Пожалуй, многие из нас помнят эти нежные творожные пряники с лимонной глазурью еще с детства. Такое лакомство было очень популярным еще в 80-е. И с тех пор пряники из творога не потеряли свою актуальность. Огромное количество появившихся за это время десертов не смогли затмить их чудесную комбинацию потрясающего вкуса и доступной цены.

Если вам захотелось подать к чаю пряники, приготовленные собственноручно, обязательно сохраните сегодняшний рецепт. Так как с его помощью вам удастся испечь 2 дюжины таких вкусных печенюшек за копейки.

Как приготовить творожные пряники с лимонной глазурью

Во время замешивания теста вы можете экспериментировать с набором специй, что добавляете в будущие пряники. Мы рекомендуем взять молотую корицу и мускатный орех. Также при желании можете добавить и щепотку кардамона. Получится очень ароматно!

Ингредиенты

Творог180 г Яйцо1 шт. Сливочное масло100 г Сахар80 г Корица0,25 ч. л. Мускатный орех1 щеп. Пшеничная мука220 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Сахарная пудра100 г Молоко1,5 ст. л. Лимонный сок1,5 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость выкладываем творог и размягченное сливочное масло. Всыпаем сахар, соль, мускатный орех и молотую корицу. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Вбиваем в полученную смесь яйцо. Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Присыпаем его мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см. Используя круглую формочку, вырезаем из него заготовки.Выкладываем кружочки из теста на противень, застеленный пекарской бумагой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Готовим глазурь. В глубокую емкость всыпаем сахарную пудру. Добавляем молоко и лимонный сок. Перемешиваем всё до однородной смеси.Верх полностью остывших пряников покрываем лимонной глазурью, используя кулинарную кисточку. Оставляем их сохнуть на решетке при комнатной температуре на 30 минут.

По истечении получаса можно заваривать ароматный чай или же крепкий кофе и выкладывать аппетитные пряники с лимонной глазурью на блюдо. Только будьте готовы к тому, что детки обязательно попросят добавку.