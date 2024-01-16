ГлавнаяРецептыЗамените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде Замените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде На чтение: 1 минута Вкусный жульен можно приготовить даже на сковороде. Чтобы сделать его еще лучше, стоит несколько изменить классический рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секрет этого жульена заключается в том, что при приготовлении следует использовать именно сливки. Ведь сметана никогда не даст настолько нежного вкуса. Будет вкусно В магазине такого не купишь: как приготовить идеальный печеночно-сливочный паштет Жюльен с грибами и курицей Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 граммов куриного филе; – 300 граммов шампиньонов; – 100 граммов лука; – 200 миллилитров сливок 20 – 30%; – 150 граммов твердого сыра; – 2 столовые ложки масла; – соль, перец, зелень по вкусу. Приготовление: Куриное филе промойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до полуготовности. Лук измельчите, добавьте к курице и жарьте еще 3 – 4 минуты. Шампиньоны нарежьте большими кусками и тоже выложите на сковороду. После испарения влаги из грибов посолите, поперчите и готовьте еще 5 – 7 минут до золотистого цвета. Далее добавьте сливки и прогрейте. Натрите сыр, посыпьте им жульен, накройте крышкой и выключите огонь. Когда сыр расплавится, блюдо можно подавать на стол. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить к жульену вкусный печеный картофель по рецепту Джейми Оливера. Поделитесь с друзьями