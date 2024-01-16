Замените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде

Вкусный жульен можно приготовить даже на сковороде. Чтобы сделать его еще лучше, стоит несколько изменить классический рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секрет этого жульена заключается в том, что при приготовлении следует использовать именно сливки. Ведь сметана никогда не даст настолько нежного вкуса.

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Жюльен с грибами и курицей

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 300 граммов шампиньонов;

– 100 граммов лука;

– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до полуготовности. Лук измельчите, добавьте к курице и жарьте еще 3 – 4 минуты. Шампиньоны нарежьте большими кусками и тоже выложите на сковороду. После испарения влаги из грибов посолите, поперчите и готовьте еще 5 – 7 минут до золотистого цвета. Далее добавьте сливки и прогрейте. Натрите сыр, посыпьте им жульен, накройте крышкой и выключите огонь. Когда сыр расплавится, блюдо можно подавать на стол.

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