Вкуснейшее блюдо для романтического ужина: как приготовить макароны с соусом из перцев

Это быстрое и вкусное блюдо, идеально подходящее для летнего сезона.

Если вы любите макароны, или как принято говорить – пасту, а также соусы, то попробуйте приготовить это вкуснейшее и очень простое блюдо.

Запеченный перец придает пасте нежный и бархатистый оттенок. Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или импровизированного ужина с друзьями.

Приготовить макароны с перцовым кремом быстро и просто, надо только учитывать время приготовления перца в духовке. Затем просто смешайте последний с маслом, чесноком, базиликом и пекорино, чтобы получить вкусный сливочный соус, которым можно заправлять короткие макароны. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Паста с соусом из перцев

Ингредиенты:

280 г макарон, например пенне;

2-3 красных перца;

1/2 зубчика чеснока;

50 г тертого пекорино;

4-5 столовых ложек оливкового масла;

1 веточка свежего базилика;

соль и перец.

Чтобы приготовить макароны, с перечным соусом, очистите сладкий перец, разрежьте на четыре ломтика и запекайте в духовке при температуре 180°C в течение 30–40 минут или в любом случае до тех пор, пока они не станут мягкими.

После приготовления снимите с перцев кожицу. Чтобы облегчить этот шаг, перец после приготовления можно оставить немного остыть в духовке.

Измельчите запеченный перец в блендере, одновременно смешивая его с оливковым маслом, чесноком, сыром пекорино и свежим базиликом. Посолите и поперчите по вкусу.

Для еще более бархатистой текстуры можно добавить сыр рикотта.

Тем временем приготовьте пенне в большом количестве кипящей подсоленной воды и, когда макароны будут готовы, слейте воду и смешайте в большой миске с соусом из перцев.

Разложите по тарелкам и подавайте. Если вы хотите придать блюду хрустящую нотку, можете добавить в тарелку несколько крошек поджаренного хлеба.

Если вы любите блюда из овощей, можете приготовить вкусные баклажаны в остром соусе. Вообще, это заготовка на зиму, но так долго ждать необязательно.