ему остыть.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 5. Для приготовления пивного кляра в глубокую миску разбиваем куриное яйцо, добавляем к нему соль и муку.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 6. Вымешиваем венчиком до однородности и вливаем светлое пиво.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 7. Вымешиваем однородный кляр без комочков.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 8. Каждое соцветия капусты окунаем в этот кляр.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 9. Перекладываем заготовки на сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца со всех сторон.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Шаг 10. Жареная цветная капуста в пивном кляре готова. Подавайте аппетитную закуску к столу!

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

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