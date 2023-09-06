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Творожные пряники с лимонной глазурью

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Творожные пряники с лимонной глазурью

Пожалуй, многие из нас помнят эти нежные творожные пряники с лимонной глазурью еще с детства. Такое лакомство было очень популярным еще в 80-е. И с тех пор пряники из творога не потеряли свою актуальность. Огромное количество появившихся за это время десертов не смогли затмить их чудесную комбинацию потрясающего вкуса и доступной цены.

Если вам захотелось подать к чаю пряники, приготовленные собственноручно, обязательно сохраните сегодняшний рецепт. Так как с его помощью вам удастся испечь 2 дюжины таких вкусных печенюшек за копейки.

Как приготовить творожные пряники с лимонной глазурью

Во время замешивания теста вы можете экспериментировать с набором специй, что добавляете в будущие пряники. Мы рекомендуем взять молотую корицу и мускатный орех. Также при желании можете добавить и щепотку кардамона. Получится очень ароматно!

Ингредиенты

Творог180 г Яйцо1 шт. Сливочное масло100 г Сахар80 г Корица0,25 ч. л. Мускатный орех1 щеп. Пшеничная мука220 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Сахарная пудра100 г Молоко1,5 ст. л. Лимонный сок1,5 ст. л.

Приготовление

    В глубокую емкость выкладываем творог и размягченное сливочное масло. Всыпаем сахар, соль, мускатный орех и молотую корицу. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Вбиваем в полученную смесь яйцо. Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

    Творожные пряники с лимонной глазурью

    Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Присыпаем его мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см. Используя круглую формочку, вырезаем из него заготовки.Выкладываем кружочки из теста на противень, застеленный пекарской бумагой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

    Творожные пряники с лимонной глазурью

    Готовим глазурь. В глубокую емкость всыпаем сахарную пудру. Добавляем молоко и лимонный сок. Перемешиваем всё до однородной смеси.Верх полностью остывших пряников покрываем лимонной глазурью, используя кулинарную кисточку. Оставляем их сохнуть на решетке при комнатной температуре на 30 минут.

    Творожные пряники с лимонной глазурью

По истечении получаса можно заваривать ароматный чай или же крепкий кофе и выкладывать аппетитные пряники с лимонной глазурью на блюдо. Только будьте готовы к тому, что детки обязательно попросят добавку.

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