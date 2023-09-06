Вкуснее винегрета я не пробовала: всё дело в заправке. Расскажу, как её приготовить

В нашей стране одним из самых популярных поисковых запросов является рецепт того или иного салата. В данную категорию попал винегрет.

Весьма странным это блюдо считалось вплоть до XX века. Дело в том, что народ не особо любил холодные яства. По одной из версий так родилось слово винегрет.

Екатерина II во время трапезы попробовала холодный салат, на что возразила “Не грето”. Позднее “не грето” трансформировалось в винегрет.

Как можно вкусно приготовить это знаменитый салат?

Ингредиенты для винегрета:

свёкла — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

консервированный горошек — 6 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.

Ингредиенты для заправки:

растительное масло — 5 ст. л.;

соль — 2 щепотки;

сахар — 1/2 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление винегрета:

Отвариваем до готовности свеклу, отдельно варим картофель и морковь. Очищаем овощи от кожуры и нарезаем маленькими кубиками. Свекольные кусочки смазываем растительным маслом, чтобы овощ не окрасил картофель и морковь.

Нарезаем мелко репчатый лук и маринованные огурцы, выкладываем в салатник вместе со свеклой, картофелем, морковью, зеленым горошком.

Для заправки смешиваем растительное масло с солью, сахаром, горчицей и уксусом. Можно по вкусу добавить черный молотый перец.

Заправляем винегрет полученным соусом, тщательно перемешиваем компоненты.

Этот полезный салат может заменить классический винегрет. Вкус у блюда получается более насыщенный и яркий.