Вкусная закуска: рецепт баклажанов по-корейски

Приготовленные по этому рецепту баклажаны получаются острыми и пикантными.

Любителям баклажанов точно понравится этот рецепт. Они получаются очень вкусными, и отлично дополнят любой гарнир и разнообразят ваше меню. Фокус расскажет, как их приготовить.

Такие баклажаны отлично хранятся в холодильнике несколько дней, но исчезают очень быстро.

Баклажаны по-корейски

Ингредиенты:

баклажаны — 2шт.

перец болгарский -3шт.

одна луковица;

одна морковка;

чеснок – 3 зубчика;

сахар – 1 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

уксус 9% — 2-3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Баклажаны помойте, отрежьте плодоножки и нарежьте соломкой. Добавьте немного соли, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы ушла лишняя жидкость.

А пока готовьте все остальное. Нарежьте болгарский перец соломкой, а лук полукольцами. Морковь натрите на терке для корейской моркови, или порежьте соломкой.

Положите все овощи в салатник. Разогрейте масло на сковороде, слейте с баклажанов образовавшуюся жидкость. Можете промыть, но это необязательно. Поджарьте баклажаны на сковороде и положите к остальным овощам.

Добавьте соевый соус, уксус, сахар, попробуйте, если чего-то не хватает, добавьте вкуса. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс.

Перемешайте все овощи и уберите в холодильник настоятся и пропитаться ароматами хотя бы на пару часов. Баклажаны по-корейски готовы.

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить их впрок. Замаринуйте баклажаны целиком на зиму.